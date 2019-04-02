Баня как больница и школьная программа 70-х годов для первоклашек

На что только не готов идти народ, чтобы жизнь у нас стала лучше! С 18 февраля на портале дв2025.рф началось голосование за меры по развитию Дальнего Востока. Самые популярные потом войдут в Национальную программу, направленную на это самое развитие. Предлагали меры, кстати, сами жители региона. «Комсомолка» выбрала несколько самых необычных и поговорила со специалистами - удержат ли они население на Дальнем Востоке? В Белогорске общественники, например, предлагали разводы запретить. Но, к счастью, далеко все это не зашло - по крайней мере, на сайте такого предложения не оказалось.

Разобраться, где неосуществимые фантазии, а где вполне дельные предложения, нам помогли экономист Андрей Конюшок, доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук Арпеник Галоян, социолог Юрий Магницкий, председатель общественного совета при министерстве экономики и внешних связей Виктор Черемисин.

1. Сделать общественный транспорт бесплатным для всех жителей города.

Андрей Конюшок:

- В Благовещенске более половины жителей - пенсионеры, школьники и студенты. Высоких доходов никто из них не имеет. Предприниматели и чиновники общественным транспортом не пользуются. Если оплачивать его содержание из налогов, то таким образом богатые налогоплательщики позаботятся о бедных, - считает Андрей Алексеевич.

2. Передавать доходы богатых тем, кто в этом нуждается.

По мнению амурчанина, предложившего эту идею, это поможет увеличить реальную заработную плату дальневосточников. «Они не заработаны олигархами, а получены от продажи природных ресурсов и являются национальным достоянием», - написал он. Но мы ведь проходили такое в 1917 году - забрать все и поделить. К чему это привело, все помнят?

Андрей Конюшок:

- Вопрос понимается как необходимость сделать людей богаче. Предлагаемое решение возможно только при введении прогрессивного налога с очень богатых. Но его вводить не хотят. Можно было бы освободить мелкий бизнес от налогов вообще, оставив только патент. Тогда по цепочке «предприниматель - его сотрудники - другие предприниматели, оказывающие платные услуги» люди стали бы обогащаться.

3. Полностью исключить из реестра медицинских услуг категорию «платные медицинские услуги».

Андрей Конюшок:

- Для того чтобы сделать сложную операцию, придется стоять в очереди годами. Невозможно построить большое количество медицинских центров, которые делали бы эти операции. Делать их по срочному требованию больного тоже невозможно. Здесь немного другое. Отсутствие достойной оплаты труда в медицине приводит к тому, что у бюджетных врачей нет стимула работать качественно, высокопрофессионально и ответственно. Поэтому население и считает, что лучше сделать качественную платную медицину бесплатной. Но от этого она лучше не станет.

4. Сделать бани учреждениями профилактической медицины и соответствующе их оборудовать.

Юрий Магницкий:

- Это очень частный случай. Ведь для того, чтобы удержать население на Дальнем Востоке, нужно сделать гораздо больше. Но любой шаг в сторону отслеживания состояния здоровья, даже иногда кажущийся абсурдным, принесет пользу. Сегодня большое количество людей по врачам не ходит и вспоминают о себе только тогда, когда становится очень поздно. Хотя бы маленькую пользу такие мероприятия принесут.

5. Платить пособие на детей от рождения до окончания их обучения в вузе по 15 000 рублей в месяц из расчета сегодняшних цен.

Андрей Конюшок:

- Жизнь показала, что времяпрепровождение у телевизора с гамбургером и банкой пива приводит к ожирению, болезням и ранней смерти. Так лучше дать людям возможность получать большую зарплату за честный ответственный труд, и тогда никто не будет просить незаслуженных субсидий.

6. При рождении ребенка уменьшать возраст выхода на пенсию мамы или папы на 2-3 года за каждого ребенка.

«Ведь они произвели на свет будущие трудовые силы, привносящие средства в пенсионный фонд», - вот так считает амурчанин, которому пришла в голову такая идея.

Андрей Конюшок:

- Детей много заводят только тогда, когда семья благополучная и ни в чем не нуждается. Или когда, как в Африке, нужны рабочие руки. Поэтому заставить семью рожать детей ради государственных целей невозможно. Чтобы стимулировать их родить хотя бы двоих детей, нужно предоставить возможность зарабатывать людям хорошие деньги и получать качественные услуги.

7. Вернуть в 1 класс программу советских времен 70 годов.

Арпеник Галоян:

- Что мы будем делать потом с этими детьми, когда они переступят порог 4 класса? Потому что в 5 классе конкуренция жесткая - у них уровень совершенно другой. Лучше взять систему советского образования, его вектор и усовершенствовать его тем, что есть сейчас. Система 70-х годов очень простая: там дети не умели читать, идя в первый класс. Сейчас важно, чтобы они это умели делать, будучи первоклашками. И если внедрить советскую систему полностью, то в первую очередь пострадают дети.

8. Отменить ЕГЭ, ни к чему хорошему он не приводит.

Арпеник Галоян:

- Я противник ЕГЭ в целом, но если отменить его только в нашем регионе, у выпускников пропадет возможность поступить в вузы по всей стране. Сейчас все дети во всех регионах поступают в университеты на равных условиях. Если не будет балльной системы и выпускникам придется сдавать внутренние экзамены, пропадет конкуренция. Будут ли университеты других городов принимать их только с аттестатами - неизвестно.

9. Разрешить тем, кто прожил в регионе не меньше 5 лет, добывать золото.

Золотодобычу амурчанин предлагает организовать в тех местах, где работали в прошлом артели, и для этого необходимо открыть конторы по приемке добытого золота. Есть ли смысл отдавать людям отработанные участки, на которых уже добыли все то, что можно было добыть?

И, как оказалось, их совсем нет. В правительстве Амурской области сообщили, что разведанных территорий, где в песке можно найти нормальное количество золота, в Приамурье уже почти нет. Сегодня артели работают в местах, где раньше работать и не думали, ведь концентрация драгоценного металла там невелика. А если еще и цена на золото упадет, то и добыча его станет нерентабельной. И в таком случае прекращать ее придется уже через пять лет.

10. Мэр должен стать Хозяином.

Да, именно с большой буквы. Предложивший это считает, что для развития любого региона и маленького поселения важно, чтобы у власти стояли люди, «болеющие» за свою Родину, а не стремящиеся получить выгоду от своего положения.

«Сейчас, как правило, руководители связаны по рукам и ногам всевозможными ограничениями, директивами и т.д. Личная инициатива наказуема за нецелевое использование средств вплоть до уголовной ответственности, даже если действие принесло пользу жителям муниципалитета», - пишет амурчанин. Поэтому он предлагает: больше самостоятельности на местах или больше сокращения муниципалитета.

Виктор Черемисин:

- Любой руководитель, особенно, если это мэр или губернатор, наделен многими полномочиями. Но также много и ограничений. И у них всех есть разумные рамки. Сегодня государство пытается найти баланс во всем, давая возможности и ограничивая их какими-то рамками. Это правильно во всех смыслах. Мы ведь не устраиваемся на работу с беспредельными условиями. Что же касается инициативы, она должна быть. И чем выше уровень руководителя, тем больше инициативы должно быть. Но мерить всех под одну гребенку и убирать всех неправильно. Но как тогда мы будем управлять? Не стоит говорить, что все плохие, потому что есть ограничения, или все хорошие, потому что являются суперинициативными. Не нужно ни то, ни другое, а нужен баланс между возможностями и ограничениями. Мэр не может быть безумным фантастом, он должен отвечать всем параметрам согласно закону.

КСТАТИ

Есть на сайте и адекватные предложения. И их большинство! Например:

- Улучшить жизнь пенсионеров за счет увеличения пенсии, выдачи им продуктовых карт, дополнительных выплат.

- Снизить тарифы на электроэнергию, теплоэнергию и ЖКХ.

- Снизить процентную ставку по ипотечному кредитованию до 5%.

- Отремонтировать, наконец, дороги по всей области.

- Обеспечить рабочими местами людей предпенсионного возраста и молодежь.