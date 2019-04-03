Стройка века убивает амурский бизнес?

Больше трех десятков амурских строительных компаний нажили себе крупные неприятности. Всему виной их участие в строительстве космодрома Восточный. От них требуют вернуть деньги за проделанную работу. С такой инициативой выступил бывший генеральный подрядчик этого масштабного проекта, печально известная компания «Дальспецстрой» (Главное военно-строительное управление № 6). Компания, погрязшая в долгах и коррупционных скандалах, похоже, решила потянуть за собой весь бизнес Дальнего Востока. Последствия могут оказаться фатальными для добросовестных строительных предприятий. Многие оказались на грани банкротства. Всего под ударом «Дальспецстроя» 452 компании по всему Дальнему Востоку

Счастливый билет в один конец

Космодром Восточный буквально выстрадан амурским бизнес-сообществом. Оказаться в числе участников его строительства хотели многие. Экономическая ситуация на Дальнем Востоке и сейчас непростая, а девять лет назад прямо называлась депрессивной. Но когда в пятидесяти километрах от будущего города президентского внимания Свободного зашевелилась стройка века, крылья за спиной выросли у многих. Казалось, вот она возможность: будет теперь, где бизнесу развернуться.

Правда, попасть на космодром строительным компаниям с региональной пропиской было непросто. Жесткий конкурсный фильтр давал «счастливый билет» только самым надежным, проверенным, с хорошей репутацией. Вряд ли они понимали, на что идут. Теперь лучшие компании Приамурья под угрозой уничтожения.

Сейчас внешний управляющий ГВСУ № 6, он же «Дальспецстрой», пытается через суд опротестовать часть платежей строительным организациям. Дело в том, что в 2015 году в отношении генерального подрядчика строительства началась процедура банкротства. Однако «Дальспецстрой» продолжал оплачивать выполненные работы. Делать этого он уже не имел никакого права. Но строительные компании получали деньги, будучи в полной уверенности, что все нормально. Это ведь здравый смысл - честно поработал, честно заработал. С юридической точки зрения оказалось все по-другому - честно поработал, а вот деньги получены незаконно. Здравый смысл с законодательством здесь не вяжется.

До запятой доковырялись

- Практически, это банкротство. Из нашей организации на улице окажутся 700 человек в городе Благовещенске. С нас пытаются взыскать около полутора миллиардов рублей, тогда как годовой оборот в пределах трех миллиардов. Все! Мы утонем - сто процентов, - категоричен в суждениях генеральный директор АО «Гидроэлектромонтаж» Валерий Васильев. - Мы работали на космодроме с 2013 года и до сих пор продолжаем. Общий объем работ оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Один из основных объектов - схема энергоснабжения космодрома. То есть работы велись на самых важных, ключевых направлениях. Некоторые виды работ кроме нас никто выполнить не мог. Сейчас надежда только на государство. Если арбитражный суд будет действовать по формальному принципу, то утопят всех оставшихся последних строителей в регионе.

Нужно отметить, что в прошлом году «Гидроэлектромонтаж» заплатил в региональный бюджет порядка 240 миллионов рублей. Получается, за пять лет строительства эта сумма превысила миллиард рублей. Поэтому удар будет ощутимым не только для строительных организаций. Казна Приамурья может лишиться надежных и «долгоиграющих» налогоплательщиков. В такой же ситуации и без того сильно уязвимый средний и малый бизнес.

- Доковырялись до запятой, по-другому это не назвать. Компании заходили на космодром в соответствии с законодательством. Теперь нам предъявили иск на девять миллионов рублей. При этом мы больше миллиона рублей платим налогов в квартал. Теперь они финансовую дыру закрывают, а государство теряет добросовестного налогоплательщика. Мы не «Дальспецстрой», нам никто отсрочек давать не будет. После суда нам сразу все заблокируют, мы обанкротимся однозначно. В нашем случае два десятка семей лишатся достатка. Эти деньги получит Родина, но с точки зрения здравого смысла - это удар по бизнесу, - добавляет руководитель одной из небольших строительных компаний, который решил себя не называть.

Воровство оплатит честный

Руководители предприятий откровенно опасаются за свое будущее. Если даже компания выживет, есть вероятность, что кислород все равно перекроют. После череды скандалов и ликвидации «Спецстроя России» не утихают разговоры о поиске новых генподрядчиков. Чаще всего называются крупные компании из центральных регионов страны. Кто гарантирует, что они не приведут своих строителей? Нашим компаниям места уже не будет.

Самое любопытное, что порядка двух десятков человек уже получили реальные сроки за хищения, растрату, мошенничество и нецелевое использование средств только на Восточном. Общая сумма нарушений на космодроме с точки зрения Генпрокуратуры РФ оценивается в 10 миллиардов рублей. И с точки зрения законодательства к действиям внешнего управляющего не придерешься. Он ищет средства всеми законными способами. Бывший «Дальспецстрой» за время своей деятельности накопил огромные долги. Вот только складывается такое ощущение, что возвращать он их теперь намерен за счет самых честных.

И дело касается не только космодрома. У «Дальспецстроя» была масса других объектов по всему ДФО. Поэтому количество его «должников» теперь просто зашкаливает. В общей сложности называется 452 строительных компании. Общая сумма исков - 36 миллиардов рублей.

- Если это произойдет, то Дальний Восток просядет по всем экономическим показателям, - уверена уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. - Сначала мы добивались, чтобы нашим предприятиям оплатили выполненную работу, а теперь у них забирают эти же деньги. Мы намерены обращаться к бизнес-омбудсмену России Титову Борису Юрьевичу, зампреду российского правительства Юрию Петровичу Трутневу, будем выносить проблему на федеральный уровень.

Сдачи без боя не будет

Сдаваться без боя дальневосточные предприниматели не спешат. В этом плане наиболее консолидированным оказалось бизнес-сообщество Хабаровского края. Там уже прошло несколько экстренных совещаний, подключаются наиболее влиятельные общественные организации.

- Конечно, необходимо вмешательство полпреда и других уровней федеральной власти. Необходимо дать оценку действиям внешнего управляющего «Дальспецстроя». По мнению наших юристов, идет злоупотребление правом. С одной стороны, мы говорим о создании условий для предпринимательства, президент поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность региона. С другой стороны, происходят совершенно обратные вещи. У нас на Дальнем Востоке и без того наиболее сложные условия для ведения бизнеса, - уверен председатель Хабаровского отделения Опоры России Сергей Мазунин.

- Формально внешний управляющий прав, но закон не должен превращаться в инструмент, который ведет к нарушению прав добросовестных лиц. Все действия должны быть обоснованными и справедливыми и направлены на защиту общественных интересов, - подчеркивает глава Амурского отделения Опоры России Борис Белобородов.

«Комсомолка» попросила у Министерства обороны прокомментировать действия внешнего управляющего «Дальспецстроя» (ГВСУ № 6). Соответствующий запрос направлен в пресс-службу Восточного военного округа. Мы будем следить за развитием ситуации.

ЗВОНОК СЕНАТОРУ

Нам нужны свои строители

Член Совета Федерации Иван Абрамов:

- Я считаю, что суд должен принять взвешенное решение, ведь мы понимаем, что Амурскую область ждут масштабные стройки. У нас возводится газоперерабатывающий завод, планируется строительство газо-химического завода, вторая очередь космодрома и множество других программ федерального значения, национальные проекты. Нам нужны свои строители, свой строительный комплекс. Если сегодня суд примет решение, которое приведет к банкротству десятков амурских предприятий, то на их место придут другие, скорее всего, западные компании. Амурской области это не выгодно. К улучшению экономической обстановки на Дальнем Востоке такой шаг не приведет.