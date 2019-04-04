От наскальной живописи до вологодского кружева: какие новые выставки открылись в Благовещенске
«Из глубины веков»
В Благовещенске 2 апреля открылась выставка одного жанра «Из глубины веков». И полюбоваться здесь предлагают творческим наследием первобытных людей - наскальной живописью. Конечно, не настоящей. Мастера общественной организации «Усть-Зейская слобода» создали по мотивам наскальной живописи уникальные предметы быта, украшения, панно, картины из дерева, кожи, ткани и металла.
Дом ремесел
ул. Красноармейская, 159/3
до 14 апреля
Цена билетов: 50 рублей
6+
Мастера общественной организации «Усть-Зейская слобода» создали по мотивам наскальной живописи уникальные предметы быта и украшения. Фото: vk.com/gdkamurФото: СОЦСЕТИ
«Кружевная сказка Елены Нигматулиной»
Еще одна выставка в городском Доме ремесел, которая также начала работать с 2 апреля, предлагает также окунуться в историю искусства. Правда, не в такую древнюю. На выставке Елены Нигматулиной представлены образцы вологодского кружева. Каждая работа амурской мастерицы - единственная в своем роде, созданная из тонких нитей, сплетенных в оригинальный орнамент.
Дом ремесел
ул. Красноармейская, 159/3
до 14 апреля
Цена билетов: 50 рублей
0+
На выставке Елены Нигматулиной представлены образцы вологодского кружева. Фото: instagram.com/domremeselФото: СОЦСЕТИ
Выставка-ярмарка амурских коллекционеров
Участниками выставки-ярмарки могут стать не только уже опытные коллекционеры, но и новички. Подать заявку можно до 5 апреля по телефону 8-914-385-50-85. На выставке будет представлена экспозиция дореволюционных открыток с видами столицы Приамурья. Также здесь можно будет увидеть всевозможные монеты, начиная от эпохи Петра I до Римской Империи, и не только, а еще марки, статуэтки, старинные предметы быта и прочий антиквариат.
АОДНТ
ул. Ленина, 167
7 апреля с 11:00 до 15:00
0+
КСТАТИ
Куда еще сходить в Благовещенске
Встреча с путешественником Романом Устиновым
В Благовещенск приезжает российский путешественник и журналист Роман Устинов. Роман - журналист федеральной телерадиокомпании «Мир24», автор тревелогов и путеводителей, а также специалист по непризнанным республикам. Побывал более чем в 70 странах, совершил кругосветное путешествие. На встрече путешественник расскажет обо всех странах континентальной Америки. В том числе о том, как российского журналиста выдворили с Кубы из-за прогулок по военным базам, о Венесуэле за полтора года до революции, как пролезть по шпалам на самую дорогую достопримечательность Южной Америки Мачу-Пикчу и не разориться и так далее.
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139
4 апреля в 17:30
12+
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!
Экскурсия по фондам краеведческого музея - шанс попасть туда, куда посторонним вход воспрещен, и увидеть артефакты, которых нет в основных экспозициях. В фондах музея хранятся более 160 тысяч предметов. К примеру, нумизматическая коллекция, в составе которой есть монеты конца XVII - начала XVIII века, самовары, исторические документы, книги и даже клад, найденный в одном из домов города Благовещенска.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
5 апреля в 18:00
Цена билетов: 200 рублей
6+
Неделя смеха в драмтеатре
В честь Дня смеха Амурский театра драмы дарит своим зрителям неделю смеха. На выбор предлагается сразу несколько комедий.
«Тартюф, или Обманщик»
Мольер. Комедия в двух действиях.
4 апреля в 18:30
16+
«Брачный договор»
Э. Кишон. Комедия в двух действиях.
5 апреля в 18:30
12+
«Палата бизнес-класса»
А. Коровкин. Комедия-фарс в двух действиях.
6 апреля в 12:00
16+
«Тетки»
А. Коровкин. Комедия в двух действиях.
6 апреля в 18:00
12+
В честь Дня смеха Амурский театра драмы дарит своим зрителям сразу несколько комедий. Фото: амуртеатр.рф
«Жениха вызывали?»
А. Иванов. Комедия в двух действиях.
7 апреля в 18:00
12+
Амурский областной театр драмы
ул. Ленина, 146
Цена билетов: 200 - 500 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU