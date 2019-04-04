От наскальной живописи до вологодского кружева: какие новые выставки открылись в Благовещенске

«Из глубины веков»

В Благовещенске 2 апреля открылась выставка одного жанра «Из глубины веков». И полюбоваться здесь предлагают творческим наследием первобытных людей - наскальной живописью. Конечно, не настоящей. Мастера общественной организации «Усть-Зейская слобода» создали по мотивам наскальной живописи уникальные предметы быта, украшения, панно, картины из дерева, кожи, ткани и металла.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

до 14 апреля

Цена билетов: 50 рублей

6+

Мастера общественной организации «Усть-Зейская слобода» создали по мотивам наскальной живописи уникальные предметы быта и украшения. Фото: vk.com/gdkamurФото: СОЦСЕТИ

«Кружевная сказка Елены Нигматулиной»

Еще одна выставка в городском Доме ремесел, которая также начала работать с 2 апреля, предлагает также окунуться в историю искусства. Правда, не в такую древнюю. На выставке Елены Нигматулиной представлены образцы вологодского кружева. Каждая работа амурской мастерицы - единственная в своем роде, созданная из тонких нитей, сплетенных в оригинальный орнамент.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

до 14 апреля

Цена билетов: 50 рублей

0+

На выставке Елены Нигматулиной представлены образцы вологодского кружева. Фото: instagram.com/domremeselФото: СОЦСЕТИ

Выставка-ярмарка амурских коллекционеров

Участниками выставки-ярмарки могут стать не только уже опытные коллекционеры, но и новички. Подать заявку можно до 5 апреля по телефону 8-914-385-50-85. На выставке будет представлена экспозиция дореволюционных открыток с видами столицы Приамурья. Также здесь можно будет увидеть всевозможные монеты, начиная от эпохи Петра I до Римской Империи, и не только, а еще марки, статуэтки, старинные предметы быта и прочий антиквариат.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

7 апреля с 11:00 до 15:00

0+

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске

Встреча с путешественником Романом Устиновым

В Благовещенск приезжает российский путешественник и журналист Роман Устинов. Роман - журналист федеральной телерадиокомпании «Мир24», автор тревелогов и путеводителей, а также специалист по непризнанным республикам. Побывал более чем в 70 странах, совершил кругосветное путешествие. На встрече путешественник расскажет обо всех странах континентальной Америки. В том числе о том, как российского журналиста выдворили с Кубы из-за прогулок по военным базам, о Венесуэле за полтора года до революции, как пролезть по шпалам на самую дорогую достопримечательность Южной Америки Мачу-Пикчу и не разориться и так далее.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

4 апреля в 17:30

12+

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!

Экскурсия по фондам краеведческого музея - шанс попасть туда, куда посторонним вход воспрещен, и увидеть артефакты, которых нет в основных экспозициях. В фондах музея хранятся более 160 тысяч предметов. К примеру, нумизматическая коллекция, в составе которой есть монеты конца XVII - начала XVIII века, самовары, исторические документы, книги и даже клад, найденный в одном из домов города Благовещенска.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

5 апреля в 18:00

Цена билетов: 200 рублей

6+

Неделя смеха в драмтеатре

В честь Дня смеха Амурский театра драмы дарит своим зрителям неделю смеха. На выбор предлагается сразу несколько комедий.

«Тартюф, или Обманщик»

Мольер. Комедия в двух действиях.

4 апреля в 18:30

16+

«Брачный договор»

Э. Кишон. Комедия в двух действиях.

5 апреля в 18:30

12+

«Палата бизнес-класса»

А. Коровкин. Комедия-фарс в двух действиях.

6 апреля в 12:00

16+

«Тетки»

А. Коровкин. Комедия в двух действиях.

6 апреля в 18:00

12+

В честь Дня смеха Амурский театра драмы дарит своим зрителям сразу несколько комедий. Фото: амуртеатр.рф

«Жениха вызывали?»

А. Иванов. Комедия в двух действиях.

7 апреля в 18:00

12+

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

Цена билетов: 200 - 500 рублей