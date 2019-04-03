Благовещенские собаководы: Опасны не собаки, а их владельцы!

В конце прошлого года правительство РФ предложило общественности оценить список потенциально опасных собак из 69 пунктов. Он был составлен в рамках федерального закона об ответственном обращении с животными. Позже МВД сократило этот перечень до 13 пунктов. Мы решили узнать мнение благовещенских собаководов, имеет ли смысл такой список и есть ли вообще понятие «опасная собака».

Размер не имеет значения

Сейчас в список потенциально опасных собак входят в основном животные крупных пород (см. «Конкретно»).

- Такого понятия, как агрессивные или опасные породы собак, в кругах дрессировщиков и собаководов не существует, - говорит руководитель благовещенской школы дрессировки Алексей Пискунов. - Есть собаки охотничьих, служебных и декоративных пород. Есть, конечно, служебные породы, которые выводились изначально для того, чтобы вступать в противоборство с человеком. Например, кавказская или среднеазиатская овчарка. Задача этих пород - изначально охранять территорию от посторонних. Но чтобы от рождения агрессивные породы, таких примеров нет. Все зависит от воспитания, от того, как ведет себя с собакой хозяин. Из своего опыта могу сказать, что чаще невоспитанно ведут себя представители мелких декоративных пород.

Специалист объясняет это тем, что воспитанием собак мелких пород занимаются редко.

- Взяв на воспитание собаку крупной породы - ротвейлера или азиата (среднеазиатская овчарка - ред.), люди имеют какую-то долю ответственности, - говорит Алексей Пискунов. - Что нельзя сказать о мелких породах. Считается, что они «диванно-подушечные» и никаких сложностей с ними возникнуть не может. Хотя это не так.

В Благовещенске существуют клубы собаководства, задача которых в том числе помочь будущим владельцам подобрать породу собаки, подходящую именно им.

Отдавать собаку образованным

- Изначально любая порода собаки имеет свое предназначение, - считает зоотехник, зооинженер, инструктор по разведению, эксперт-кинолог, руководитель двух клубов племенного разведения и владелец племенного питомника Маргарита Орлова. - Это формировалось веками. Поэтому, когда человек берет собаку, он должен понимать, для каких целей. И нести потом ответственность за ее поведение.

Маргарита сама всю жизнь занималась разведением ротвейлеров и не понаслышке знает, что собака-охранник будет в любом случае охранять хозяина. Только направлять его защитные качества нужно в правильное русло. На практике же как получается: неподготовленный человек берет себе крупную собаку, ею совсем не занимается и радуется, что она давит на помойке загнанную кошку. Это говорит о том, что сам человек не готов взять ответственность за другое живое существо. Так собака и начинает представлять опасность для человека.

- Поэтому я очень поддерживаю систему, которая работала в советское время, - говорит Маргарита Орлова. - Прежде чем покупать собаку, человек проходил трехмесячное обучение, после сдавались экзамены. В техминимуме давали основы, как растить, кормить, ухаживать и воспитывать собак той или иной породы. После экзаменов с вами знакомились заводчики и выбирали будущих владельцев для своих собак. Так что раньше хозяева были подготовлены, работа строилась очень серьезно. Может быть, эта система не современная и коммерциализация сейчас оказала большое влияние на собаководство в принципе, но какие-то базовые основы из нее взять можно.

Выстроить отношения

Специалист говорит, что раньше и заводчики внимательнее и грамотнее относились к своей работе. Породы были чище. Потому что и родословная очень важна в характере животного. Она дает предрасположенность к способности дрессироваться. Раньше все владельцы служебных собак должны были проходить общий курс послушания и дрессировки со своим питомцем. Поэтому и проблем таких не было, никто не пугал ротвейлерами, среднеазиатскими овчарками. Теперь же становится больше пород, которых изначально люди опасаются.

- Еще и благодаря СМИ некоторых собак сделали монстрами, - говорит Алексей Пискунов. - Например, бультерьеры, стаффордширские терьеры - их сделали собаками-убийцами. Хотя в психологии именно этих пород все люди изначально друзья. И на самом деле нападение на человека собак этих пород по статистике единично, если сравнивать с другими породами. И нападают они скорее как раз потому, что в семье неверно выстроены отношения и собака занимает лидерские позиции.

Собаку нельзя очеловечивать

А все потому, что сейчас собака стала больше игрушкой, средством поддержания имиджа человека. И правда, некоторые покупают хаски только потому, что у них голубые глазки, а немецких шпицев из-за схожести с маленькими мишками. И думают, что животное будет всегда милым, спокойным и бесконечно любить хозяев. А ведь для этого надо с собакой работать.

- Собаку нельзя очеловечивать, потому что это стайное животное, у которой должен быть обязательно вожак, - говорит Маргарита Орлова. - Хозяин должен быть для собаки лидером, тогда она будет его слушать. Это природа. Также как то, что собакам дано природой любить и обижаться. Но у них есть другие проявления характера, обусловленные инстинктами и условными рефлексами.

Если собака будет правильно содержаться и воспитываться, то она никому не принесет вреда.

- И никогда нельзя забывать об окружающих людях, какая бы порода у тебя не была - крупная или маленькая, окружающих нужно уважать, - говорят эксперты. - Есть люди, которые в принципе боятся собак, независимо от того, как они себя ведут. Так что на прогулку обязательно надеваем намордник и поводок. Если мы будем уважать окружающих нас людей, то ополчения против собак не будет.

Других проблем хватает

Кстати, закон «Об ответственном обращении с животными» как раз и предполагает, что с собаками, которые все-таки вошли в список потенциально опасных, нужно обязательно гулять с поводком и в наморднике. Свободно они могут бегать лишь на частной закрытой территории со специальной табличкой на заборе.

- Я в этом не вижу никакой проблемы, это нормально, - говорит Алексей Пискунов. - Совсем другая проблема, где их выгуливать с поводком и намордником? С собаками, по идее, нужно гулять на специально отведенных территориях, а таких у нас нет. Так что, ссылаясь на закон, нужно просить, чтобы показали площадки для выгула собак. И проблем таких не счесть. Например, уборка за животным на прогулке - сейчас все больше владельцев стали убирать за псами. А куда выкинуть пакетик с экскрементами? До ближайшей урны порой приходится идти несколько сот метров. А если еще покопаться в нормативных актах, то такого рода мусор в обычные контейнеры выбрасывать нельзя.

Вот он замкнутый круг! А пока список потенциально опасных собак еще не утвержден, сейчас он на этапе общественных обсуждений (проект можно посмотреть здесь).

- Изначальный список опасных собак вообще состоял из помесей собак, которые не имеют отношения к породному разведению, - говорит Маргарита Орлова. - А ведь если есть порода, у нее есть поведенческие признаки. А вот у дворняг какие поведенческие признаки? Никаких! Они очень непредсказуемые. Поэтому, на мой взгляд, сегодня больше внимания нужно уделять не породистым животным, а дворнягам. Сейчас система отлова бродячих собак не урегулирована, мы дожили до того, что у нас в Приамурье появилось бешенство. Не о том сейчас совсем думают. Радует то, что составление и обсуждение списка идет под контролем Российской кинологической федерации. Надеюсь, что итоговый список будет составлен все-таки грамотно.

КОНКРЕТНО

Обновленный список потенциально опасных собак: американский бандог, бэндог, питбульмастиф, амбульдог, булли кутта, бразильский бульдог, гуль донг, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды, акбаш, бульдог алапахский чистокровный (отто), волкособ (гибрид волка), метисы (помеси) вышеуказанных пород.

МНЕНИЕ КИНОЛОГА

Юлия Фомченкова, кинолог-инструктор одного из благовещенских клубов собаководства:

- Амбульдог, это я так понимаю американский бульдог. Когда-то давным-давно, была у нас в клубе такая собака. Добрейшей души была собака. Вообще все эти списки опасных пород - это полнейший бред. Это мое мнение как специалиста. Опасной, к сожалению, может быть любая собака. Если она неправильно воспитана и не дрессирована. Приведу пример: у меня шесть лет жил чужой пудель - небольшой, сантиметров 30 в холке. Жил у меня потому, что терроризировал своих владельцев. Они все были им не один раз искусаны. Они его боялись, а усыпить было жалко. И он жил у меня. Они оплачивали его проживание. Так до смерти по старости у меня и прожил. Опасны не собаки, опасны неграмотные и бестолковые владельцы этих собак.