2019-04-04T13:47:57+03:00
Общество

В Благовещенске врач пнул пациента по голове, чтобы проверить, жив ли он

Медика уволили, а проспавшийся алкоголик пошел домой
Алексей КОЗЫРИН
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Кадр из видео.Кадр из видео.Фото: СОЦСЕТИ
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В областном центре Приамурья разгорелся скандал в связи с непрофессиональными действиями врача. Под раздачу попал врач скорой медицинской помощи Благовещенской станции. Обычное в утренние часы дело – медбригада забирает в наркодиспансер очередного алкоголика, заснувшего прямо на улице. Вот только, к несчастью врача, весь процесс очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.

- В Благовещенске мужчина перебрал спиртного и упал прямо на улице. Неравнодушные граждане вызвали скорую, чтобы бедолага не примерз к земле. Медики, прибыв на место, проверили жив ли пациент немного не стандартным способом - постукиванием ногой по голове. Мы конечно не специалисты, но пульс, кажется, проверяется не так, - сообщил горожанин, снявший видео.

Видеозапись оказалась в известном в городе паблике в Instagram, ее заприметили СМИ и понеслось…

- Этот врач у нас уже больше не работает. С сегодняшнего дня, - сообщили на Благовещенской станции скорой помощи.

Информацию подтвердили в амурском минздраве. А заодно отметили, что с заснувшим на улице после изрядных возлияний гражданином все в порядке. Его, как и положено, доставили в наркодиспансер, откапали. Он, сразу как очнулся, от лечения и госпитализации отказался и пошел домой, просить прощения у семьи.

В Благовещенске уволили врача скорой, проверившего состояние пациента ногой.Источник: https://www.instagram.com/p/Bv0zxR4HlSR/ ampravda В Благовещенске уволили врача, который ногой проверил, жив ли человек. Помочь пьяному, лежащему на улице, попросили окружающие. Один из врачей, приехавших по вызову, подошел к мужчине и носком обуви потрогал голову пациента, а потом погрузил горожанина на носилки. #Благовещенск #Россия #врач

ИСТОЧНИК KP.RU

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