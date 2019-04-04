В Благовещенске врач пнул пациента по голове, чтобы проверить, жив ли он
В областном центре Приамурья разгорелся скандал в связи с непрофессиональными действиями врача. Под раздачу попал врач скорой медицинской помощи Благовещенской станции. Обычное в утренние часы дело – медбригада забирает в наркодиспансер очередного алкоголика, заснувшего прямо на улице. Вот только, к несчастью врача, весь процесс очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.
- В Благовещенске мужчина перебрал спиртного и упал прямо на улице. Неравнодушные граждане вызвали скорую, чтобы бедолага не примерз к земле. Медики, прибыв на место, проверили жив ли пациент немного не стандартным способом - постукиванием ногой по голове. Мы конечно не специалисты, но пульс, кажется, проверяется не так, - сообщил горожанин, снявший видео.
Видеозапись оказалась в известном в городе паблике в Instagram, ее заприметили СМИ и понеслось…
- Этот врач у нас уже больше не работает. С сегодняшнего дня, - сообщили на Благовещенской станции скорой помощи.
Информацию подтвердили в амурском минздраве. А заодно отметили, что с заснувшим на улице после изрядных возлияний гражданином все в порядке. Его, как и положено, доставили в наркодиспансер, откапали. Он, сразу как очнулся, от лечения и госпитализации отказался и пошел домой, просить прощения у семьи.
В Благовещенске уволили врача скорой, проверившего состояние пациента ногой.Источник: https://www.instagram.com/p/Bv0zxR4HlSR/ ampravda В Благовещенске уволили врача, который ногой проверил, жив ли человек. Помочь пьяному, лежащему на улице, попросили окружающие. Один из врачей, приехавших по вызову, подошел к мужчине и носком обуви потрогал голову пациента, а потом погрузил горожанина на носилки. #Благовещенск #Россия #врач
ИСТОЧНИК KP.RU