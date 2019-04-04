На строительство двух участков набережной в Благовещенске потратили уже 76 миллионов рублей

На днях в мэрии обсудили, как продвигается строительство новой набережной. Сейчас ведутся работы на участках № 8 и № 9 - как раз в районе площади Ленина и далее. Самое настоящее лицо города, если смотреть с Амура. Работы выполняет компания «Сервер», завершить их по муниципальному контракту должны уже в этом году, 30 ноября. Сумма муниципального контракта солидная - 654 миллиона 629 тысяч рублей, из них чуть больше 76 миллионов уже освоили.

Будет красота!

Согласно контракту на двух участках набережной подрядчик должен сделать насыпь из песчано-гравийной смеси, завершить монтаж гидротехнических сооружений, сделать дождевую канализацию и ливневки, освещение, озеленение - и это еще не полный список.

По состоянию на 1 апреля уже выполнена часть работ по отсыпке, устройству водопроводной сети и ливневой канализации. Также на восьмом участке полностью смонтировали карнизный камень из гранита, установили гранитные тумбы, на 98% установили гранитный спецбордюр. Такой же бордюр на девятом участке установили на 90%. Рабочие продолжают монтировать гранитные парапеты и бордюры, опоры наружного освещения и т.д.

Возможно, сейчас эта работа не выглядит столь впечатляющей, но все-таки можно представить себе, как красиво будет на набережной, когда все закончится. Мэрия выложила небольшой ролик - 3D-визуализация проекта. Там наглядно показано, как, согласно проекту, будет выглядеть наша новая набережная.

- Набережная не просто является строительным объектом на водной границе между Россией и Китаем, она прежде всего выполняет важную функцию укрепления берега, а также защиты от подтопления отдельных участков территории городского округа, - отметила на совещании в мэрии начальник производственно-технического отдела ООО «Сервер» Наталья Витер. - Именно поэтому важно было провести реконструкцию берегоукрепительных сооружений, чтобы снизить риск аварии из-за старения сооружений и оснований.

Стройка на 10 лет

Набережную в Благовещенске построили в 1967 году. Конечно, спустя столько времени ей просто необходима была реконструкция. Пресс-служба мэрии напоминает: строить новую набережную начали в 2008 году. Согласно проектной документации, которую разработала петербургская компания «Ленгипроречтранс», строительство предусмотрено на десяти участках.

Много воды утекло за это время. В прямом и переносном смысле. За прошедшие годы стройка шла то по одной федеральной программе, то по другой - где удавалось получить финансирование из федеральной казны. Ведь понятно, что такой проект ни город, ни даже область в одиночку финансово не потянет. В 2017 году, например, участок набережной с детской площадкой достраивали в рамках программы по формированию современной городской среды. А в прошлом году деньги на участки № 8 и 9 выделили по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Как будет дальше продолжаться стройка века в Благовещенске, пока рано загадывать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7 млрд 56,6 млн рублей было освоено за все годы реализации проекта по берегоукреплению в Благовещенске.

В том числе: федеральный бюджет - 5 923,268 млн, областной бюджет - 740,362 млн, городской бюджет - 393,001 млн рублей.

76 млн 728 тыс. рублей из федерального бюджета освоено с начала строительства 8 и 9 участков.

Из них в марте - 3 млн 821 тыс. рублей.

По данным администрации Благовещенска.