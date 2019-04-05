Как в Приамурье началась «мусорная реформа»

В Амурской области уже почти неделю работает новая схема вывоза мусора, о которую сломано немало копий. Кто-то ждал немедленной очистки города от мусора и сияющей чистоты, кто-то с пеной у рта доказывал, что область тут же утонет в отбросах и ничего работать не будет. Истина, как водится, оказалась где-то посередине: мусорного коллапса не случилось, но и нельзя сказать, что все проходит без сучка и задоринки.

Мусор в «Инстаграме»

Соцсети, как известно, - глас народа. Именно там в первую очередь люди публикуют свои возмущения по самым разным поводам. Однако критических постов за неделю оказалось на удивление немного. Например, один из жителей Благовещенска пожаловался на переполненную помойку в районе перекрестка Комсомольской и Красноармейской.

«Мусорная реформа обернулась огромным количеством мусора во дворах! Переполненные помойки, мусор вокруг них. Если раньше управляйки вывозили мусор каждое утро, то сейчас уже третьи сутки контейнеры переполнены, никто не вывозит», - написал мужчина.

Впрочем, позже он написал корреспонденту «КП», что мусор все-таки вывезли. А в комментариях к оригинальной записи другие пользователи поделились своим опытом.

«Смотря какая компания. У нас во дворе такой помойки нет, как до реформы вывозили, так и вывозят. У нас каждое утро вывозят, и сегодня не исключение, даже все выметено возле контейнеров», - гласит один из комментариев.

Могло быть и хуже

Благовещенск входит в территорию кластера № 4 вместе с Благовещенским, Ивановским и Тамбовским районами. Региональным оператором в кластере стала компания «Полигон». По словам исполнительного директора компании Светланы Федорченко, в организации ждали значительно больше неприятностей.

- Жалоб немного, ожидали больше. В день звонков 30. Основное - частный сектор, но есть и многоквартирные дома. Есть проблемы с несвоевременным вывозом - у нас перевозчики пока отрабатывают логистику по городу. Те заявочки, которые нам поступают, мы в тот же день отрабатываем, вывозим. Столкнулись с проблемой, что те юридические лица, которые не заключили договор, свой мусор складируют на контейнерных площадках многоквартирных домов. Мы вывезли контейнеры, и в этот же день нам приходится опять вывозить, потому что они уже переполнены. Берем на особый контроль такие площадки, особенно там, где у нас они стоят на обочине вдоль дороги, где свободно можно подъехать, - рассказала Светлана Александровна.

Все только начинается

Своими впечатлениями о первых днях после реформы поделился заместитель министра природных ресурсов области Василий Офицеров. Именно на плечи его ведомства легла основная работа.

- Основные трудности первых дней - слабая информированность населения о сути реформы, несмотря на все наши интервью, разговоры, газеты и листовки. Во-вторых, ряд управляющих компаний, несмотря на то что они остались транспортировщиками, при смене логистики при вывозе ТКО в первые два дня допустили некоторое переполнение контейнеров. Нам пришлось направлять дополнительные усилия для того, чтобы это переполнение убрать. Ну и муниципальные органы власти еще не успели оборудовать контейнерные площадки для размещения отходов, поэтому пока осуществляем бесконтейнерный сбор. Но с наступлением теплой погоды муниципальные власти начнут обустройство этих контейнерных площадок и мы от бесконтейнерного сбора, надеюсь, в ближайшем будущем уйдем, - рассказал Василий Юрьевич.

Пока что строить площадки для контейнеров не позволяет погода. Из-за того, что земля все еще холодная, нельзя работать с бетоном.

Какие-то конкретные выводы делать все еще рано, считает заместитель министра. Особенно в масштабах области.

- Люди работают по новой схеме буквально два-три дня. Даже если возникают какие-то недостатки, мы понимаем, что они могут появляться в рабочем порядке и быстро уберутся. Какие-то выводы мы будем делать в течение недели-двух. Уже сможем понимать, какие муниципальные образования полностью выполняют свою работу, кто бьется с какими-то вопросами и проблемами, а на кого уже нужно, извините, кричать и махать руками. Пока про это говорить рано, все только начинается, - резюмировал Офицеров.

ВАЖНО!

Избавляться от крупногабаритного и строительного мусора, как и прежде, нужно самостоятельно. Засунуть продавленный бабушкин диван в контейнер не получится. Нужно либо договариваться со своей управляйкой, либо искать подходящую стороннюю фирму. Например, многие сервисы грузчиков предлагают услуги по вывозу старой мебели и отходов после ремонта.

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Интернет-сайты региональных операторов

ООО «Полигон» - www.полигон28.рф

ООО «Спецэкомаш» - tkoregoper.ru

ООО «ТрансЭкоСервис» - eco-service.pro

ООО «Жилищный эксплуатационный участок» - zheu28.su

ООО «Спецавтохозяйство» - сах-свб28.рф

Горячая линия проектного офиса по вопросам о переходе на новую систему по обращению с ТКО: 8 (4162) 23-16-42.

"Комсомолка" будет следить за ситуацией.