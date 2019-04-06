«Вырезано две трети того, что было»: благовещенский врач, якобы пнувший пациента, рассказал свою версию

В Интернете опубликовали полное видео с камер наружного наблюдения с врачом скорой помощи, пнувшего пациента ногой по голове. На нем видно, что сначала медик присаживается к пострадавшему и проверяет его пульс как положено. Кроме того, медработник пытался привести мужчину в чувство.

Врач Андрей Лялин поделился своей версией инцидента с изданием «Лайф».

— Сначала надо посмотреть полную версию этого видео, тогда из неё всё будет понятно. Не знаю, кто этот вброс сделал — вырезано две трети того, что было, — рассказал теперь уже бывший работник скорой помощи Андрей Лялин.

Помимо этого мужчина сказал, что кадры, распространенные в Сети – заключительные. Они показывают происходившее перед погрузкой пациента в карету скорой.

— В начале видео было, как приводили в сознание товарища, притом товарищ этот известный. За час или два до вызова он был выписан из наркологического диспансера в нормальном состоянии. Человек просто симулировал, не хотел вставать, симулировал пьяного, — рассказал Лялин.

Кроме того, бывший медик уточнил, что пострадавший – «известный бомж», который ночует в стационаре специально и извиняться перед ним мужчина бы не стал.

— Наша работа не пьяных доставлять, а помощь оказывать больным, которым это необходимо. В данном случае ни в одной стране мира скорая помощь, медики такими категориями граждан не занимаются. Ими занимаются либо полиция, либо соцслужба, — сказал Андрей Лялин.

Также бывший врач уточнил, что заявление об увольнении он написал лично сам. Причиной его ухода стал конфликт с главным врачом из-за случившегося происшествия.

Напомним, скандал разгорелся 4 апреля. Главврач медучреждения принес свои извинения и заявил, что нерадивый медик был уволен.