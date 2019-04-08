Благовещенский подросток стал байкером в 10 лет! А потом и папу привел в мотоклуб

14-летний Иван Ермолаев - самый юный благовещенский байкер. По крайней мере, его совершенно официально приняли в общественную организацию «Мотопатриот», когда мальчишке было всего 10 лет.

- Все началось с того, что у нас по соседству был свободный участок (Иван живет в частном секторе. - Ред.). Туда переехал «Мотопатриот». Я заглядывал через забор, и меня это заинтересовало, - вспоминает Иван. - Взрослые дядьки такие, занимаются таким делом патриотическим, очень здорово. Я ходил помогал, крутил болты, а потом Василий (руководитель организации Василий Семенов. - Ред.) предложил моему отцу подписать разрешение на посещение клуба. Так я стал первым самым маленьким его участником.

Старый "Минск" валялся под забором, и никто не верил, что его можно восстановить. А Ваня смог!Фото: Личный архив героя публикации

Мы, взрослые, любим поворчать, мол, подростки не те пошли, ничего их кроме компьютерных игр и гаджетов не интересует. Но нет, есть еще любители в свои 14 лет возиться с железками. Наш герой, например, сам восстановил свой первый мотоцикл «Минск». Для этого пришлось сначала разобрать его до винтика. Он валялся под забором и был в таком состоянии, что никто не верил, что с ним можно что-то сделать. Но, видя горящий взгляд мальчишки, руководитель клуба отдал его со словами: «Дерзай, Ваня». Затем были мопед «Верховина» 1978-го года и 350-я «Ява» с люлькой.

Пока одни подростки сидят в гаджетах, юный байкер копается в железках.Фото: Личный архив героя публикации

А месяца три назад и папа юного байкера вступил в мотоклуб. Ваня говорит, что тянул его туда года два. Хотя обычно-то бывает наоборот - это родители пытаются привить детям интерес к чему-то.

- Вообще, любовь к технике мне с самого детства прививал брат. Он занимается техникой. На каникулах я помогал ему ремонтировать экскаватор «Вольво» 200-й. Он мне показывал, я делал, - поделился Иван.

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