Куда отдать ненужные вещи в Благовещенске

Весной приходит время для генеральных уборок, больших стирок и субботников. За зиму накапливаются ненужные вещи, которые и выбросить жалко, и отдать некому. Так куда все это «богатство» можно пристроить?

Волонтеры, отзовитесь!

В начале марта в Благовещенске открылся новый благотворительный проект. Называется он «Большая семья поможет». Суть его проста. Ты заходишь на сайт большаясемьяпоможет.рф, оставляешь заявку. Поле этого к тебе приезжает человек, забирает вещичики и отвозит их в социальную службу. А там специалисты раздают одежду, обувь и игрушки тем, кто в этом нуждается. Это очень удобно, особенно, если ты не на колесах. Появляется возможность сделать доброе дело, не выходя из дома. Кстати, в рамках этого же проекта можно было оставить вещи в специальном боксе, который находился в Доме молодежи. Только я ринулась подать заявку, чтобы «скинуть» пару пакетов с детской одеждой, как увидела на главной странице сайта, что проект заморожен.

- Когда мы начали работать, отклики были только положительные от тех, кто отдавал вещи, - объясняет создатель проекта Павел Щербаков. - Волонтеру-водителю через систему CRM можно принять самостоятельно заявку, съездить, привезти вещи, сделать доброе дело. Но люди, которые нам помогли на начальном этапе, устали, потому что их было немного. Теперь проект пока заморожен. После огласки этой ситуации в СМИ откликнулась только одна женщина, которая готова отвозить вещи. Других волонтеров нет… Проект сейчас на заморозке.

Всего за месяц работы благотворительного проекта было принято более 40 заявок от благовещенцев. Как показывает практика, большинство из нас не доносят бэушные вещи до пунктов приема: то времени нет, то машины. Поэтому такой бесплатный «сервис» действительно помог бы в разы увеличить сбор необходимых предметов.

Для возобновления благотворительного проекта нужно всего ничего: 10-15 волонтеров-водителей, которые согласились бы периодически развозить одежду и игрушки. Для Благовещенска, кажется, это немного. Но даже таких днем с огнем не сыщешь.

Если у вас есть личный автомобиль и вы хотите помочь не сгинуть проекту, напишите организаторам письмо на адрес info@bigfamilyhelp.ru. Потратив в неделю час своего времени, вы сможете реально помочь людям.

В центре «Доброта»

Традиционно и круглый год ненужные владельцу, но в хорошем состоянии одежду и обувь принимают в социальном центре «Доброта».

- У нас есть люди, которые постоянно приносят вещи, некоторые обращаются в первый раз, - говорит сотрудник отделения социального обслуживания на дому Елена Берендеева. - Важно, чтобы одежда, обувь, которые вы приносите, были чистыми. Распределяем полученные вещи по заявкам от нуждающихся через различные отделения центра. Также у нас в центре стоят специальные корзины, где раскладывается мужская, женская, детская одежда, обувь, игрушки. Нуждающийся человек может просто зайти и выбрать то, что ему нужно.

По словам Елены Сергеевны, в прошлом году в августе благовещенцы очень много приносили школьной одежды для мальчиков и девочек. Специалистам удалось обеспечить необходимым все семьи, у которых прожиточный минимум ниже среднего. Помимо одежды, люди приносят посуду, мебель. Собранные вещи периодически развозятся по Благовещенскому району.

Центр «Доброта» принимает вещи по адресу: ул. Рабочая, 95. Вопросы можно задать по тел. 44-01-75

В храме

В Благовещенске есть еще одно место, куда можно отдать вещи. Это Православный Центр гуманитарной помощи. Он находится при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

- Мы принимаем любую одежду и обувь: женскую, мужскую, детскую. Конечно, мы просим отдавать вещи, находящиеся в хорошем состоянии, - рассказывает руководитель социального отдела при храме Наталья Семерова. - Меня часто спрашивают: как понять, можно отдавать вещь или нет? Я объясняю очень просто. Задайте себе вопрос: Вы сами готовы эту одежду надеть? Если да, то приносите. Мы уважаем наших людей, которым потом отдаем одежду или обувь.

Благовещенцы приносят в Православный центр и другие необходимые в хозяйстве предметы: посуду, мебель, бытовую технику, а также продукты. Кстати, продукты принимаются нескоропортящиеся: крупы, консервы, масло, чай и т.д.

- Сейчас мы на постоянной основе помогаем 18 семьям. Раз или два раза в неделю мы выдаем им полные большие пакеты продуктов, - продолжает Наталья. - Например, есть семья погорельцев. Зимой у них дотла сгорел дом, им сейчас нужно практически все. Элементарно: шторы, ложки, вилки, кроватки, не говоря о плите и других важных в быту предметах. Еще у нас есть огромная потребность в мужских вещах. Но мы не только принимаем, но и приглашаем всех, у кого материальные трудности, приходить к нам за помощью.

Некрупные предметы, например одежду, игрушки, обувь можно приносить в храм в любое время. Но если вы хотите отдать габаритную мебель или технику, лучше предварительно позвонить, чтобы все это сразу отвезти нуждающимся.

Вещи принимаются ежедневно по адресу: ул. Красноармейская, 51/2. Телефон для справок 8 (914) 577-75-43

Выдаются вещи по вторникам с 12 до 16 часов.

Через интернет и газеты

Раздать скопившиеся дома вещи можно через сайты, газеты и соцсети. Например, на портале 2х2.su можно бесплатно разместить объявление в разделе «Дарю» или просмотреть просьбы в рубрике «Возьму в дар».

Также есть группы в соцсетях, где отдают и берут в дар вещи. Для этого достаточно просто забить запрос в поисковик. Он вам выдаст кучу местных аккаунтов и сообществ интернет-барахолок. Там можно разместить свое объявление, а вот найти нужного адресата непросто. Объявления, как правило, не рассортированы ни по темам, ни по разделам.

Кроме этого, можно разместить объявление на популярном среди мам Благовещенска сайте blagmama.ru, где есть активный раздел «Отдам/Возьму/Обменяю».

Какой бы способ вы ни выбрали, в любом случае вы сделаете доброе дело, не затратив при этом ни копейки.

Сказано!

Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Евгений Семерня:

- Человек, получив от тебя помощь, благодарит и Бога, и тебя. Появляется возможность не пропасть, не умереть с голоду. И он будет тоже стараться делать добрые дела по мере своих сил. Получается такой круговорот, благодаря которому люди учатся друг друга любить и уважать. Цель и идея нашего Православного центра гуманитарной помощи заключается в том, чтобы человек, который попал в трудную жизненную ситуацию, понял и осознал, что есть Бог, который поможет, укрепит и благословит. А мы в свою очередь дадим не рыбу, а удочку, сделаем все, чтобы на первых порах у человека все было хорошо: продукты, одежду, даже работу найдем. Только, чтобы он изменился, сделал свою жизнь лучше.