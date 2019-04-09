2019-04-09T09:52:10+03:00
Происшествия

На турбазе под Благовещенском на женщину напал медведь

Хищник, сидящий в клетке, дотянулся до нее, когда она хотела его покормить
Юлия ГОМАН
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Доподлинно не известно, что могло спровоцировать животное.Доподлинно не известно, что могло спровоцировать животное.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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ЧП случилось на одной из популярных туристических баз в пригороде Благовещенска. 28-летняя женщина решила покормить живущего здесь медведя. Причем с рук. Хищник хоть и был заперт в металлической клетке, но до женщины смог дотянуться.

Это случилось вечером 8 апреля. Доподлинно не известно, что могло спровоцировать животное - медведь живет тут уже несколько лет, отдыхающие и раньше подкармливали зверя и фотографировались возле клетки. К слову, клетка находится за ограждением.

Женщину с тяжелыми травмами увезли в областную больницу. Как стало известно, ей пришлось ампутировать руку.

Благовещенский следственный отдел СК по Амурской области уже начал доследственную проверку.

- В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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