На турбазе под Благовещенском на женщину напал медведь

ЧП случилось на одной из популярных туристических баз в пригороде Благовещенска. 28-летняя женщина решила покормить живущего здесь медведя. Причем с рук. Хищник хоть и был заперт в металлической клетке, но до женщины смог дотянуться.

Это случилось вечером 8 апреля. Доподлинно не известно, что могло спровоцировать животное - медведь живет тут уже несколько лет, отдыхающие и раньше подкармливали зверя и фотографировались возле клетки. К слову, клетка находится за ограждением.

Женщину с тяжелыми травмами увезли в областную больницу. Как стало известно, ей пришлось ампутировать руку.

Благовещенский следственный отдел СК по Амурской области уже начал доследственную проверку.

- В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК России по Амурской области.