От значка с Бурейской ГЭС до 69-летнего Карлсона: что коллекционируют благовещенцы

Дореволюционные фотографии жителей города, открытки с видами старого Благовещенска, значки, посвященные Зейской и Бурейской ГЭС, карманные часы с гравировкой «За ударную работу по судоремонту в зиму 1934-35 г.», марка с изображением Сталина, выпущенная в Китае. И это далеко не полный список того, что можно было увидеть на выставке-ярмарке амурских коллекционеров.

«Памятник снесли, а история осталась»

- Такие выставки нужны, чтобы люди историю знали. Вы вот знаете, например, где в Благовещенске был памятник Сталину? - с ходу спрашивает один из коллекционеров. - А я вам сейчас даже фотографию покажу!

И показывает: черно-белый снимок памятника генералиссимусу Советского Союза.

- Вот - сельхозинститут, ныне ДальГАУ. Если по Горького едете, то с левой стороны второй корпус, - поясняет мужчина. - Там даже остался постамент. Сам памятник снесли, а история осталась…

Фото как доказательство того, что в Благовещенске когда-то стоял памятник Сталину.Фото: Юлия ГОМАН

Изучать историю можно было и по другим экспонатам. Например, по дореволюционным открыткам. Коллекционер Евгений Литус собрал, пожалуй, самую полную на сегодняшний день коллекцию и упорядочил ее для каталога. Труд, признают коллеги-коллекционеры, титанический. Почтовые карточки с видами города конца XIX - начала XX века нужно было систематизировать по издательствам, оценить каждую с точки зрения редкости или массовости и т. д. Как признается Евгений, его коллекция раза в два превышает коллекцию музея - в его каталоге представлены 505 разновидностей открыток.

Один из экспонатов коллекции почтовых карточек с видами города конца XIX - начала XX века. На фото - вокзал.

- Мой интерес к этим почтовым карточкам связан с историей самого Благовещенска. Когда больше 30 лет назад в мои руки попали первые карточки, то я сразу влюбился, - поделился Евгений.

Белка, Стрелка и не только

У многих коллекционеров есть своя какая-то страсть - тема, на которой они специализируются. Например, Эдуард Памирский собирает монеты, марки, открытки и сувениры на тему советской космонавтики. Есть в его коллекции даже этикетки от спичечных коробков со спутниками и ракетами! Причем некоторые из них производства благовещенской фабрики «Искра». Самой фабрики уже нет, а этикетки сохранились…

Эдуард Памирский собирает монеты, марки, открытки и сувениры на тему советской космонавтики.Фото: Юлия ГОМАН

Почтовые открытки у Эдуарда собраны в отдельный альбом.

- Вот, смотри - это Белка и Стрелка! - листают его мама с дочкой.

До людей космические просторы бороздили не только Белка и Стрелка, но и другие животные.Фото: Юлия ГОМАН

По открыткам можно узнать, какие еще животные помимо легендарных собак летали в космос. Кролики, например. И какие спутники запускал СССР. Все открытки - оригинальные, есть даже первых выпусков, 1950-х годов.

Все открытки в коллекции - оригинальные.Фото: Юлия ГОМАН

Коллекции родом из детства

Многие признаются: их увлечение берет начало еще с детских лет.

- Это был 1950-й год, я еще мальчишкой был, - вспоминает самый старший из благовещенских коллекционеров, Олег Петров. - Сосед по парте на Новый год подарил мне 150 марок. Где он их взял, не знаю. И с тех пор это «прилипло» ко мне.

О своих марках Олег Сысоевич может рассказывать долго. На какой-то одной теме он не останавливается. Есть в коллекции и спорт, и Новый год, и живопись, и русские полководцы, и Великая Отечественная война - всего не перечислишь. Помимо марок мужчина собирал юбилейные монеты, а позже - значки, но посвященные исключительно Благовещенску и Амурской области.

Марки у амурских коллекционеров пользуются популярностью.Фото: Юлия ГОМАН

Значки с местной тематикой собирают многие амурчане. И по ним тоже можно учить историю. В каком году был залит первый кубометр бетона в плотину Бурейской ГЭС? В 1985-м! Вот и памятный значок есть.

Еще одна коллекция родом из детства - куклы 50-90-х годов. Амурчанка Людмила Дымченко собрала около 200 советских пупсов и кукол.

Людмила Дымченко и Карлсон 1950-го года выпуска.Фото: Юлия ГОМАН

- Самые первые мои куколки - которыми я играла в детстве. У меня их мало тогда было, у мамы не было возможности покупать то, что я хотела. Поэтому я ими очень дорожила, - вспоминает Людмила. - Вот первая куколка, которой я в детстве играла, - целлулоидный пупсик, он раньше в «Детском мире» стоил 30 копеек. У всех девочек тогда уже был такой, и вот, наконец, мама и мне такого купила.

В коллекции Людмилы Дымченко около 200 советских пупсов и кукол.Фото: Юлия ГОМАН

Со временем женщина сама стала покупать и других кукол - есть, к примеру, в коллекции одна старая кукла, 60-х годов, привезенная из Одессы. А некоторые игрушки даже приходилось спасать, когда в 90-е люди их просто выкидывали. Например, Карлсон - его выпустили аж в 1950-м году, но у него до сих пор сохранился «родной» пропеллер. Людмила его отмыла, привела в порядок, и теперь он «живет» в ее доме вместе с остальными игрушками.

- Спасибо за ваш интерес! Я специально пришла на эту выставку, чтобы современные дети посмотрели на кукол того времени, - призналась Людмила.

На выставке было, что посмотреть.Фото: Юлия ГОМАН

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА

«Приобщить людей к такому увлекательному занятию»

Руслан Башмаков, председатель клуба коллекционеров Амурской области:

- Это первая выставка клуба коллекционеров Амурской области. Мы ее провели впервые за всю историю Благовещенска, чтобы привлечь больше коллекционеров и любителей старины, антиквариата.

Даже по первой выставке видно все многообразие коллекций: здесь и монеты, и значки, и марки, и фотографии дореволюционного Благовещенска, и столовое серебро, и многое другое.

Коллекционеры - это всегда интеллектуалы. Поэтому мы решили объединиться и найти друг друга для более близкого общения. И мы хотим привлечь как можно больше людей, приобщить их к такому увлекательному занятию. А еще, чтобы люди изучали и знали историю своего города.