Сколько заплатят семьям с детьми в Приамурье

В начале 2019 года пособия по материнству и детству, которые выплачивают за счет средств Фонда соцстрахования РФ, выросли на 4,3 процента. Эксперты регионального отделения фонда рассказали «Комсомолке», какие конкретно выплаты положены беременным амурчанкам, а также молодым мамам и папам.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки

Размер: 655,49 рубля (выплачивается с учетом районных коэффициентов)

Необходимые документы:

заявление о назначении пособия;

справка из женской консультации или другой медицинской организации, где женщина встала на учет в ранние сроки беременности - до 12 недель.

Срок обращения: не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам

Размер: 100 процентов средней зарплаты за два предшествующих года для работающих женщин со страховым стажем свыше шести месяцев. Если женщина работала по трудовым договорам менее шести месяцев, то она получает пособие в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда за полный календарный месяц.

Необходимые документы:

заявление о назначении пособия;

заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;

листок нетрудоспособности;

справка о сумме заработка, из которого должно быть начислено пособие.

Срок обращения: не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Размер: 17 479,73 рубля (выплачивается с учетом районных коэффициентов, в случае рождения нескольких детей - за каждого ребенка)

Необходимые документы:

заявление о назначении пособия;

справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;

если брак между родителями не расторгнут - справка с места работы/службы или из органа соцзащиты по месту жительства о том, что такое пособие не выдавалось второму родителю;

если брак расторгнут - свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий, что ребенок живет с одним из родителей на территории России.

Срок обращения: не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Единовременное пособие по уходу за ребенком

Выплачивается матери/отцу/опекуну/другому родственнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком и по факту ухаживает за ним.

Размер: 40 процентов среднего заработка, но не менее минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком: при рождении первенца - от 3277,45 рубля, при рождении второго и последующих детей - 6554,89 рубля (выплачивается с учетом районных коэффициентов).

Необходимые документы:

заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

заявление о назначении пособия;

копии свидетельств о рождении всех детей;

справка с места работы/службы или из органа соцзащиты по месту жительства о том, что такое пособие не выдавалось второму родителю;

справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие.

Срок обращения: не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 года.

Пособие по уходу за заболевшим ребенком

Выплачивается в случаях ухода:

за больными детьми до 15 лет (для детей до 7 лет - не более чем за 60 дней ухода, для детей от 7 до 15 лет - не более чем за 45 дней ухода в год);

за детьми-инвалидами до 18 лет;

за ВИЧ-инфицированными детьми до 18 лет;

за детьми до 18 лет, если болезнь связана с поствакцинальными осложнениями, а также при злокачественных новообразованиях.

Размер: при лечении амбулаторно - за первые 10 дней в размере, определяемом в зависимости от страхового стажа, за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка; при лечении стационарно - в размере, определяемом в зависимости от страхового стажа.

Необходимые документы:

листок нетрудоспособности;

справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие.

Срок обращения: не позднее шести месяцев со дня окончания периода освобождения от работы.

Важно!

Документы, подтверждающие право на пособие, необходимо предоставить по месту своей работы. Там же необходимо заполнить заявление о выплате пособия по утвержденной форме с указанием реквизитов, по которым будут перечисляться средства. Далее работодатель передает сведения в Фонд социального страхования.

Вырежи и сохрани

Узнать состояние расчетов по пособиям можно в личном кабинете застрахованного - cabinets.fss.ru. Для входа в кабинет необходима предварительная регистрация на портале www.gosuslugi.ru. Также интересующие вопросы можно задать по телефонам регионального отделения ФСС РФ: (4162) 99-06-43, 99-31-61, 99-06-38 (правовой отдел); (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-31-57 (отдел назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам).

Кстати

Не только соцстрах

Органы социальной защиты населения Амурской области предоставляют будущим матерям и семьям с детьми и другие меры поддержки. Среди них:

• Ежемесячная выплата беременным женщинам с 13 недели беременности в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 729,64 рубля.

• Ежемесячная выплата кормящим матерям в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 910,68 рубля.

• Ежемесячная выплата детям первых трех лет жизни в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 910,68 рубля.

• Пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 273,10 (выплачивается с учетом районного коэффициента, возможно увеличение на 50-100% в зависимости от некоторых условий).

• Ежемесячная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка при размере среднедушевого дохода семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов для трудоспособного населения - 11 909 рублей.

• Ежемесячная выплата в случае рождения/усыновления третьего и последующего ребенка в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 11 400 рублей (в Зейском, Тындинском, Селемджинском районах - 12 944 рубля).

• Региональный маткапитал при рождении/усыновлении третьего или последующего ребенка с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года для семей, проживающих на территории Приамурья и стоящих на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, - 100 000 рублей на улучшение жилищных условий.

С 1 мая 2019 года к этому списку добавятся еще два пособия:

• Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка для женщин, постоянно проживающих на территории Амурской области и родивших первого ребенка после 1 января 2019 года, - 23 818 рублей.

• Региональный маткапитал для женщин, постоянно проживающих на территории Амурской области и родивших второго ребенка после 1 января 2019 года - 30% от размера материнского капитала на соответствующий год, (в 2019 году - 135 907,80 рубля).