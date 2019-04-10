Время «Ц»: когда точно амурчане перейдут на «цифру»

Уже в понедельник, 15 апреля, аналоговый сигнал в Приамурье исчезнет. На приобретение нового телевизора или приставки к старому остается совсем немного времени. Сегодня объявили конкретное время, когда аналоговая «картинка» исчезнет полностью.

- С 7.00 15 апреля мы начнем работу по демонтажу оборудования. В 8.35 мы отключим сигнал, - рассказал директор филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ» Сергей Шкалыгин. - Это не значит, что все экраны на старых телевизорах станут темными. Примерно до 22 апреля будет виден только информационный видеоролик. В нем подробно поясняется, что делать людям, чтобы у них появился цифровой сигнал.

Стратегический запас приставок

А делать нужно будет вот что: идти в магазины и искать специальные приставки, которые позволят и старым телевизорам ловить новый сигнал. Стоят они не очень дорого, кстати, в отделениях «Почты России» продают самые дешевые - по 999 рублей.

- Что интересно, именно у нас в регионе люди предпочитают брать не приставки, а сразу новые телевизоры, - поделился заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко. - С ноября 2018 года, когда стало известно, что мы точно перейдем на цифровое ТВ, люди начали скупать технику. Телевизоров приобретено 8600, приставок к старым - порядка 7000.

В области, на всякий случай, создали стратегический запас этих самых приставок. 4200 штук их сейчас есть в регионе, из них две тысячи перевезли и складировали в Свободном.

- Сейчас приставки уходят примерно по тысяче в неделю. Но мы прекрасно понимаем, что все начнется именно 15 числа, в день отключения аналогового ТВ. Только тогда народ проснется. Из Свободного мы готовы в течение двух суток перевезти нужное количество приставок в любой конкретный город или село, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Тем, кто вовремя не подготовился к переходу на цифровое ТВ, придется пару дней почитать книжки, - говорит Андрей Плутенко.

Спутниковые тарелки через тайгу

Сложнее всего тем, до кого цифровой сигнал физически не достанет. Но и у них есть выход - спутниковые тарелки. С осени прошлого года в 50 селах, где не будет сигнала, специалисты МТС и НТВ+ работают над их установкой.

- Все это очень удаленные поселки. Работать приходится в тяжелых условиях, особенно сейчас, когда начали вскрываться реки. Специалистам приходится нелегко, но до августа мы точно доберемся до всех, - говорит Алексей Пахомов, директор филиала МТС в Амурской области.

МТС и НТВ+ берут за установку и подключение по 6000 рублей. Цена минимальная. В подключаемый специалистами МТС пакет входит 20 бесплатных каналов. Многие предпочитают чуть-чуть переплатить и получить сразу 199 каналов - столько их входит в обычный коммерческий, не социальный пакет.

- Люди у нас вообще самостоятельные. Все село Симоново в Шимановском районе самостоятельно собралось и приобрело нужное количество спутниковых антенн, - рассказал Андрей Плутенко.

Социальный пакет доступен определенным категориям граждан. Для них установка в итоге, после получения компенсации, обойдется бесплатно.

- На эти цели выделено 12 миллионов рублей, - говорит Андрей Плутенко. - Пока за компенсацией обратилось всего около шестидесяти амурчан. Люди предпочитают подождать начала цифрового вещания, проверить, как работает антенна, и уже потом идти за деньгами в органы соцзащиты.

Власти уверены: амурчане получили информации о цифровом ТВ в избытке. Если кто-то еще не подготовился, то только по причине собственной лени. Ждем 15 апреля, в 8 часов 35 минут утра - внимание на экран!

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Куда звонить

Бесплатная федеральная горячая линия: 8-800-220-20-02.

Центр консультационной поддержки амурского филиала РСТС: 8 (4162) 20-15-10.

Телефон горячей линии министерства социальной защиты Амурской области: 8 (4162) 20-02-13.

Телефон горячей линии управления информатизации Амурской области: 8 (4162) 59-62-60, 8 (4162) 77-70-77.

Кстати, в день перехода на «цифру» в Приамурье будут дежурить шесть операторов горячей линии и несколько сотен - в Москве.

ВАЖНО

«Цифра» ловит не везде

Специалисты признаются, цифровой сигнал может идти с перебоями в городах с плотной многоэтажной застройкой. Не спасают ни новые телевизоры, ни приставки, ни домашние антенны.

- Такой печальный опыт был в ряде регионов, которые уже перешли на цифровое вещание. Сигнал плохо ловился в нескольких местах, особенно в рядом стоящих многоэтажках, на первых этажах, - рассказал Андрей Плутенко. - Выход - приобретение уличной дециметровой антенны. Стоит она порядка 1200 рублей, устанавливается за окно или на балкон. С ее помощью можно значительно усилить сигнал.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Что сделать, чтобы получить выплату

В срок до 1 июля 2019 года принести в местный орган соцзащиты:

1. Копию документа, удостоверяющего личность.

2. Копию документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи заявления представителем гражданина).

3. Документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение денежной выплаты.

И кто имеет на нее право:

- Малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного губернатором области.

- Семьи, имеющие детей-инвалидов.

- Семьи, один из членов которых является инвалидом.

- Одиноко проживающие инвалиды.

- Одиноко проживающие граждане после установления (назначения) им страховой пенсии по старости, а в случае получения иных видов пенсий - по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Важно!

КСТАТИ

Как перейти на цифровое ТВ

Самое главное сейчас - определить, способен ли ваш телевизор принимать цифровые телеканалы. Для этого нужно обратить внимание, есть ли возле логотипов телеканалов буква «А». Она указывает на аналоговое вещание и означает, что в 2019 году этот телеканал пропадет. Если вы увидели такую букву, то следуйте нашей инструкции.

Шаг 1. Чтобы безболезненно перейти на цифровое вещание, необходима дециметровая или всеволновая антенна. Если вы не подключены к коллективной антенне, потребуется приобрести индивидуальную - комнатную или наружную.

Шаг 2. Обратите внимание на то, какой у вас телевизор. Современные модели, выпущенные после 2012 года, могут самостоятельно принимать цифровой сигнал. Если вы сомневаетесь - прочитайте инструкцию и уточните, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2. Если его нет, то придется покупать приставку.

Шаг 3. Приставки продаются в специализированных магазинах бытовой техники и электроники. Обратитесь к консультанту или самостоятельно найдите такую модель, которая поддерживает стандарт DVB-T2. Проблем возникнуть не должно: на рынке доступны более 370 моделей подходящих приставок. Их стоимость разнится в зависимости от количества функций и начинается от 600 рублей.

Шаг 4. Подключить приставку несложно - просто следуйте приложенной инструкции. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь за помощью к специалистам, родственникам или главе поселения. Правительство Амурской области разослало всем главам муниципалитетов диски с подробной информацией по переходу на цифровое телевидение. Кроме того, вопросы можно задать специалистам центра консультационной поддержки РТРС (тел. 8 (4162) 20-15-10) и бесплатной круглосуточной горячей линии (тел. 8-800-220-20-02), подробная информация доступна на сайте: http://amur.rtrs.ru/tv/video-guide/