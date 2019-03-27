Главные заповеди здоровья: как продлить жизнь и молодость

Обычно мы воспринимаем здоровье как должное, но по-настоящему ценить его начинаем лишь тогда, когда теряем. Из-за пренебрежительного отношения к себе организм начинают атаковать болезни, качество жизни существенно снижается. Чтобы избежать опасных заболеваний, продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, нужно знать, от чего зависит наше здоровье в первую очередь и как вести себя в повседневной жизни.

Резервный запас здоровья

От рождения природа снабдила организм человека способностью к саморегуляции и поддержанию жизни с большим запасом резерва. Главное, правильно распорядиться природным даром - здоровьем. Тренд на улучшение здоровья, а не только на его поддержание, должен стать главной задачей каждого человека.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, состояние нашего здоровья наполовину зависит от нашего же образа жизни. Никакие усилия врачей не могут гарантировать здоровья, если человек не стремится к этому сам. И правда: никто не может за нас делать зарядку, правильно питаться, вовремя расслабляться, отказываться от лишней рюмки и сигареты, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Чтобы быть здоровым, надо захотеть стать им!

Причины развития многих заболеваний сегодня до конца неизвестны, однако выявлены так называемые факторы риска, которые способствуют развитию и прогрессированию различных заболеваний. Но только от нас самих зависит количество факторов риска в нашей жизни и степень их воздействия на наше здоровье.

Изменить к лучшему

Некоторые факторы риска, такие как уровень в крови липидов, глюкозы, артериального давления и так далее - поддаются изменению. Можно корректировать даже состояние окружающей среды и особенности образа жизни, вредные привычки (неправильное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, например). Такие факторы риска называются модифицируемыми, то есть изменяемыми.

К факторам риска относят также пол, возраст, наследственность - это немодифицируемые факторы риска.

Воздействие на организм сразу нескольких таких факторов одновременно усиливает их влияние друг на друга и значительно повышает вероятность заболеть. Но если изменить свой возраст, пол и генетические особенности мы не можем, то изменить образ жизни не так уж и сложно! Тем более от нашего образа жизни здоровье зависит на 50 процентов.

Словом, врачи, ученые и аналитики подтвердили: в первую очередь наше здоровье - в наших собственных руках, и в значительной степени зависит от того, насколько сознательно и ответственно мы ведем себя в повседневной жизни.

Факторы риска, которые можно изменить

Курение:

- повышает уровень давления и холестерина;

- увеличивает риск инфаркта миокарда, ишемического инсульта, атеросклероза периферических сосудов, внезапной смерти, бронхолегочных и онкологических заболеваний, импотенции;

- сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет.

Нездоровое питание:

- повышает риск развития ожирения, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, инфарктов, инсультов и онкологии.

Избыточная масса тела.

Для того чтобы вывить проблему, нужно высчитать индекс массы тела по формуле: массу тела (в кг) разделить на рост человека (в метрах), возведенный в квадрат. Если полученный результат превышает значение 25-29,9, то пора бить тревогу: под ударом сердце и обменные процессы в организме.

Наибольшую подверженность болезням сердца и сосудов, а также сахарному диабету имеют люди с преимущественным отложением жира в брюшной полости, то есть с так называемым абдоминальным ожирением. При абдоминальном ожирении увеличен преимущественно живот и окружность талии. Показателем уже опасного для здоровья сердца и сосудов абдоминального отложения жира считается величина окружности талии у мужчин - 94 см, у женщин - 80 см. Окружность талии свыше данных значений указывает на необходимость принять меры для снижения веса.

Повышенный уровень холестерина.

Холестерин - важный строительный материал для образования клеточных мембран, выработки витаминов и гормонов. Но его избыток может откладываться в стенках кровеносных сосудов, сужать их просвет и вызывать инфаркт миокарда или мозговой инсульт.

Низкий уровень физической активности.

Если ежедневная пешая прогулка занимает меньше 30 минут и 3 километров, то здоровье под угрозой.

Повышенный уровень глюкозы.

Каждый человек обязательно должны следить за уровнем глюкозы (сахара) в крови. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска по заболеванию сахарным диабетом: люди с ожирением; имеющие близких родственников, страдающих сахарным диабетом; женщины, родившие ребенка весом более 4 кг.

В норме уровень глюкозы натощак - менее 6,1 ммоль/л. Люди с повышенным уровнем глюкозы и особенно с сахарным диабетом гораздо чаще страдают от сосудистых и сердечных осложнений.

Повышенное артериальное давление:

- это основная причина мозгового инсульта;

- способствует развитию аритмии, инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности, болезни Альцгеймера.

Нормальное давление 120-129/80-84 мм ртутного столба. При уровне давления 140/90 и более диагностируется артериальная гипертония.

Психосоциальные факторы риска (стресс, тревога, депрессия):

- стресс, тревожные и депрессивные состояния более чем в 2 раза увеличивают риск осложнений и смертельных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний;

- угрозой здоровью являются острые сильные стрессы или длительное хроническое психоэмоциональное перенапряжение.

Коррекция этих факторов риска приводит к предотвращению или снижению, если человек уже болен, степени тяжести сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний, заболеваний обмена веществ и др.

Важно!

ПРОФИЛАКТИКА - ШАГ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ!

«Фактор здоровья» в «Комсомольской правде»

Мы продолжаем серию публикаций о том, как позаботиться о здоровье своем и своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!

А в это время

Факторы риска выявит диспансеризация

Диспансеризация помогает выявлять факторы риска заболевания задолго до появления его первых признаков. По ее итогам для пациента готовятся рекомендации, которые помогают скорректировать его образ жизни так, чтобы избавить от факторов риска или уменьшить их влияние. Благодаря диспансеризации можно отодвинуть развитие заболевания на многие годы или даже предупредить его возникновение.

Чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке, достаточно раз в три года, начиная с 21-летнего возраста, проходить диспансеризацию - это комплекс бесплатных мероприятий, включающих профилактический медосмотр и дополнительные методы обследования. Тем, у кого организм дал сбой, необходимо уже диспансерное наблюдение. Оно проводится для выявления и предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и медицинской реабилитации.