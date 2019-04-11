Амурские школьники и студенты: Космонавт - хорошо, а инженер - лучше!

Завтра наступит один из самых, пожалуй, значимых праздников всего человечества - День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года человечество вступило в новую эпоху - эпоху межпланетных сообщений. 50 лет назад каждый старт ракеты с Байконура или мыса Канаверал был событием всепланетного масштаба, а стать космонавтом мечтал едва ли не любой мальчишка и многие девчонки.

Сейчас страсти поутихли. Сместились акценты и в самой профессии: если в 60-е в космонавты шли из авиации, то сегодня там все больше и больше инженеров. Тем не менее, космические корабли все так же бороздят разнообразные просторы, а дети все так же мечтают о космосе. Только мечты эти стали более осознанными и конкретными, без былого романтического налета. «Комсомолка» поговорила с теми, кто решил связать свою жизнь с ракетами и космодромами - учащимися профильных классов благовещенской школы № 16 и студентами «космической» специальности АмГУ.

Стать крутым инженером

Ученица 10 класса Яна Ковалёва приехала в Благовещенск из Екатеринославки. Специально для того, чтобы пойти в аэрокосмический класс. При этом космосом девушка заинтересовалась незадолго до поступления в 10 класс - сдавала экзамен по физике. А физика, как известно, тесно связана с астрономией и космонавтикой. Стало интересно.

- Это было абсолютно мое желание, мой выбор. Я подумала, что это очень круто - учиться именно в профильном классе перед вузом, потому что это близко к той специальности, которая мне интересна. Я бы хотела работать в космонавтике в будущем. Хочу поступить в вуз в Москве или Санкт-Петербурге, усиленно готовлюсь к ЕГЭ по физике и математике. Я хочу стать крутым инженером и строить ракеты! - поделилась Яна.

Учиться девушке нравится, несмотря на обилие уроков физики и математики. Говорит - это не очень сложно, потому что интересно. А еще Яна строит ракеты уже сейчас, вместе со сверстниками.

- Я хожу на занятия в кванториум. Мы работаем в группах, собираем ракеты. В среду у нас будут соревнования по запуску, я сейчас к ним готовлюсь, - рассказала девушка.

А вот стать самой космонавтом, говорит Яна, не позволяет здоровье. Но школьница надеется на развитие космического туризма.

Для кого-то "космическое будущее" может начаться даже с запусков моделей ракет в школе. Фото предоставлено школой №16

Не космосом единым

Десятиклассник Данил Лебедев специально ради учебы в аэрокосмическом классе остался в Благовещенске, когда его семья переехала в Санкт-Петербург. В профильный класс он пошел по своей воле, чтобы было легче поступать.

- С первого класса нам рассказывали, что у нас самый лучший аэрокосмический класс в области, сильнейшие преподаватели математики и физики, и программа обучения насыщена поездками в вузы, на космодром, знакомствами с космонавтами, лекциями, мастер-классами. Я всегда знал, что я буду инженером. Хотел быть архитектором, а потом подумал, что общество развивается и приоритеты уходят в другое русло - космос, информационные технологии. А для развития нужны компетентные люди. Специалистов не хватает. И происходит утечка умов, - рассказал Данил.

Молодой человек уже выбрал несколько вариантов, куда пойти учиться после школы. Его уже приглашали поступать в Московский государственный технический университет имени Баумана, но Данил подумывает о карьере в информационных технологиях. А на полет в космос парень старается смотреть без розовых очков.

- Я считаю, что это громадная ответственность. И нужно быть очень сильным и физически, и морально. Годы тренировок, подготовки - я думаю, что не осилю. Но я бы полетел. Хотелось бы выйти в открытый космос, в околоземное пространство. Как опыт - это было бы интересно, - поделился молодой человек.

Школьники "космических" классов запускают модели ракет каждый год в честь Дня космонавтики. Фото предоставлено школой №16

Нас всех ждут на Восточном

Светлана Давиденко учится на третьем курсе в АмГУ по специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Девушке еще предстоит отучиться два с половиной года, но в своем будущем она уверена.

- Меня всегда интересовали звезды. Думаю, всем людям нравится смотреть на ночное небо, оно влечет. Когда я пришла в университет, я поняла, что это будет наиболее интересная специальность для меня. Я не хотела бы сидеть в офисе, заниматься теорией. Мне интересна практика, мне интересно все, чем я буду заниматься в будущем по специальности. Уже есть четкое представление, что я буду делать, куда я могу пойти работать. Благодаря вузу я теперь знаю, чего от меня будут ждать, чего я могу ждать от своей будущей профессии. Нас всех ждут на Восточном, там очень нужны молодые специалисты, и нас готовят специально для него. Вообще я проектировщик, но нас ждут именно как эксплуататоров космодрома, - рассказала Светлана.

Как и другие наши сегодняшние герои, на свои шансы оказаться в космическом корабле девушка смотрит весьма трезво.

- Желание полететь, конечно же, есть. Но там очень важна физическая подготовка, а я не уверена, что подойду по критериям. Но да, я мечтала еще с детства увидеть с орбиты нашу Землю. Это незабываемые впечатления. Я читала рассказы космонавтов, это очень воодушевляет, - поделилась Светлана.

КОНКРЕТНО

Как полететь в космос

Когда-то давно путь в космонавты был весьма тернист: нужно было подходить под очень строгие параметры, быть военным летчиком, мастером спорта и обладать безупречным здоровьем. Сегодня требования чуть слабее, но все равно - в космонавты берут далеко не всех.

В космонавты сейчас берут мужчин и женщин до 35 лет, с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям. При этом нужно не менее трех лет отработать по специальности, хорошо знать английский язык и быть в хорошей физической форме.

Попасть в претенденты сейчас можно «с улицы»: Роскосмос и Центр подготовки космонавтов время от времени объявляют очередной набор. Например, последний, 17-й, был в 2017 году. Нужно отправить документы в центр подготовки, пройти собеседование, вступительные тесты. Затем - выдержать шесть лет подготовки и тренировок. И уже после всех испытаний можно ждать назначения в экипаж.

Кстати сказать, конкурс в отряде космонавтов по-прежнему высокий. Из 420 претендентов последнего набора все экзамены прошли только восемь человек.