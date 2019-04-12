Тотальный диктант и боевые искусства: как провести выходные в Благовещенске

Благовещенцев приглашают написать Тотальный диктант. Всероссийская акция пройдет 13 апреля. Проверить свою грамотность в едином порыве благовещенцы по традиции придут в АмГУ. Написать его можно будет и не выходя из дома - в режиме онлайн. Подробности можно узнать на сайте totaldict.ru.

Напомним, акция «Тотальный диктант» проходит каждый год. Жители города, желающие проверить, не разучились ли они после школы обособлять деепричастные обороты и не путать «-тся» и «-ться», собираются и пишут под диктовку один текст. Какой именно - узнаем только в день «икс». В этом году автором текста стал российский писатель и литературный критик Павел Басинский.

К слову, для акции даже специальные фирменные ручки выпускают! Недавно «Почта России» доставила в Приамурье четыре посылки - черными ручками будут писать участники диктанта, а красными - эксперты, которые будут проверять работы.

АмГУ

Игнатьевское шоссе, 21

13 апреля в 14.00

6+

Отличная новость для любителей спорта. В Благовещенске в субботу пройдет профессиональный турнир по боевым искусствам «Битва чемпионов на Амуре-II». В программе заявлены 12 поединков по восьми видам боевых искусств и единоборств. Это рукопашный бой и вольная борьба, киокусинкай карате и тайский бокс, боевое самбо и бокс, а также кикбоксинг и ММА.

В программе турнира 12 поединков по восьми видам боевых искусств и единоборств. Фото: Сергей КОШМЕЛЕВ

«Вишенкой на торте» станут пять титульных боев на пояс Чемпиона Амурского филиала Российского Союза боевых искусств. К слову, на турнир из Москвы приедут почетные гости - исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов и советник сопредседателей РСБИ Андрей Мерзликин.

Grand Arena Ostrova

ул. Мухина, 114

13 апреля в 18.00

Цена билетов: 250, 300, 350 рублей

6+

КСТАТИ

Если вас не привлекают боевые искусства, то в ближайшие дни в областном центре ожидаются и другие спортивные события. Так, 14 апреля в 10.00 начнется чемпионат Благовещенска по практической стрельбе из ружья, проходить он будет в ДОСААФ.

Также с 13 по 31 апреля в Благовещенске на стадионе «Спартак» будет проходить турнир по хоккею среди взрослых команд, посвященный памяти Р. И. Иргутанова и Е. А. Егорова.

Куда еще сходить в Благовещенске

«Пост непечальный»

Концерт амурской хоровой капеллы «Возрождение». В программе православные песнопения и духовные стихи известных авторов: А. Львова, А. Новикова, П. Чайковского, И. Денисовой¸ Д. Бортнянского, А. Мурова, А. Гречанинова и других. Всего прозвучит около 20 произведений.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

12 апреля в 19.00

Цена билетов: 400 рублей

6+

«Пластинки крутится диск»

Выставка граммофонных пластинок. В экспозиции представлены грампластинки Московского, Апрелевского, Ленинградского, Рижского и Ташкентского заводов. Есть и настоящие раритеты - пластинки начала ХХ века. Например, производства Iternational zonophone company 1917 года! На выставке также можно будет узнать о «допластиночной» эпохе - металлических дисках для музыкальных шкатулок.

В экспозиции представлены грампластинки Московского, Апрелевского, Ленинградского, Рижского и Ташкентского заводов. Фото: museumamur.org

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 6 мая

3+

Выставка работ студентов и преподавателей АмГУ

Выставка творческих работ студентов и преподавателей факультета дизайна и технологий пройдет в рамках фестиваля искусств «Арт-пространство Амур». В экспозиции будут представлены работы в разных жанрах и направлениях. Это и графический дизайн, и дизайн среды и интерьера, а также дизайн костюма и художественная керамика.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 15 по 21 апреля

6+

«По Муромской дорожке»

Концерт ансамбля народных инструментов «Карусель». В программе русские народные песни, а также мелодии и песни известных композиторов и поэтов.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

13 апреля в 16.00

12+