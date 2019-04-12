Тотальный диктант и боевые искусства: как провести выходные в Благовещенске
Благовещенцев приглашают написать Тотальный диктант. Всероссийская акция пройдет 13 апреля. Проверить свою грамотность в едином порыве благовещенцы по традиции придут в АмГУ. Написать его можно будет и не выходя из дома - в режиме онлайн. Подробности можно узнать на сайте totaldict.ru.
Напомним, акция «Тотальный диктант» проходит каждый год. Жители города, желающие проверить, не разучились ли они после школы обособлять деепричастные обороты и не путать «-тся» и «-ться», собираются и пишут под диктовку один текст. Какой именно - узнаем только в день «икс». В этом году автором текста стал российский писатель и литературный критик Павел Басинский.
К слову, для акции даже специальные фирменные ручки выпускают! Недавно «Почта России» доставила в Приамурье четыре посылки - черными ручками будут писать участники диктанта, а красными - эксперты, которые будут проверять работы.
АмГУ
Игнатьевское шоссе, 21
13 апреля в 14.00
6+
Отличная новость для любителей спорта. В Благовещенске в субботу пройдет профессиональный турнир по боевым искусствам «Битва чемпионов на Амуре-II». В программе заявлены 12 поединков по восьми видам боевых искусств и единоборств. Это рукопашный бой и вольная борьба, киокусинкай карате и тайский бокс, боевое самбо и бокс, а также кикбоксинг и ММА.
В программе турнира 12 поединков по восьми видам боевых искусств и единоборств. Фото: Сергей КОШМЕЛЕВ
«Вишенкой на торте» станут пять титульных боев на пояс Чемпиона Амурского филиала Российского Союза боевых искусств. К слову, на турнир из Москвы приедут почетные гости - исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов и советник сопредседателей РСБИ Андрей Мерзликин.
Grand Arena Ostrova
ул. Мухина, 114
13 апреля в 18.00
Цена билетов: 250, 300, 350 рублей
6+
КСТАТИ
Если вас не привлекают боевые искусства, то в ближайшие дни в областном центре ожидаются и другие спортивные события. Так, 14 апреля в 10.00 начнется чемпионат Благовещенска по практической стрельбе из ружья, проходить он будет в ДОСААФ.
Также с 13 по 31 апреля в Благовещенске на стадионе «Спартак» будет проходить турнир по хоккею среди взрослых команд, посвященный памяти Р. И. Иргутанова и Е. А. Егорова.
Куда еще сходить в Благовещенске
«Пост непечальный»
Концерт амурской хоровой капеллы «Возрождение». В программе православные песнопения и духовные стихи известных авторов: А. Львова, А. Новикова, П. Чайковского, И. Денисовой¸ Д. Бортнянского, А. Мурова, А. Гречанинова и других. Всего прозвучит около 20 произведений.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
12 апреля в 19.00
Цена билетов: 400 рублей
6+
«Пластинки крутится диск»
Выставка граммофонных пластинок. В экспозиции представлены грампластинки Московского, Апрелевского, Ленинградского, Рижского и Ташкентского заводов. Есть и настоящие раритеты - пластинки начала ХХ века. Например, производства Iternational zonophone company 1917 года! На выставке также можно будет узнать о «допластиночной» эпохе - металлических дисках для музыкальных шкатулок.
В экспозиции представлены грампластинки Московского, Апрелевского, Ленинградского, Рижского и Ташкентского заводов. Фото: museumamur.org
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
до 6 мая
3+
Выставка работ студентов и преподавателей АмГУ
Выставка творческих работ студентов и преподавателей факультета дизайна и технологий пройдет в рамках фестиваля искусств «Арт-пространство Амур». В экспозиции будут представлены работы в разных жанрах и направлениях. Это и графический дизайн, и дизайн среды и интерьера, а также дизайн костюма и художественная керамика.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
с 15 по 21 апреля
6+
«По Муромской дорожке»
Концерт ансамбля народных инструментов «Карусель». В программе русские народные песни, а также мелодии и песни известных композиторов и поэтов.
Музей «Дом Саяпина»
ул. Амурская, 216
13 апреля в 16.00
12+
ИСТОЧНИК KP.RU