На «Тотальный диктант» амурчане приезжали даже из других районов

13 апреля амурчане в очередной раз написали «Тотальный диктант». В Благовещенске проверить свои знания русского языка можно было на пяти площадках. На одну из них, которая находилась в АмГУ, мы и отправились.

Привет из Кыргызстана

В трех больших аудиториях понемногу скапливается народ. Пока люди собираются с мыслями, мы спрашиваем их, с каким настроением они ждут диктанта.

- Я уже не первый год собиралась проверить свои остаточные после школы знания (я, кстати, сама в 9 классе сдавала русский устно - одна из своего класса), и вот наконец-то добралась, - делится Юлия, бухгалтер по профессии. - Со мной дочь хотела пойти, но мы как-то подумали, что мероприятие для взрослых больше. Ей 11 лет - не знаю, может, рано ей пока… Готовилась ли я к диктанту? Мы с дочерью уроки делаем постоянно - чем не повторение правил? Вот на днях олимпиаду по интернету проходили.

А, спросив о диктанте молодого человека в соседней аудитории, мы с удивлением обнаружили, что он и по-русски говорит с некоторым усилием. Оказалось, это Хабибилло Садыков из Кыргызстана - студент-заочник 1 курса АмГУ, по совместительству резчик на металлобазе города. И прийти на диктант ему посоветовал его преподаватель.

- Трудный ли русский язык - ну, да, учить надо. Но писать мне не страшно.

С каждым годом на диктант приходит все больше молодежи. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

Приходить на диктант не первый год - похвально, конечно. И даже если ты - гражданин другого государства - тоже достойно уважения. Но вот приезжать специально ради диктанта из другого района области, как, например, Нина Ефимова - учитель русского из села Лазового Тамбовского района - третий год подряд - перед такими людьми смело можно снять шляпу.

- А мне нравится пробовать свои силы в русском, - говорит Нина Васильевна. - А что: мы детей учим - это одно, а вот возьми и сам напиши диктант. Я специально не готовлюсь к нему - иду с тем багажом знаний, который есть.

Пенсионерка Татьяна приехала на проверку знаний из Бурейского района. Да не одна - внучку 6-классницу захватила:

- Вот пропагандирую грамотность, - смеется женщина. - И уверена, внучка не пожалеет. Во-первых, она и город посмотрела; во-вторых, окунется в эту атмосферу диктанта, интеллигенции; а в-третьих, полюбит русский язык - наш великий и могучий.

Действительно, «Тотальный диктант» понемногу становится для многих совместным мероприятием. Вот учителя приходят со своими учениками, деды - с внуками.

- Вот у моей внучки (она в 6 классе, отличница) первой возникла мысль пойти на диктант, а я ее в этом поддержал, поскольку в правописании довольно крепкие знания получил в свое время - заслуга советской школы, - делится радиоинженер из Благовещенска Владимир Зимарёв. - Вот и младшего внучка даже захватили, которому только 6-ой год идет (мальчишка в это время деловито рисует машинку на траве - Ред.). Пусть приобщается… Я пишу много, каждый день, и считаю, что пишу грамотно, с соблюдением всех наших особенностей языка. В школе диктанты, помню, хорошо писал - на пятерки.

Учительница русского языка одной из благовещенских школ Галина Алексеева читает диктант второй год подряд. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

Успели мы заскочить в отдельный кабинет пожелать удачи дикторам. Текст в этом году читали радио-журналист Денис Блащук, главный режиссер амурского областного драмтеатра Павел Рукавицын и учительница русского языка одной из благовещенских школ Галина Алексеева (читает второй год подряд).

- Вуз просил в дикторы кого-то из театра, а я подумал, а почему бы этим человеком не быть мне? - поделился Павел Олегович. - Диктовать мне раньше, конечно, не приходилось, но зато у меня, например, большой опыт конферанса. Так что в громком четком произношении я уверен.

Запомним эти слова…

Завалили цитатами

И вот все желающие собрались (в трех аудиториях набилось человек под 300). В этот раз текст для «Тотального диктанта» написал журналист и писатель Павел Басинский. Его сочинение называлось «Теоретическое преступление», и было посвящено русским литературным произведениям. В своем видеообращении автор текста отметил, что сочиняя текст к «диктанту», он волновался, наверное, даже больше, чем при работе над некоторыми своими большими книгами.

Текст был не каким-то художественным описанием, а рассуждением о конфликте Моцарта и Сальери, описанном Пушкиным, о взаимоотношениях Раскольникова и Мармеладовой (Достоевский). Честно говоря, я сам смысл текста не особо понял, хотя и пытался вникнуть в предварительное чтение самим автором. Наверное, чересчур на своей журналисткой здесь работе сосредоточился. Ну и Бог с ним, зато было радостно уже после диктанта такое мнение услышать: «Текст отличный - побегу сейчас в книжный за поэмой Пушкина!»

Пишущих вначале предупредили, что в этот раз текст нетрудный в плане орфографии, но сложный в знаках препинания, с изобильем цитат. И действительно, о трудностях с цитатами и знаками препинания говорили потом почти все экзаменуемые.

- Цитаты для меня были полной неожиданностью, поэтому не уверен, что я там всем правильно написал, - делится впечатлениями программист Степан. - Ну, в русском в школе я особо силен не был. Может поэтому диктант для меня был сложным. Ну а в целом, было интересно - почти час для меня промелькнул незаметно. Тем более, я первый раз, давно собирался сходить на диктант… А что самое сложное - тяжеловато писать рукой, уже чувствую, что разучился писать такие длинные тексты.

Впервые диктант писала и филолог по образованию Анна Юрьева:

- Очень понравился и сам диктант: атмосфера, люди, альма-матер, так сказать, и текст - прекрасный, наводящий на размышления. Я сознательно записалась на площадку, где диктором выступил Павел Рукавицын, потому что имею счастье быть знакомой с ним лично и знаю, что он великолепно прочитает, что и произошло! Сложности…ну, я филолог - мне был понятен текст, орфография, пунктуация. Лишь в одном месте были сомнения, а так, вполне комфортно!

Многие настолько серьезно подошли к диктанту, что в сотый раз перечитывали написанное, прежде чем сдать свои работы. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

- Да нормальный текст, - заявляет круглолицый румяный мужчина, оказавшийся химиком по профессии - работает, кстати, на космодроме. Александр приехал в Благовещенск к родителям, а заодно и «Тотальный диктант» написал - впервые для себя. Не поехал бы к родителям - писал бы у себя в Углегорске.

Его товарищ - Михаил, так же химик, пишет уже в четвертый раз, поэтому добавляет, что в этот раз, по сравнению с прошлыми, текст проще. Цитат, конечно, много, но не беда.

Многие настолько серьезно подошли к диктанту, что, сидя уже в практически пустых аудиториях, в сотый раз перечитывали написанное, прежде чем сдать свои работы. Вот сотрудники, как оказалось, правоохранительных органов - и в тексте дотошны, и, видимо, в своей работе. Виновато разводят руками: «Извините, интервью давать не имеем право…» А вот преподаватель русского в одном из колледжей города Наталья даже переснимает свой бланк на телефон, чтобы потом ошибки проверять.

- Я уже пятый год пишу, - говорит женщина. - У меня две пятерки, две четверки - и каждый раз я боюсь получить тройку! Наверное, это потому, что я - учительница, и для меня - дело чести написать хорошо. Это своего рода вызов самому себе - не опозорься, не ударь в грязь лицом. Я и молодежь всегда призываю приходить писать. И говорю им: «Напишите «Тотальный» диктант на «4» - зачет «автоматом» поставлю!» (смеется). Ну, конечно, всегда масса сомнений у меня по поводу того, как написала… И сегодня были - пунктуация, действительно, тяжелая. Я вообще, насколько наблюдаю, год от года тексты в плане пунктуации легче не становятся… Ну и по возможности буду и дальше участвовать.

Диктор из драмтеатра отдыхает с кружкой чая после тяжелого часа. Спрашиваем: «Ну как?».

- Честно говоря, порцию адреналина я получил, - признается Павел Рукавицын. - Это совсем не так просто, как кажется (полностью поддерживаю – несколько лет назад я и сам был диктором – признаю, тяжело! – Ред.). Но в целом ощущения здоровские. Как текст? Честно скажу, из серии - показать свою образованность, немного заумь виднелась, выпендрежный текст в целом… Мне сказали, что по сравнению с прошлыми диктантами стало значительно больше молодежи. Зрелых не так много, но они всем чаще приходят с детьми, внуками - корпят сидят вместе. Даже вот задерживаются, перечитывают тексты. Это какое-то единение с миром, что ли - когда знаешь, что куча народу где-то тоже пишет или еще будет писать в зависимости от часового пояса. Вот я бы, честно говоря, струсил бы прийти на такой диктант. Но его надо писать, и нужно изучать язык, потому что безграмотная нация - путь в никуда.

Кстати

В 2019 году «Тотальный диктант» писали в шестой раз, более 250 тысяч человек в 80 государствах.