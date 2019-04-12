В Благовещенске на девятилетнего ребенка напали бездомные собаки

В Благовещенске на девятилетнего мальчика напали собаки. ЧП случилось в районе хлопкопрядильной фабрики 11 апреля. Сообщение об этом амурчане рассылают в социальных сетях. По словам людей, спасло ребенка то, что мимо проезжал мужчина. Он увидел, что «мальчика буквально грызут собаки», и отогнал животных.

Сообщается, что мальчика увезли в больницу, где прооперировали и зашили рваные раны. Ребенок в реанимации в искусственной коме. В комментариях в паблике kriminal.blg люди возмущены случившимся, некоторые горожане требуют от властей так можно скорее решить проблему с бродячими животными.

«Вы знаете, случай вообще не единичный. У нас на заправке Пушкина-Горького дислоцируется свора бродячих собак, которые держат в страхе весь район. Конкретно мой ребенок пострадал от них и нам тоже повезло, что мимо ехала машина и мужчина водитель остановился и прогнал их. Мы написали заявление в милицию, сходили на судмедэкспертизу и в травмпункт и результата НОЛЬ! Наши власти пишут, что на отлов и отстрел таких животных денег нет, либо есть очень мало и никто этими собаками заниматься не будет. А боятся этих животных даже взрослые, не то, чтобы дети. Весь дом на Пушкина 92 жалуется, но ничего не происходит. Я так и сказала тогда, что это все ровно до того момента, пока они не загрызут насмерть какого-либо ребёнка. Вот вам и результат», - написал один из пользователей.

Между тем благовещенская прокуратура уже начала проверку по факту нападения собаки на ребенка.

- В ходе проверки будет дана оценка администрации Благовещенска в части полноты исполнения полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. По результатам проверки, при наличии оснований, будет приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Амурской области.

Также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

- Ранее следственное управление неоднократно обращалось к должностным лицам органов власти с указанием на недостаточность мер, принимаемых к обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Амурской области, в связи с безнадзорными животными, - добавили в СУ СК России по Амурской области.

К слову, с отловом и содержанием бездомных животных в Благовещенске проблемы были всегда. То не могли найти компанию, которая будет этим заниматься, то контракт выигрывала компания, к которой были большие претензии у зоозащитников. Последний раз проблему громко обсуждали в СМИ в связи с арестом того самого предпринимателя, который неоднократно получал муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных. На него завели уголовное дело после гибели 47 собак в приюте «Дружок».

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