Стиль власти: Как одеваются амурские чиновники?

Облик политика играет в его работе не последнюю роль. Неряшливый вид может быстро отвратить избирателей, а неудачно подобранный костюм заставит сомневаться в компетентности. Впрочем, этим шести амурским чиновникам подобное не грозит. Редакция «Комсомолки» считает, что на их стиль вполне можно равняться. Однако согласится ли с нами профессионал?

- Прежде чем комментировать, объясню, от чего я буду отталкиваться. Стиль - это не конь в вакууме. Он существует в социокультурном пространстве и, собственно, является заявлением в этом пространстве на понятном участникам языке, - сразу уточнила Екатерина Костенко, имиджмейкер не практикующий, но образованный. - Наше пространство особенное. Мы далеко не Европа, поэтому доскональное использование европейских правил - неиссякаемый источник курьезов. Мы, скорее, внутри азиаты с европейским неокортексом (метаф. – оболочка). Поэтому, когда тонкая европейская оболочка дает трещину и оттуда выглядывает практичный азиат или потомок казаков, - это очень уместно и очень про нас.

Губернатор Приамурья: человек, а не памятник

Губернатор Василий Орлов марку держит! Фото:amurobl.ru

Мнение стилиста:

- Василий Орлов марку держит, и европеец вполне себе - без излишеств, но с фишкой. Использование клетки на костюме снижает пафос и делает происходящее более человечным и близким. Клетка в костюме, если брать европейский и американский дресс-код, соответствует уровню топ-менеджера в бизнесе в сфере производства, услуг и торговли.

Губернатор "по-домашнему".Фото: СОЦСЕТИ

Очень по-человечески, я бы сказала. Не далекий и неприступный памятник, а чиновник, заботящийся о жителях области - вот что говорит нам европейская оболочка Василия Орлова. И органично выглядит с толстой подошвой и российскими дорогами. Что лично я очень приветствую. В смысле, заботу Орлова, а не многострадальные дороги.

Руководитель управления культуры: перелом стереотипов

Виктория Хопатько ломает стереотипы о красивых блондинках.Фото: Юлия ГОМАН

Мнение стилиста:

- Виктория Хопатько вместо тяжелых хребтов коням ломает стереотипы о красивых блондинках. Ибо мы - потомки казаков и имеем темперамент, - считает Екатерина Костенко. - Строгие четкие формы костюмов, которые контрастируют с динамичными, яркими, не побоюсь даже сказать - порой страстными принтами, говорят мне именно об этом.

Не только яркость, но и элегантность.Фото: Юлия ГОМАН

Если цвет, то внятный цвет - будь он пастельный или насыщенный. Там нет серых подтонов. Да, артистична, полна сил и умеет показать себя на сцене и под прицелом камер. И прекрасно знает, где рамки. Для чиновника в сфере культуры оба качества очень важны, поэтому демонстрировать их - хорошее решение.

Мэр Свободного: по-шотландски динамично

Как уместна оказывается клетка, на этот раз крупная, считает стилист.Фото: СОЦСЕТИ

Мнение стилиста:

- Европейская оболочка к Владимиру Константинову не очень приросла, - обращает наше внимание имиджмейкер. - Европейский костюм - это модифицированный рыцарский доспех, одежда воина. Напомню, что и китайцы, и римляне считали европейцев варварами. Одни - за любовь к войнам, другие - за неумение вести их организованно. На Владимире Константинове это скорее не доспех, а уступка нормам и условностям. Мол, надо так надо.

Владимир Константинов в менее формальной обстановке.Фото: СОЦСЕТИ

И опять же, как уместна оказывается клетка, на этот раз крупная. Генетически она наследует родовую культуру шотландцев, что куда ближе нам по нутру, чем англичане. Позже английские аристократы переняли ее для занятий спортом. И - вуаля! Ясно, почему и спортивный костюм, и клетка проявляют нам образ человека динамичного, понятного и без лишних заморочек. Образ мэра Свободного получается про работу и действия, а не про позирование и подчеркивание статуса. Мэр - не политик, а хозяин. И вдумчивый цепкий взгляд на фотографиях тоже соответствует вышесказанному.

Зампред правительства: стратег и истинный мудрец

С Ольгой Лысенко наш стилист чувствует себя под надежной защитой. Да и мы тоже! Фото:amurobl.ru

Мнение стилиста:

- Ольга Лысенко меня восхитила. Я чувствую себя под надежной защитой. Это образ практика и интеллектуала. Она могла бы быть профессором университета, преподающим философию или математику. Она похожа на стратега, который не проиграет ни одной войны. Строгие лаконичные линии, лаконичные минималистичные украшения и прически - это одежды истинного мудреца.

Шейные платки стилист одобрил. Фото: szn.amurobl.ru

Меня, конечно, не уполномочили давать советы, но мое сердце рвется сказать: да и цветов на платках вам не надо! Берите фракталы, геометрию, четкие угловатые линии. Хотя и цветы хороши - ведь не романтичные девичьи цветочки, а графика. Но можно вообще не делать реверансы стереотипам про «дамам - цветы», а брать в платки все, что любит душа. Архитектуру, военные корабли, морские узлы, шахматы - такой ассоциативный ряд восторженно лезет мне в голову.

Министр образования: идеал учителя

Светлана Яковлева - главный учитель области. Фото: obr.amurobl.ru

Мнение стилиста:

- Светлана Яковлева - главный учитель области. Именно это и считывается на фотографиях. Лаконично, точно, но доброжелательно и, что называется, открыто к коммуникации.

Наши дети нуждаются в учителе, который проявляет все вышеперечисленные качества! Фото: obr.amurobl.ru

Я бы могла понудить насчет цвета колгот и туфель, будь я недоучкой какой-нибудь школы европейских стилистов. Но мне ближе китайская поговорка в исполнении Мао Цзедуна: «неважно, какого цвета кошка, важно, как она ловит мышей». Наши дети нуждаются в учителе, который проявляет все вышеперечисленные качества! Так что, мои аплодисменты.

Мэр Циолковского: со стремлением ввысь

Сергей Левицкий являет нам образ человека динамичного и подтянутого. Фото: затоциолковский.рф

Мнение стилиста:

- Сергей Левицкий являет нам образ человека динамичного и подтянутого. Без франтовства и всяких лишних реверансов к галстукам. Человек управляет космическим городком. Какие галстуки там могут быть? Пережитки прошлого. А вот силуэты очень важны. Они устремлены вертикально, предельно четкие и не вызывают сомнений и разночтений. И это круто. Эта уверенность подчеркивает неизбежность реализации космической программы. А раз уж меня развезло на непрошенные советы, я еще раз рискну репутацией и помечтаю.

Мэр космического городка и со спортом дружит!Фото: СОЦСЕТИ

Как было бы классно видеть мэра Циолковского в галстуке с мелким стилизованным горошком, напоминающим о звездах. Иногда с узорами на основе растительных мотивов, заявляющими о бережном отношении к экологии. И иногда с крапинками, символизирующими тире и многоточия, ведь космос - это очень непросто.

Вместо послесловия

Найти в Благовещенске стилиста, который согласился бы прокомментировать стиль наших политиков, оказалось непросто. В том числе и потому, что образ чиновников подчиняется строгому дресс-коду, за которым не всегда легко углядеть личный стиль. Тем не менее, он есть - кроется в мелких деталях вроде клетчатой ткани и повязанного на шею платка. И благодаря профессионалу нам удалось это разглядеть.