Как в Приамурье помогают онкобольным детям?

В конце прошлого года стало известно, что маленькие пациенты гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) оказались заражены гепатитом С. Следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается до сих пор. Была экстренно собрана межведомственная комиссия, которая проводила обследования всех доноров крови, персонала отделения, документацию всех детей. В начале марта специалистами был вынесен вердикт - источник заражения гепатитом С не выявлен. Главная задача сейчас - исключить рецидивы подобной ситуации в дальнейшем. И работа в этом направлении продолжается.

Причина не в отделении

В отделении онкогематологии Амурской областной детской клинической больницы оказывают всю необходимую помощь и лечение больным раком детям. История с заболеванием пациентов гепатитом С прогремела на всю страну. И, конечно, она создала резонанс не только в обществе, но и среди родителей, чьи дети лечатся в этом отделении. Пока шли разбирательства, не утихали разговоры - в чем причина заболевания. Отмечается, что заражение гепатитом С в отделении онкогематологии детской больницы произошло не единовременно. Были выявлены случаи заражения пациентов на протяжении 10 лет в разные годы. Это подтвердила и руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени, доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга Лариса Горячева. Она специально прилетела в Приамурье в конце марта для работы в АОДКБ.

- Такие больные есть везде, практически во всех стационарах. Пришли тест-системы - и сразу стали обследоваться все больные, пролеченные с 2006-2007 года. И выявили гепатиты С. То, что выявили в 2018 году, не значит, что и заболели в 2018-м, понимаете? - цитирует врача пресс-служба областного правительства.

Межведомственная комиссия же после всех проверок причину заражения так и не определила. Главная задача сейчас - не допустить повторения ситуации.

Борьба с вирусом

В начале апреля на сайте change.org появилась петиция в адрес Министерства здравоохранения РФ от родителей зараженных гепатитом детей. В ней говорится о том, что в России применять противовирусные препараты прямого действия, которые лечат от гепатита, нужно разрешить детям с 6 лет. Сейчас Минздрав РФ работает над тем, чтобы такие лекарства можно было применять детям с 12 лет. Этот вопрос также поднимался Ларисой Горячевой.

Специалист сообщила, что для лечения больных вирусным гепатитом С разработаны новые, высокоэффективные противовирусные препараты прямого действия, не имеющие побочных эффектов, которые гарантируют 96-100-процентное излечение у взрослых. Причем действуют они в отношении всех четырех генотипов вируса. Длительность лечения составляет 8-12 недель. С 1 марта один из препаратов зарегистрирован для лечения детей с 12 лет. В апреле планируется разработать клинические протоколы по применению данного препарата у детей, после чего Минздрав будет рекомендовать его к назначению пациентам возрастной группы с 12 до 18 лет.

В тексте же петиции родители просят разрешать лечить противовирусными препаратами детей с 6 лет.

- Позиция ВОЗ - до 3 лет не лечить. Высока вероятность элиминации вируса, то есть организм справляется самостоятельно - до 25 процентов. С трех лет разрешена противовирусная терапия препаратами интерферона, которая, однако, не показана больным с онкогематологическими патологиями, - пояснила Лариса Горячева. - Цель моего приезда - разобраться, кому противовирусная терапия необходима в этом году, кому позднее, а кто пока не нуждается в ней. Могу сказать точно, что тяжелых больных, с тяжелым поражением печени, нет ни одного. То есть необходимости в экстренной терапии нет. Соответственно, есть временной промежуток, в который мы можем назначить необходимое лечение - и через 2-3 месяца, и через год, и через 3 года.

Тем временем 16 детям в возрасте 12-18 лет из числа тех, что были обследованы и состоят на учете, проведут терапию в 2019 году. Также были определены сроки лечения детей, которым в 2020 году исполнится 12 лет.

- Мы надеемся, что к концу 2020 года - в 2021 году получим разрешение лечить с 6 лет, - поделилась Лариса Георгиевна. - И думаю, в 2021 году мы закончим лечение у всех детей.

Специалист также упомянула, что 10 детям не требуется противовирусная терапия вовсе. Трое из них успешно прошли лечение, а семеро элиминировали вирус сами (произошла естественная гибель клеток гепатита).

Несмотря на то что в некоторых источниках говорится о заражении гепатитом С более 100 окнобольных детей Приамурья, власти региона успокаивают, что причин для паники нет. Ситуация с гепатитами в онкогематологическом отделении АОДКБ не является массовым заражением и эпидемической вспышкой.

От подгузников до билетов на самолет

А у пациентов отделения онкогематологии есть еще более насущные проблемы. Например, при лечении рака нужны регулярные переливания донорских тромбоцитов - клеток крови, отвечающих за процессы свертывания. Многим онкобольным детям в тот или иной период их лечения необходимы переливания тромбоцитов, чтобы восстанавливать показатели крови после проведения химиотерапии. Ведь и сама болезнь, и химиотерапия ведут к резкому снижению этих показателей. А значит, риск кровотечений и кровоизлияний резко повышается. Спасение таких детей напрямую зависит от того, удастся ли обеспечить их переливаниями. А для переливания необходимы определенные расходные материалы - это одноразовые контейнеры для хранения и транспортировки тромбоцитов.

К сожалению, не все станции переливания могут полностью обеспечивать себя этими материалами за счет государства. Сейчас такой дефицит наборов для тромбоцитофореза испытывает онкогематологическое отделение Амурской областной детской клинической больницы.

Конечно, лечение онкобольных детей происходит за государственный счет. Но иногда возникают ситуации, когда без сторонней помощи просто не обойтись. Элементарный пример: сбор средств на авиабилеты для детей и родителей к месту лечения и обратно. По квоте оплачиваются билеты только по железной дороге. Но так ехать очень долго, а для таких детей дорога просто непереносима, особенно когда иммунитет ослаблен.

Опять же, все лекарственные средства для лечения онкологии предоставляются бесплатно, но случается и так, что какой-то необходимый препарат заканчивается в стационаре или нужно оплатить жизненно необходимые лекарства, которые не входят список бесплатных. Некоторым нужны элементарно памперсы, ферментные препараты, средства гигиены и т. д.

Со сбором средств и на подгузники, и на авиабилеты, как правило, помогают некоммерческие благотворительные фонды. А таким организациям тоже нужна помощь.

Работать в одной связке

Вообще главная задача фонда - искать стороннюю помощь, если государственной не хватает. Но отношение у общества к благотворительным фондам порой очень странное. Родители онкобольных детей поделились с «Комсомолкой», что иногда люди считают, что в фонде деньги берут себе в карман, в то время как все отчеты такие организации предоставляют. Деньги ведь собираются не себе, а больным ребятишкам, которые и рады бы не болеть. А здесь нужен опять же диалог с властью, потому что работа, направленная на лечение младшего поколения, должна вестись в одной связке.

КОММЕНТАРИЙ АМУРСКОГО МИНЗДРАВА

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Амурской области, специальная диагностика и лечение детей с онкологическими заболеваниями проходит в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы.

Дети-инвалиды с онкологией получают лекарства за счет федерального бюджета. Те, кто не имеет инвалидности, но страдает злокачественными заболеваниями, обеспечиваются лекарствами за региональный счет. Работает минздрав по заявкам от медорганизаций на каждого конкретного ребенка.

Также дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Оплачивает проезд Фонд социального страхования. Врачи-реаниматологи и медицинские сестры-анестезистки Амурского территориального центра медицины катастроф даже могут сопровождать тяжелых детей с онкогематологической патологией к месту лечения в федеральные клиники и обратно. Специалисты направляются для сопровождения на основании обращения медорганизации, которая сообщает о необходимости помощи данному больному. За последние три года отказов в сопровождении больных не зарегистрировано.

По вопросам организации материальной помощи детям с онкогематологией минздрав области взаимодействует с министерством социальной защиты Приамурья и Амурским областным отделением Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». Также региональный минздрав сопровождает два общественных совета - совет общественных организаций по защите прав пациентов и совет по независимой оценке качества оказания услуг медорганизациями. Они, в том числе, рассматривают вопросы организации помощи детям с онкологической патологией.