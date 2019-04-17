«Библионочь-2019» и #Журавлиный клин: какие мероприятия пройдут в Благовещенске в ближайшие дни

Акция «Библионочь» стала в Благовещенске уже традиционной. Каждый год библиотеки готовят что-то интересное для своих читателей. Всех деталей пока не раскрывают, но кое-что уже известно.

Счастливый билет и театр костюма

В областной библиотеке программа на «Библионочь-2019» готовится обширная. Тут и выступление артистов наших основных театров - драматического и кукольного, и перформанс от плейбэк-театров города, и постановка от Амурского колледжа искусств и культуры. Запланирован и концерт артистов филармонии.

Если вы любите не просто созерцать, но и принимать участие, то для вас - командная игра «Зачетная библионочь» и другие познавательные игры, конкурсы и викторины, встреча с номинантами на премию имени Леонида Завальнюка. Также в рамках акции пройдет несколько выставок: работы мастеров декоративно-прикладного искусства, амурских художников «Театральное зазеркалье» и так далее.

Проявить свою фантазию гости библиотеки смогут во время акции «Театр костюма», где нужно будет сделать самим либо целый костюм, либо какой-то его элемент в любой технике и из любого материала. Фоторегистрация участников в костюмах состоится в холле с 18.30 до 22.00.

Ну и по традиции к «Библионочи» приурочена акция «Счастливый читательский билет». С 9 по 20 апреля необходимо записаться в библиотеку, заполнить анкету и опустить в специальный барабан. По номеру билета определят счастливчика, которому вручат приз. Розыгрыш состоится в 22.30.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

20 апреля с 18.00 до 23.00

6+

Волшебный мир закулисья

Библионочь пройдет и в детской областной библиотеке. Здесь ждут всех юных любителей книг, чтобы отправиться в путешествие «Волшебный мир театра и кино». Ребята смогут окунуться в по-настоящему волшебный мир закулисья и даже помочь режиссеру поставить спектакль. В программе также сказочные испытания, актерские пробы, чаепитие и анимационная игрушка - таумотроп.

Запись по телефону 8-909-815-95-64

Амурская областная детская библиотека

ул. Богдана Хмельницкого, 1

20 апреля в 18.30

6+

Квест по Булгакову и не только

Ждать гостей в этот день будут и в молодежной библиотеке имени А. П. Чехова. Программа тут не менее впечатляющая. Чего только стоит один квест «Никогда не разговаривайте с незнакомыми»! Также запланированы игротека с настольными играми, шахматы, арт-стена «Рукописи не горят», литературный баттл (баттлы - это вообще сейчас модно!), работа фотозоны и так далее.

Библиотека имени Чехова

ул. Комсомольская, 3

с 18.00 до 23.00

Цена билетов: 150 рублей

12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Журавли и воздушные змеи

«Самый долго парящий воздушный змей» должен продержаться в воздухе на менее двух минут. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Под Благовещенском пройдет экофестиваль.

Экологические организации Благовещенска приготовили сюрприз для любителей природы. В субботу недалеко от Благовещенска состоится фестиваль «#Журавлиный клин». Он включает конкурс воздушных змеев, в котором могут поучаствовать даже целые семьи. Обязательное условие - змей должен быть сделан своими руками. Номинаций несколько. Например, «Самый оригинальный воздушный змей» или «Самый долго парящий воздушный змей» - победитель должен продержаться в воздухе на менее двух минут.

Также в программе фестиваля мастер-классы и игры, аквагрим. К слову, пришедшим на праздник в костюме журавля гарантировано не только восхищение организаторов, но и подарки.

Турбаза «Метехи»

20 апреля в 12.00

0+

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда еще сходить в Благовещенске

«Летающая лягушка»

Интерактивный спектакль. Режиссер Елена Бреус. Сказка о том, как лягушка жила в болоте, а мечтала купаться в море и греться на южном солнышке. А что с ней произошло и какие приключения её ожидают, вы узнаете на представлении. Предварительные заявки по телефонам: 77-34-14, 77-53-83

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

21 апреля в 12.00

Цена билета - 150 рублей.

0+

«От иллюстрации к открытке»

Персональная выставка художника-акварелиста Ирины Бакуменко. В экспозиции - более 50 открыток и рисунков к ним, выполненных акварелью. Кроме того будут представлены инструменты и материалы, которые художник использует в работе, и фотографии. Серия карточек «Привет из Благовещенска» особенно интересна. Это семь открыток с видами столицы Приамурья. К слову, в день открытия выставки состоится презентация новой открытки с изображением космодрома Восточного.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 18 апреля (открытие в 15.00) до 19 мая.

В день открытия выставки состоится презентация новой открытки с изображением космодрома Восточного. Фото: museumamur.org

Вкусный мастер-класс

Не за горами Пасха. По такому случаю амурчан приглашают на мастер-класс по росписи пряников. Мастер научит всех желающих расписывать пряники, расскажет о разных техниках работы. На память (хоть и не долгую, но вкусную!) участники мастер-класса заберут с собой два глазированных пряника. Телефон для записи 8-924-673-04-06.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

20 апреля в 11.00

Цена билетов: 350 рублей

6+

Концерт Василия Щербакова

Фортепиано. Великие романтики, к 115-летию Д. Б. Кабалевского. Произведения: Ф. Шуберта, С. Рахманинова, В. Щербакова, Д. Кабалевского.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

19 апреля в 18.30

Цена билетов: 300-500 рублей

6+