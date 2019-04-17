Как в Приамурье собираются ловить нелегальных золотодобычиков

Мобильную лабораторию для взятия проб в таежных реках решило приобрести амурское правительство. Нужна она для эффективного вычисления и скорого наказания нелегальных золотодобытчиков, а также тех предпринимателей, что моют золото законно, но с нарушениями. Обойдется лаборатория российского производства на базе автомобиля ГАЗ в 6,1 миллиона рублей и, как заявляют власти, буквально спасет ситуацию.

- Каждый рейд в Зейский или Селемджинский районы, где у нас в основном и ведется добыча золота, занимает, как минимум, три дня. На 500 лицензий (именно столько в Приамурье действует золотодобывающих предприятий и артелей) у нас в министерстве 14 инспекторов и еще столько же – в Росприроднадзоре. Мы просто не успеваем охватить и нормально контролировать ситуацию. К тому же проба воды должна быть доставлена в лабораторию спустя не более 18 часов после того как она взята. Зачастую это совершенно нереально, - рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.

Лаборатории помогут спутники. Договоренность о предоставлении ежедневных данных спутниковой разведки с Роскосмосом уже достигнута.

- Процесс будет идти примерно так: мы видим на снимке из космоса факт нарушений. А видно будет, как какой-нибудь бульдозер на метр передвинулся. Сообщаем об этом инспекторам, и мобильная лаборатория, которую летом мы намерены базировать на севере региона, выдвигается на место, - говорит Сергей Маху.

Мобильная лаборатория позволит не только быстро взять пробу и сделать анализ. Как говорят в правительстве, на месте можно будет доказать десятки фактов нарушений и наказать золотодобытчиков за все. Штрафы могут возрасти многократно, до десятков миллионов рублей. Сейчас чаще всего удается наложить штраф в размере 30 тысяч – для предпринимателей, добывающих золото, не слишком серьезные деньги…