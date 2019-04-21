Игры, выставки и привидения - «Библионочь-2019» прошла в Благовещенске

Суббота, вечер, время приближается к 18.00 - а в Амурской областной библиотеке народа больше, чем когда бы то ни было. Молодежь заглядывает в отдел обслуживания и соревнуется в меткости, бросая шляпы на вешалку. Амурчане постарше поднимаются на второй этаж, наслаждаются выставкой картин и выступлениями актеров кукольного театра. Все без исключения посетители собираются вокруг прилавков мастеров, разглядывают матрешек, броши, открытки ручной работы. Что происходит? Это Благовещенск в очередной раз принимает «Библионочь».

Не только книги, но и картины.Фото: Юлия ГОМАН

«Библионочь - 2019» - всероссийская акция, направленная в том числе на популяризацию чтения. В этот раз она прошла в театральном стиле, с участием Амурского областного театра драмы, Амурского областного театра кукол и плейбэк-театра «Чистый лист», а также Амурского областного колледжа искусств и культуры.

Плейбэк-театр удивил благовещенцев. Фото: instagram.com/chistiylist_blg

Актеры и студенты устроили для гостей вечера бесплатные представления и не только. Так, во время «Библионочи» прошла творческая встреча с заслуженными артистами страны Ольгой Долгой и Ларисой Шаймуллиной. А плейбэк-театр «Чистый лист» удивил благовещенцев мастер-классом «Спонтанность, импровизация, взаимодействие». Тема была выбрана не случайно: во время спектаклей актеры плейбэк-театра импровизируют, превращая в постановку истории, рассказанные зрителями.

Плейбэк-театр: не только живьем, но и в картинах.Фото: Юлия ГОМАН

Конечно, «Библионочь» не была бы собою без книг. На этот раз сотрудники библиотеки показали особенные тома: например, подарочное издание «Истории государства Российского» Карамзина весом семь килограммов и изданный в XIX веке толковый словарь Вебстера на английском языке.

После изучения редких экземпляров гости спускались в самые глубокие подвалы библиотеки.Фото: Юлия ГОМАН

Еще больше старинных книг можно было увидеть во время экскурсии в отдел хранения, консервации и реставрации фондов. Она начиналась с рассказа о журналах, публиковавшихся столетия назад - участники увидели «Вестник воспитания» 1900-го года, «Русскую мысль» 1892-го года.

Еще больше старинных книг можно было увидеть во время экскурсии в отдел хранения.Фото: Юлия ГОМАН

После изучения редких экземпляров гости спускались в самые глубокие подвалы библиотеки. В темноте они проходили узкими коридорами, чтобы в итоге столкнуться с кентервильским привидениям. Гремя цепями, оно поведало благовещенцам душещипательную историю своей смерти и потребовало ответить на несколько вопросов по роману «Мастер и Маргарита». И только после этого участники экскурсии смогли добраться до самого интересного - отдела реставрации.

Кентервильское привидение оказалось добрым и милым.Фото: Юлия ГОМАН

В отделе реставрации сотрудники библиотекари любовно воссоздают поврежденные временем, стихией или человеком книги, а заодно узнают их историю. Так однажды выяснилось, что для реставрации книг в прошлом в ход шли самые разные подручные средства - вроде книги учета арестантов или денежного билета, выпущенного в 1920-ом году казачьим атаманом.

В отделе реставрации сотрудники библиотекари любовно воссоздают и сохраняют в электронном виде старые книги. На фото - работа с планетарным сканером.Фото: Юлия ГОМАН

Под конец же «Библионочи» организаторы приберегли главное - конкурсы с призам. В 20.00 стартовала командная игра «Зачетная БиблиоНочь». Команды соревновались в знании литературы и культурной истории родной области, отвечая на вопросы и проверяя себя во множестве викторин. В эти же викторины могли сыграть и другие гости библиотеки. Узнавая по фотографиям амурских актеров и сопоставляя названия книг с именами авторов, они зарабатывали библиорубли - игровую валюту для покупки небольших сувениров.

Артисты областного театра не выходят из образа! Фото: амуртеатр.рф

Все мероприятие длилось практически до ночи. Еще в 21.00 в залах Амурской областной библиотеки играла музыка и раздавалось пение - проходили концерты Амурского камерного хора «Возрождение» и ансамбля народных инструментов «Карусель». Наконец, в 22.30 состоялся финальный розыгрыш призов, во время которого пять счастливчиков получили пригласительные в театры областной столицы.

КСТАТИ

Всероссийская «Библионочь - 2019» прошла и в других библиотеках Благовещенска.

В «Чеховке» разворачивались нешуточные страсти, ведь гости с головой окунулись в роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь участники могли пройти квест, полетать на метле в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры и посетить пресловутую квартиру №50.

Этим вечером все могли найти себе занятие по душе. Кому - концерты. а кому - игры. Фото: амуртеатр.рф

В библиотеке им. Б. Машука организовали театральную викторину в формате «Что? Где? Когда?» и развлекательно-познавательную игру «Вся жизнь - театр». Также со своей программой выступил театр-студия «Грим».

Библиотека «Центральная» приглашала благовещенцев окунуться в мир закулисья. Их ждали мастер-класс «Театральная маска», аквагрим «Мимы», библиотеатр «Волшебный мир сцены», настольные игры и выставка монет и значков «Занимательное хобби». Кульминацией вечера стало выступление артистов файер-шоу группы Delight.