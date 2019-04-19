Мусорная реформа в Приамурье: жалоб стало меньше, но мусор остался

Пользователи соцсетей полюбили подписывать фотографии мусорных куч «Мусорная реформа в действии!». Впрочем, не всегда такая ирония бывает уместна: частенько в объективы сотовых телефонов попадают свалки, копившиеся годами. При этом мусор туда привозят не авторы и исполнители реформы, а рядовые граждане. Но справедливости ради стоит сказать, что претензии бывают вполне обоснованными. Например, жители частного сектора на улице Богдана Хмельницкого в Благовещенске утверждают, что все стало только хуже.

- Это не реформа, это обдираловка. Мы в понедельник проснулись и у нас вот так же, как сейчас, - жительница одного из домов Светлана Аркадьевна показывает на переполненный контейнер. - Это за два дня набралось. Когда не было повышения цен, по понедельникам было пусто. Пока с жалобами никуда не обращались, зреем...

- У нас два контейнера, посчитайте, - на восемь домов. И они многоквартирные, минимум по четыре квартиры. С гостинки вот этой тоже сюда носят. Раньше у нас каждый день грузовик подъезжал, мужики руками чистили, - рассказала благовещенка Екатерина.

Недовольство нововведениями высказывают и на весьма высоком уровне. Например, глава Белогорска Станислав Мелюков раскритиковал регионального оператора прямо в своем Instagram.

«Спустя почти три недели можно сделать вывод - «ТрансЭкоСервис» к организации своего бизнеса не готов. Не справляется. От него требовалось лишь организовать работу мусоровозов. Но теперь понятно, что, кроме желания заработать деньги, у оператора нет желания сделать так, чтобы Белогорск не утопал в мусоре. Да, у оператора есть какие-то объяснения разведенного им бардака, я считаю их невразумительными, и жители их тоже не принимают. Еще при обсуждении вопроса об организации новой системы сбора отходов я предлагал оператору провести конкурс и передать организацию вывоза мусора в Белогорске тем, кто этим занимался ранее. Но владелец «ТрансЭкоСервиса» отказался от моего предложения, дав понять, что сам хочет зарабатывать все деньги, собранные с белогорцев», - написал Мелюков.

Идут проверки

Тем временем по всей области проходят постоянные проверки - как вывозится мусор, как чистятся площадки вокруг контейнеров. В рейды выезжают сотрудники Амурской областной жилищной инспекции. Точки проверок выбирают в случайном порядке - для объективности.

Представители регоператора и жилищной инспекции отправились в рейды по контейнерным площадкам. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

- Осматриваются контейнерные площадки, дается оценка их оборудованию, количеству баков. Но самый главный критерий - это чистота. То есть своевременность уборки, вывоза, чтобы не происходило переполнение. Чтобы город был чистый и чтобы все работали, - рассказал государственный жилищный инспектор Амурской области Вадим Груздов.

Проверки показывают: с мусором справляются не везде. В одном только Благовещенске жители пожаловались на 125 помоек. В жилинспекции утверждают - все места отработаны и под контролем. Бывало, что на одно и то же место одновременно жаловались три-четыре человека. Около 80 нарушений подтвердились при осмотре на месте.

Тем не менее, пока что наказывать региональных операторов не будут. Пока что - это пока система не будет отработана окончательно.

- Прежде чем применять какие-то меры, нужно понимать, что этот процесс новый, что он только «стартанул», что будут сбои. На данном этапе это будет взаимодействие, корректировка действий, все замечания носят рекомендательный характер. Люди жалуются, регоператор реагирует, управляющие компании реагируют, процесс налаживается, - сообщил Груздов.

Кстати, проверки помогают находить тонкие места в законодательстве. Например: кто должен убирать вокруг контейнеров?

- Эта обязанность лежит на регоператоре, он обязан погрузить и вывезти мусор. Обычно захламление площадки происходит вследствие переполнения контейнеров. Логически мы приходим к тому, что захламление мусорной площадки происходит из-за нерегулярного вывоза отходов, что является виной регоператора. Это правовая позиция жилинспекции. Но сейчас возникают разногласия - у регоператора своя правовая позиция по этому вопросу, - поделился инспектор.

Регоператору тоже нелегко

У регионального оператора, тем временем, тоже хватает забот. Хотя жалоб от местных жителей становится меньше, но приходится «бодаться» с управляйками.

- Количество обращений в наш адрес уменьшилось, причем в разы. Сейчас возникают проблемы по графику уборки с теми контейнерными площадками, где несколько управляющих компаний - одна площадка на несколько домов. Управляющие компании не могут между собой согласовать, когда будет убираться эта площадка. Приходится выходить на каждую компанию и договариваться, - рассказала исполнительный директор компании «Полигон» Светлана Федорченко.

А еще на пути регоператора (в буквальном смысле) становятся отдельные несознательные граждане. Там, где с «Полигоном» заключен прямой договор, регоператор должен своими силами вывозить мусор. Но когда машина подъезжает забрать контейнер, подъехать к площадке оказывается невозможно: она заставлена транспортом. Приходится договариваться со старшими домов, чтобы те просвещали своих нерадивых соседей.

В одном только Благовещенске жители пожаловались на 125 помоек. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Кроме того, продолжают ловить желающих сэкономить на вывозе мусора.

- Юридические лица складируют мусор на площадках домов. Мы видим, что это мусор не жителей. Выезжают наши специалисты, проверяют наличие договоров. Фиксируем, кто на грузовичках подвозит мусор к контейнерам возле домов, записываем номера, чтобы оперативно можно было найти хозяев машины, - рассказала Светлана Федорченко.

А еще регоператору сейчас нужно следить за чистотой вне контейнерных площадок - в их обязанности входит ликвидация стихийных свалок. Но пока что разгребать завалы в неположенных местах «Полигону» не приходилось.

КСТАТИ

Интернет-сайты региональных операторов

ООО «Полигон» - www.полигон28.рф

ООО «Спецэкомаш» - tkoregoper.ru

ООО «ТрансЭкоСервис» - eco-service.pro

ООО «Жилищный эксплуатационный участок» - zheu28.su

ООО «Спецавтохозяйство» - сах-свб28.рф

Горячая линия проектного офиса по вопросам о переходе на новую систему по обращению с ТКО: 8 (4162) 23-16-42.