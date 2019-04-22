Амурские заводы, которые мы потеряли

Какая все-таки Амурская область промышленная… Заводов в ней хоть отбавляй…было. Большинство из них перестали работать в тяжелое для страны время - в последнее десятилетие прошлого века. «Комсомолка» выбрала самые популярные из них и задалась вопросом: а вдруг им можно как-то помочь?

Райчихинский стекольный завод

Быстрый рост населения, развитие промышленности и сельского хозяйства в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вызывали большой рост потребности в оконном стекле. В начале 1952 года началось строительство завода.

В эксплуатацию завод стали вводить спустя несколько лет, с 23 декабря 1958 года - тогда начал работать разогрев ванной стекловаренной печи. Запускался завод постепенно: 1 января 1959 года заработал газогенераторный цех. Разогрев ванной стекловаренной печи до варочных температур продолжался до 26 января 1959 года, после чего приступили к наварке стекломассы. 15 февраля 1959 года был пущен в эксплуатацию составной цех. Первую ленту стекла получили 8 марта 1959 года, а 20 марта 1959 года первая очередь завода считалась пущенной в эксплуатацию. Этот день считается днем рождения стекольного завода.

За время работы завода на нем выпускались пол-литровые водочные и молочные бутылки, облицовочная и мозаичная плитка, аквариумы, светильники-рассеиватели, тонированное стекло, посуда и сувениры. В те годы на заводе трудилось более 1500 человек.

В 1992 году на базе завода было создано товарищество с ограниченной ответственностью «Дальстек», которое потом стало акционерным обществом. Оно производило оконное и тонированное стекло, бутылки для молока и пищевых жидкостей различного объема, стеклянные банки, радужные стекла для светильников, посуду, облицовочные материалы.

Однако из-за долгов в «Дальстек» решением Арбитражного суда Амурской области с 5 июля 1997 года назначен внешний управляющий, а руководители отстранены от руководства.

- Возможно, завод и мог бы выжить. Но для этого нужны кооперационные связи. Когда-то за это отвечал Госплан. Он прекратил свое существование, и руководство предприятия не смогло или не захотело этим заниматься. Не было реальных навыков менеджмента, - считает предприниматель, председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Однако и они не смогли восстановить бизнес. Поэтому в 2000 году производство было признано банкротом. В 2005 году в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его ликвидации.

- Стекло перестало быть востребовано, потому что это было совершенно другое качество, производств, требующих пустой тары - бутылок - тоже стало недостаточно, - рассказал председатель Общественного совета при министерстве экономики и внешних связей Виктор Черемисин.

Бурейский крановый завод

Бурейский крановый завод был основан в 1943 году. Предприятие проектировало и выпускало широкий спектр подъемно-транспортного оборудования, применяемого в различных сферах деятельности - от ремонтных мастерских до крупных специализированных производств. Специализацией предприятия являлись мостовые и козловые краны. Являлся градообразующим для поселка Новобурейский.

Проблемы начались в далеком 2006 году. Тогда налоговая высчитала, что руководство задолжало по налогам больше 18 миллионов рублей. Однако в ходе судебных разбирательств выяснилось, что на тот момент ОАО «Бурея-кран» должно чуть больше 10 тысяч рублей. И прокуратура Бурейского района сняла с руководителя все обвинения в части сокрытия денежных средств.

Макет мостового крана в Бурейском краеведческом музее - то немногое, что сейчас напоминает амурчанам о крановом заводе.Фото: Юлия ГОМАН

Это было вторым дыханием для завода, но и оно продержалось недолго. Спустя 10 лет появилась еще пара проблем - невыплата зарплат работникам и загрязнение окружающей среды. Прокуратура даже обязывала руководство их решить. Однако вскоре «Бурея-кран» все равно закрылся.

- Я думаю, что этот завод был просто неконкурентоспособен. Подобных предприятий было много по всей стране - и в Нижнем Новгороде, и в Челябинске на Урале. Они выпускают огромный ассортимент и гораздо дешевле. На сегодняшний день нужно не восстановление таких заводов, а совершенно новая промышленная концепция, - говорит Виктор Черемисин.

«Амурэлектроприбор»

Открылся завод в 1962 году. Уже 10 июня 1966 года он выпустил миллионный по счету вольтметр марки Ц-24, а 1 октября на заводе начала проводиться хозяйственная реформа: он первым в области был переведен на новую систему планирования и экономического стимулирования производства. Спустя четыре года - в 1969 году - завод выпустил первую партию шариковых ручек. Тогда было изготовлено шесть миллионов одностержневых авторучек с корпусами различной расцветки. Паста для заправки тоже была разная - красная, синяя, зеленая и черная. Ручки реализовывались в магазинах не только Приамурья, но и Казахстана, Сибири, Камчатки и Сахалина. Кроме того, на заводе выпускали микроамперметры и машинки для нанесения надписей на чертежах.

В августе 1986 года с экскурсией на «Амурэлектроприборе» побывала делегация общества китайско-советской дружбы округа и города Хэйхэ.

В период реорганизации завод поменял собственников, которые в скором времени поняли, что он никому не нужен, и продали все оборудование. Завод стал торговым помещением.

- Сегодня такая продукция идет из Китая, соответствующая и по качеству, и по цене. Для того чтобы делать такое производство, нужны региональные инвестиционные программы, - считает Черемисин.

Продукция "Амурэлектроприбора". Фото: museumamur.org

Благовещенский спиртзавод

Благовещенский спиртзавод открылся еще в начале прошлого столетия. Располагался он рядом с областным центром - в Астрахановке.

В начале 2001 года на нем произошло страшное ЧП - взрыв. Предприятие всеми силами и правдами восстанавливали с нуля при губернаторе Леониде Короткове.

В 2007 году состоялось его торжественное открытие. Однако прежнего результата оно не дало - через два года, в марте 2009-го, завод был объявлен банкротом и выставлен на торги. Общая задолженность составила более 1 миллиарда рублей. И только спустя еще два года - в ноябре 2009-го - предприятие продали за 71 миллион 680 тысяч рублей.

- Когда он работал, то был достаточно рентабельным, технология была отработана. После взрыва оборудование было не просто повреждено, а уничтожено. Приняли решение о покупке нового, китайского, хотя спирт перестал быть популярным продуктом, да и заводов таких было достаточно много на Дальнем Востоке, - считает Виктор Черемисин.

Хлопкопрядильная фабрика

Открылась в 1972 году. В Благовещенске она занимала целых четыре квартала. Это было мощнейшее производство, ведь в каждом цеху «трудилось» по 300 прядильных машин. Даже зимой фабрику не отапливали, а, наоборот, охлаждали.

Как пояснил Виктор Черемисин, везти из Узбекистана хлопок, а потом из Приамурья в другие регионы, было совсем неправильно. После распада Советского Союза поставлять хлопок и вовсе прекратили. Это значительно подкосило дела фабрики - она влезла в большие долги, а вскоре и вовсе стала банкротом. Спасти ее не удалось, и в 1998 году она закрылась. Навсегда.

ВОПРОС РЕБРОМ

Возможно ли спасти?

Однозначно нет. Виктор Черемисин считает, что экономика в России уже совсем не та. И дело совсем не в Приамурье.

- Не смогли выжить не только амурские заводы. С этой проблемой столкнулись многие предприятия в других регионах. Причина в том, что Советский Союз в свое время представлял системный производственный конгломерат. Государство пыталось распределить все свои мощности по всей территории. Когда государство кануло в лету, все и изменилось, - говорит Виктор Юрьевич.

По словам Черемисина, после того как заводы стали работать самостоятельно, то просто деградировали. Сегодня заводы вынуждены искать другой путь, и являются таковыми лишь номинально. Исключения составляют лишь приморские заводы, потому что лишь они продолжают действовать в рамках государственной экономики.

- Большинство предприятий прекратило свое существование не как производственная единица, а как имущественный комплекс. Они были акционированы, затем эти акции были распределены среди коллективов и руководства, а потом выкуплены и распроданы по частям вместе с оборудованием. Оглядываться назад и восстановить именно эти предприятия, думая, что они возродятся в старом формате, смысла нет. Как говорил один литературный герой: «В карете прошлого далеко не уедешь», - говорит Белобородов.

Развитие или даже возрождение заводов, по словам Черемисина, начнется лишь тогда, когда государство повернется в сторону малого и среднего бизнеса и начнет им помогать материально. Восстановить уже ничего нельзя по банальной причине - слишком много времени прошло.