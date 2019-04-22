Будь на одной волне с «Комсомолкой»!

С 1 мая радио «Комсомольская правда Благовещенск» приглашает самых красивых девушек стать лицом радиостанции. Для этого нужно подписаться на аккаунт станции в «Инстаграме» (radiokp28), прислать фотографию на электронный адрес radioKP@2x2.su с рассказом о себе и контактными данными и дождаться приглашения в студию на фотосъемку.

А с 1 июня фотографии амурчанок будут появляться в наших соцсетях и на страницах бумажной версии «Комсомолки»!

Журналисты радио также обмолвились, что без внимания в эфире девушка с обложки тоже не останется.