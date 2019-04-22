В Благовещенске снова откроется выставочный зал!

Похоже, у многострадального выставочного зала в Благовещенске на улице 50 лет Октября все-таки появилось будущее. Он будет существовать, и даже по своему прямому назначению.

Очаг для всей культуры

По данным министра имущественных отношений области Сергея Олиферова, в 2018 году помещение выставочного зала то использовалось, то нет. В итоге его передали в распоряжение области. Первоначально зал хотели переоборудовать под многофункциональный центр. Но решили, что третий МФЦ в одном месте - это уже перебор.

И вот уже в этом году решением губернатора помещение отошло минкультуры региона, а конкретно - областному краеведческому музею. В ближайшее время объект обследуют специалисты. Работы в зале полно - нужно заменить систему отопления, электропроводку, провести капремонт. Никаких других арендаторов сюда решено не пускать.

- Сейчас разрабатывается дизайн помещения, которое, в нашем представлении, станет современным выставочным центром, со спецосвещением и температурой для полотен, площадью не менее 300 кв. м, - отметила и. о. директора музея Елена Иванова. - Выставляться будут работы и местных художников, и приезжих (кстати, отдельная комната будет предусмотрена под хранилище картин). Здесь же, в зале, планируется проводить различные мастер-классы для художников, а также музыкальные выступления и литературные салоны.

Что касается денег, то расклад пока такой: минкульт платит за обследование помещения и разработку проектно-сметной документации на ремонт. В зависимости от итоговой суммы придется подавать заявку на увеличение расходов областного бюджета, отметила министр культуры области Ольга Юркова. Кроме того, в связи с вводом в строй нового объекта придется увеличивать штат работников музея - к осени будет ясно, на сколько.

Понравилось - купи!

К будущей работе выставочного зала есть пара предложений. Так, идея начальника Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталия Ребизанта - предусмотреть рядом с культобъектом помещение, где можно оформлять документы по вывозу культурных ценностей за пределы региона. Вот увидит иноземный турист на выставке картину, которую захочет купить, а поставить соответствующую печать покупатель сможет только в Хабаровске. А если такая возможность будет именно в Благовещенске, глядишь, больше амурских полотен пойдет в частные коллекции.

- Кроме того, предлагаю в непосредственной близости от выставочного зала оборудовать городской центр по информационному обслуживанию туристов, - поделился еще одной идеей бизнесмен и общественник Виктор Черемисин. - Вот рассказали людям, куда пойти «окультуриться», а начать можно сразу с выставочного зала!

КСТАТИ

Вообще по соответствующим федеральным нормам в регионе должно быть минимум два музея областного масштаба и назначения - краеведческий и художественный. А на уровне такого города, как Благовещенск, должно быть четыре музея.

СПРАВКА «КП»

Художники аренду «не вывезли»

Напомним, выставочный зал был построен в 1972 году как специализированная площадка для экспозиции картин и других произведений искусства. Владел помещением Союз художников Амурской области. В конце 90-х зал перешел в муниципальную собственность, а Союз художников стал арендатором. Но арендная плата оказалась непомерной для творческих людей. За выживание выставочного зала самоотверженно боролись и экс-начальник городского управления культуры Александр Дворников, и известный амурский журналист Павел Савинкин. Оба возглавляли учреждение в разные годы. Но в 2017 году художникам пришлось от аренды площадки отказаться.