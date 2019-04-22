Уснул, проснулся и здоров: как детям лечат зубы во сне

Визит к стоматологу с ребенком нередко превращается в испытание - причем не только для ребенка, но и для родителей. Бывает, что малыш просто капризничает и не может усидеть в кресле. Случается, что он откровенно боится незнакомых инструментов или шума бормашины. Но в наше время из всех этих ситуаций есть выход - лечение под наркозом.

Наркоз по показаниям

К сожалению, редко кто предлагает подобную услугу. Благо некоторые врачи в Благовещенске направляют пациентов в Хабаровск - в детскую поликлинику «Тари Лэнд», где уже несколько лет детям успешно лечат зубы во сне. Причем сотни маленьких пациентов приезжают в поликлинику из других регионов. Почему родители предпочитают, чтобы их дети проходили стоматологическое лечение под наркозом, даже если это подразумевает поездку в другой край, представители поликлиники «Тари Лэнд» рассказали во время пресс-конференции в амурской столице.

- Сейчас кариес раннего детского возраста стал еще более распространенным, чем несколько лет назад. И так как кариес стремительно молодеет, мы видим детей очень маленького возраста с поражением множества зубов. Часто приезжают дети трех-четырех лет, у которых из двадцати молочных зубов нужно лечить двенадцать, а то и шестнадцать, - поделилась главный врач детской поликлиники «Тари Лэнд» Ольга Бельтюкова. - Под наркозом у нас чаще всего лечатся дети от 1,7 года до 4 лет. Это основная категория, но мы работаем с детьми и других возрастов.

Представители поликлиники «Тари Лэнд» рассказали обо всех нюансах во время пресс-конференции в амурской столице. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В медикаментозный сон погружают и детей с особенностями, которые по психологическим или физиологическим причинам не готовы к лечению в сознании. Наркоз помогает ребятам, которые имели негативный опыт общения со стоматологами и теперь их боятся, а также тем, кому нужно вылечить сразу несколько зубов. Еще одним показанием для медикаментозного сна является непереносимость местной анестезии. И наконец, это отличный вариант для иногородних пациентов, которые ограничены по времени.

- Кроме того, существует приказ Минздрава, в котором говорится, что детям до трех лет с множественным поражением зубов кариесом и с осложненными формами кариеса показано лечение под наркозом. Также оно показано детям с особенностями, - подытожила Ольга Васильевна.

Пробуждение за 15 минут

Однако многие из нас испытывают страх перед наркозом, сама процедура овеяна множеством мифов. Некоторые даже считают, что погружение в наркоз отнимает у человека сразу семь лет жизни. У врачей подобные истории вызывают лишь улыбку:

- Интересно, кто же вывел эту формулу, как подсчитали? - начал свое выступление Сергей Дудукалов, заведующий анестезиологическим отделением группы компаний «Тари», куда входит и поликлиника «Тари Лэнд». - Наука не стоит на месте, и анестезиология тоже. В последнее время она развивается достаточно интенсивно, и сегодня у нас есть препараты, о которых когда-то мы не могли даже мечтать. Бывают анестетики двух видов - одни вводятся внутривенно, другие представляют собой газ. Именно газ мы применяем в случае с детьми.

Лечить зубы в таком кабинете - только в удовольствие!

Используемый препарат разрешен к применению для детей, он быстро усваивается и так же быстро выходит из организма. Перед процедурой ребенок обязательно проходит обследование - необходимо предоставить общий анализ крови и данные электрокардиограммы или УЗИ сердца, при наличии дополнительных заболеваний могут потребоваться и другие обследования. Кроме того, необходимо выждать голодную и водную паузу. А по приезде в поликлинику «Тари Лэнд» маленький пациент проходит осмотр у педиатра, который подтверждает, что сегодня малыша можно пропускать на наркоз.

Только после проверок ребенок попадает в кабинет, где его погрузят в медикаментозный сон. При этом он не увидит ни пугающих инструментов, ни бормашины. И проснется не в стоматологическом кресле, а в комнате для пробуждения под названием «Сонляндия», рядом с мамой или папой.

- Мы предлагаем услугу, которая улучшает качество жизни. Ребенок должен прийти, получить лечение, проснуться и спокойно уйти домой. В этом и кроется прелесть амбулаторной анестезии: когда заканчивается подача газа, требуется всего 15 минут, чтобы ребенок восстановился, - добавил Сергей Геннадьевич.

Комфорт для иногородних

В детской поликлинике «Тари Лэнд» все направлено на удобство пациентов и их родителей. Записаться на осмотр и лечение можно не только по телефону, но и на сайте www.tariland.ru (для взрослых - www.tarilux.ru). По желанию, водитель встретит вас в аэропорту или на любом вокзале, отвезет на лечение и в гостиницу после него - и все это бесплатно!

- В поликлинике детей встречают аниматоры, - рассказала управляющий группой компаний «Тари» Наталья Африканова. - У нас вы не увидите врачей в белых халатах - мы действительно дружим с нашими маленькими пациентами и считаем, что врач должен быть для них партнером и другом. И даже на дверях наших кабинетов вы не увидите надписей вроде «Кабинет хирурга» или «Прививочная». Нет, прививочная у нас называется «Нектарная», а кабинет офтальмолога - «Гляделкино».

Кроме того, группа компаний «Тари» сотрудничает с несколькими отелями в Хабаровске, которые предлагают пациентам скидки на проживание. И все это касается не только детской поликлиники, но и стоматологической студии «Тарилюкс», которая также входит в группу компаний «Тари». Там точно так же для кабинетов придуманы оригинальные названия, а пациентам предлагается все для максимального комфорта.

В клинике есть все необходимое оборудование.

КСТАТИ

Взрослые тоже спят на лечении

В стоматологической студии «Тарилюкс» возможность пройти лечение под наркозом предлагают взрослым, которые в детстве или юности перенесли психологическую травму, связанную со стоматологией.

- В случае со взрослыми мы применяем седацию - процедуру, когда анестетик вводится внутривенно. Она может быть как легкой, поверхностной, так и глубокой. При легкой седации человек не отключается полностью, он в состоянии реагировать на команды стоматолога. При глубокой седации сознание отключается полностью, - рассказал заведующий анестезиологическим отделением группы компаний «Тари» Сергей Дудукалов.

При этом анестезиологи-реаниматологи используют препарат, который является своего рода золотым стандартом среди внутривенных анестетиков, Не случайно Сергей Геннадьевич говорит взрослым пациентам, что седация и комфорт - это слова-синонимы. Он ведь и сам не раз слышал, как, просыпаясь после наркоза, пациенты замечали: «Мне сейчас лучше, чем до лечения».

К слову, стоматологическая студия «Тарилюкс» специализируется не только на терапевтическом лечении. В клинике также оказывают услуги по имплантации, эстетической стоматологии (например, отбеливание и гигиена), исправлению прикуса. Там же работает собственная зуботехническая лаборатория. То есть абсолютно любую стоматологическую проблему можно решить в одном месте в центре Хабаровска.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году анестезиологическая служба «Тари Лэнд» успешно провела 629 детских наркозов. Зубы вылечили 374 хабаровчанам, 255 детей приехали в поликлинику из других регионов и районов Хабаровского края.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Детская поликлиника «Тари Лэнд»

Адрес: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44м

Телефон 8 (4212) 47-57-90

График работы: понедельник - воскресенье - 09.00 - 21.00

Стоматологическая студия «Тарилюкс»

Адрес: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65

Телефон 8 (4212) 461-888

График работы: понедельник - воскресенье - 09.00 - 21.00