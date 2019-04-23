Почем в Благовещенске яйца к Пасхе?

В это воскресенье, 28 апреля, все православные отметят праздник Светлой Пасхи. В этот день основной продукт на праздничном столе - яйца, поэтому примерно за полнедели до праздника хозяйки начинают покупать их в большом количестве. А со спросом, как известно, растет и цена. Яйца в магазине Благовещенска каждую весну становятся дороже, в среднем стоимость десятка вырастает в течение одной-двух недель на 5-10 рублей. Так было в прошлом году. В этом же пока ажиотажа не ощущается, но, как говорится, еще не вечер.

В магазине или на рынке

Благовещенские магазины предлагают куриные яйца нескольких видов от разных производителей. В супермаркетах в среднем цена сейчас держится на уровне 53 рубля за десяток яиц 2-й категории, 63 рубля стоит десяток яиц 1-й категории, десяток отборных же - 65 рублей. Есть в продаже и перепелиные яйца - 115 рублей за 20 штук.

- Цена на яйца за последние две недели не менялась, - успокаивают продавцы магазинов. - Может быть, и поднимется перед самым праздником, но пока остается стабильной.

На рынке, как правило, цена выше, потому что товар от фермеров. В среднем десяток куриных яиц на ВДНХ обойдется в 100 рублей, перепелиные яйца на рынке продают по 100-120 рублей за 20 штук.

Яичные акции

В преддверии праздника некоторые торговые сети проводят приятные акции для своих покупателей. Например, один из благовещенских магазинов перед Пасхой вообще расщедрился. В нем покупателям, которые набирают товар на 1500 рублей, десяток яиц предлагают купить всего за 1 рубль. Причем посетителям не нужно дополнительно узнавать об условиях акции и обращаться на кассу. Достаточно самим прикинуть примерную сумму своих покупок и брать акционный товар с полки.

А в другом благовещенском супермаркете в прошлом году на Пасху продавали не только привычные готовые куличи, а уже сваренные и покрашенные куриные яйца в подставках. Так что те, кто вообще не хотел готовить, могли легко взять готовую продукцию и не переживать за праздничный стол.

Уже с середины апреля в супермаркетах Благовещенска появились стеллажи с разнообразными украшениями для яиц. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Украшаем яйца

Уже с середины апреля в супермаркетах Благовещенска появились стеллажи с разнообразными украшениями для яиц. Например, пищевые красители можно купить от 11 рублей за упаковку, пасхальные наборы из красок и маленьких наклеек стоят от 20 рублей. А вот наборы, в которые входят фломастеры и карандаши для окрашивания яиц - от 60 рублей. Также в магазинах представлен широкий ассортимент трафаретов, разноцветных стразов и пайеток, наклеек и пленок для украшения яиц - от 30 до 150 рублей за упаковку.

Для выпечки куличей и пасх в продаже есть специальные формы. Их цена варьируется от 50 до 300 рублей. Для украшения можно купить посыпку от 11 рублей и выше. Есть также бумажные подставки под уже готовую выпечку и яйца - в среднем за 30-50 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Амурстата цена на куриные яйца в Приамурье за 2018 год выросла в среднем на 15,6%. В первые месяцы 2019 года стоимость яиц тоже варьировалась, но не существенно. Например, в январе за десяток благовещенцы должны были заплатить в среднем 66 рублей, в феврале - 66,53 рубля, а в марте - 66,88 рубля. В последнюю неделю апреля цена держалась на уровне 67,54 рубля.