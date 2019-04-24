Последствия природных пожаров: далеко ли Амурской области до экологической катастрофы?

Амурская область горит, несмотря на снег и дождь, которые прошли в большинстве районов на прошлой неделе. Некоторые пожары подступают к селам, их общее количество уже перевалило далеко за сотню. Насколько реальна угроза для людей и животных от огня сейчас? Кто виноват в этом? Время ли говорить об экологической катастрофе?

Обсудить горячие вопросы пожароопасного периода в пресс-центре «Комсомолки» собрались эксперты, которые каждый год борются с огнем в Амурской области. Это Михаил Ковалев, заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области, Николай Степанов, заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ по Амурской области, Марьяна Зайнутдинова, куратор ДОП «Барс» и Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, который присоединился к обсуждению темы по видеосвязи.

Кто виноват и сколько дадут

Михаил Ковалев:

- В этом году ситуация намного лучше, чем в прошлом. Огнем пройдена площадь в 22 тысячи гектаров. В основном это сельскохозяйственные поля. Пожары низовые, беглые. Лес пока пострадал не сильно. Если сравнить, то в прошлом году площадь выгоревшей территории составляла в это время уже около 500 тысяч гектаров. Хочу отметить, что оперативность тушения пожаров в этом году значительно выше: 93% всех пожаров ликвидируются в первые сутки. Но как бы мы слаженно со всеми службами ни работали, если поджигатели будут продолжать устраивать палы, то ситуация будет сложная. Как правило, в большинстве пожаров виноваты люди. Например, в апреле мы поймали в Серышевском районе поджигателя на дорогом джипе. На вопрос, зачем он запалил траву, он ответил просто: «А как мне пахать?» Зная, что так нельзя делать, он все равно ради корысти поджигает траву. Он, конечно, заплатил штраф. Но это несоизмеримо с теми средствами и силами, которые задействованы на тушении пожаров. По Новинке похожая ситуация была. Кто-то ночью устроил пожар, чтобы к утру «расчистить поле». А в итоге пожарные спасали село от наступающего огня… Таких случаев много. Поджигают и взрослые, и дети. По всем случаям возгораний материалы передаются в органы дознания с целью установления виновных лиц. Уже выявлено 17 виновников пала сухой растительности, которые оштрафованы на общую сумму 34 тысячи рублей. На трех человек в ближайшее время будут переданы материалы в суд о взыскании затрат, связанных с тушением пожаров, на общую сумму 82 тысячи рублей.

Накануне майских праздников хочется еще раз предупредить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и правил, установленных в связи с особым противопожарным режимом. Жителям Приамурья лучше воздержаться от посещения лесов, запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора. Во время особого противопожарного периода за нарушение этих правил возрастает сумма штрафов для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч рублей. Общая наша задача - не допустить развития событий, которые могут привести к чрезвычайной ситуации.

Надо помнить, что и в черте населенных пунктов также запрещается устраивать поджоги.

Михаил Ковалев, заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Сергей Чебыкин:

- Действительно, случаев, когда собственники земель поджигают свои участки, достаточно много. И их не пугают штрафы, хотя суммы существенные. Во время особого противопожарного режима штрафы для физлиц составляют 4 тысячи рублей, для должностных лиц и ИП (кстати, тот товарищ из Серышевского района - должностное лицо) - от 15 до 30 тысяч рублей. В отношении юридических лиц штраф может доходить до 400 тысяч рублей. Как правило, поджогами занимаются мелкие производители. Но говоря о штрафах, я всегда предупреждаю об уголовной ответственности. Если поджигатель запалил траву, потом огонь перекинулся на постройки, то человеку может грозить лишение свободы до 1 года. Что касается лесных массивов, то в этом случае по одной части статьи наказание - до 3 лет, по второй - до 4 лет лишения свободы. В этом году составлено уже более тысячи протоколов об административной ответственности. Как правило, летом начинаются затяжные пожары, горит лес. Ежегодно 1-2 уголовных дела мы доводим до суда.

Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Животные умирают в огне

Николай Степанов:

- Говорить об экологической катастрофе в связи с лесными пожарами пока не приходится. Но диким животным, амурской природе наносится серьезный ущерб, особенно поздними весенними и осенними пожарами. Как в прошлом году, когда животные прямо заживо сгорали в огне. Был случай, когда на кромке огня металась лосиха. Как позже было установлено, сгорело два лосенка. А также после пожара был найден детеныш косули. От огня страдают все. Не говоря уже о птицах, которые сидят на гнездах! Например, фазаны…Одна птица, может, и улетит. А другая сидит до последнего на гнезде. Кроме этого, огнем уничтожается и среда обитания животных. Северные территории наиболее уязвимы: восстанавливаются десятками лет. Если взять территорию обитания кабарги, то после пожаров плотность особей на 1000 га сократилась до 0,5-2 особей (до этого плотность была 10-12 особей на 1000 га). Восстановление численности на поврежденных огнем участках растягивается на несколько десятилетий. По центральным и южным районам в заказниках огнем уничтожаются места гнездования краснокнижных птиц. Кроме этого на территории области проходят миграционные пути косуль. Они остались единственные в РФ. Когда пути миграции прогорают, животные начинают смещаться в поисках корма. Так, в Зейском районе группировка косуль из-за прогоревшей территории завернула на восток, в зону спортивной охоты. Хотя она должна была оказаться на территории заказника Усть-Тыгдинского. Вот тоже - медведь. После пожаров в поисках корма зверь начинает достаточно близко подходить к населенным пунктам. Примеров уничтожения огнем амурской флоры и фауны много. Жаль, что не все понимают, насколько это серьезно.

Николай Степанов, заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ по Амурской области. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Все поджигатели были детьми…

Марьяна Зайнутдинова:

- В этом году наши дружинники впервые совершили два выезда на пожары. В плане у нас очень плотная работа со школьниками, ведь все поджигатели были когда-то детьми. Наша цель изменить мнение, воспитать отношение к этому со школьной скамьи. Понимаем, что это не быстро. Только лет через 5 плодотворной работы мы сможем увидеть изменения. Нам помогают различные организации, в том числе Гринпис. В прошлом году мы обратились в международную организацию, чтобы они рассказали, какими средствами можно пользоваться при тушении пожаров в полях и при работе с детьми в школах. В этом году представители Гринписа России приехали с запасом времени, еще до серьезных пожаров, чтобы показать нам, как нужно работать. Это неоценимый опыт.

Марьяна Зайнутдинова, куратор ДОП «Барс». Фото: Евгения НИФОНТОВА

Григорий Куксин:

- Не бывает так, что приедет международная организация - раз, и все сделает: пожары потушит и мнение поменяет. Изменения, которые происходят в области, происходят благодаря всем задействованным сторонам: это и руководство области, и общественные организации, и профессиональное сообщество: сами лесники и пожарные. Мы стараемся задавать общефедеральное направление и привносить что-то новое. Если говорить о конкретных результатах нашей работы в этом году, то первое - область вошла в федеральную информационную кампанию «Останови огонь!». Если область будет массово применять эти материалы, мы увидим изменения в головах людей. В конце года будет проведен очередной срез, тогда и проверим, как снизился уровень горимости в регионе и как на это повлияло мнение людей.

Второй вклад - это образовательная работа. Мы привезли много материалов, распространили. И, самое главное, договорились, чтобы материалы были во всех учебных заведениях. Кстати, приоткрою маленький секрет: 25 числа будет премьера серии мультфильмов на противопожарную тему, сделанных с фиксиками и смешариками. Самые любимые детские персонажи будут нам помогать бороться с пожарами, формировать мнение детей. Мультфильмы покажут в школах и кинотеатрах Амурской области.

Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России. Фото: Гринпис - Игорь Подгорный

Третье достижение - это работа с добровольцами. Дружинники ДОП «Барс» уже в этом году самостоятельно боролись с огнем. В Муравьевском парке с их участием несколько пожаров потушено. Я думаю, что наша поездка была не зря, все вложения, которые были сделаны, оправданы. Пока показатели по горимости региона лучше средних многолетних значений. Но ситуация еще тяжелая: поджигателей все равно много. Амурская традиция поджигать траву на сельхозземлях очень сильная, именно ее надо переламывать.

Тема пожаров для Амурской области актуальна. Это далеко не все, о чем говорили эксперты круглого стола: вопросов, связанных с лесными пожарами, масса. Уважаемые читатели, приглашаем вас обсудить тему вместе.