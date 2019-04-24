Роспотребнадзор объяснил амурчанам, как выбрать продукты к пасхальному столу

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало советы, как выбрать продукты к пасхальному столу.

Яйца

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид - они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Дома хранить яйца следует только в холодильнике: диетические - до 7 суток, столовые - от 8 до 25 дней, мытые - не более 12 дней, вареные - не более 36 часов.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца не меньше 10 минут с момента закипания, чтобы избежать заболевания сальмонеллезом. Не употребляйте сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки, например домашние белковые кремы, особенно это касается детей. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Творог

Хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, на ней может стоять маркировка не только «творог», но и «творожный продукт» или «сырный продукт» - это разные по потребительским свойствам продукты.

Готовая выпечка

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. На нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Лучше не покупать изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, особенно для детей - ими легко подавиться. Выбирайте выпечку с натуральными украшениями - миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью (без липкости и белесого налета).

Важно!

- Используйте только свежие, качественные продукты, обращайте внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и сведения об изготовителе.

- Скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Используйте для нарезки разные разделочные доски и ножи.

- Соблюдайте правила личной гигиены - чаще мойте руки с мылом.

- Не храните готовые блюда в тепле, на краю плиты, в духовке, так как это усиливает риск возникновения и размножения инфекционных возбудителей.

- Не покупайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли - с рук и в автомагазинах на улице.

- При возникновении симптомов пищевого отравления или инфекции - рвота, диарея, головная боль, недомогание - немедленно обратитесь за медпомощью.

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