Почему в Приамурье нет комплексной реабилитации для взрослых детей-инвалидов

Маленькие детки - маленькие бедки. Это особенно остро понимаешь, когда твой ребенок не такой, как другие. Отношение к инвалидам, особенно с ментальными заболеваниями, у нас в обществе до сих пор оставляет желать лучшего. По сути, такие дети и после 18 лет остаются детьми. И это не образное выражение для их родителей. Многие просто не могут жить без постоянного присмотра. И некоторым родителям приходится даже бросать работу, чтобы 24 часа семь дней в неделю проводить с ними.

Сидим в четырех стенах!

В такой ситуации оказалась Татьяна Нехаева, заместитель председателя общественной организации «Мир без границ». Женщина сама воспитывает сына - инвалида с детства. Три года назад Кирилл окончил благовещенскую коррекционную школу № 7. И хотя ему уже 19 лет, но о трудоустройстве людей с ментальными заболеваниями в Благовещенске, похоже, можно только мечтать.

- Для нас все двери буквально закрылись, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Когда я пошла в наше правительство с вопросом, где можно социализировать детей, мне сказали, что у нас нет такого места. По опыту других городов могу сказать, что это какие-то места совместного проживания, интернаты, куда можно привести ребенка на весь день. А ведь таким детям нужна социализация, нужно общество - для продолжения жизни, для развития мозга. Получается, девять лет он обучался в школе, у него было общество, он замечательно себя чувствовал здесь, развивался. А дальше что?

В такой же ситуации оказался и весь выпуск 2016 года.

- Тогда мы создали общественную организацию и решили попробовать своими силами что-то сделать, - продолжает Татьяна Николаевна. - Но опять проблема в том, что у нас нет помещения, куда ребенок мог бы приходить и проводить день, заниматься каким-то любимым делом. Дети все могут что-то делать с наставником. Мне говорят: «Зачем тогда нужны родители?». Мы, как родители, конечно, стараемся как-то социализировать детей, заниматься, но это немножко не то. Это не общество, это не коллектив. Врачи-психиатры говорят, что социализация, общение детей в коллективе помогает лучше какой-либо таблетки.

Доходит до того, что спустя какое-то время дети отвыкают от общества, их и самих уже бывает порой сложно вывести куда-то. Хотя общественники постоянно что-то придумывают: то мастер-классы, то поход в цирк или театр, то еще что-то.

Родителям тоже тяжело

На сегодняшний день в организации у Татьяны 40 семей, которые воспитывают взрослых детей-инвалидов в возрасте от 18 до 28 лет. И они все, к сожалению, находятся дома. Если сейчас вдруг откроется такой центр, начинать работать с ними нужно с самого начала, чтобы они снова привыкли к обществу.

Тяжело не только детям (у них хоть и есть задержка в развитии, но они все равно понимают, когда им плохо), но и родителям.

- Если бы у нас был такой центр, где инвалиды проводили бы время с восьми до пяти, допустим, то мама могла бы устроиться на работу и вести обычный образ жизни. Мы согласны даже на то, чтобы это был платный центр, отдавать часть пенсии ребенка на его содержание. Я смотрю сейчас на своего ребенка - у него состояние депрессии, из которого я его не могу вывести. Постоянно спрашивает: «А когда я в школу пойду?» - подытоживает Татьяна Нехаева.

Уже несколько лет «Мир без границ» пытается найти помещение под такой центр реабилитации. Увы, но ответы властей надежду не вселяют: то говорят, что НКО должна просуществовать пять лет, чтобы ей выделили помещение, то приходит отказ, потому что помещений нет. А если общественники сами находили пустующее здание и просили его, то оказывалось, что на него уже есть претенденты, либо аренда оказывалась неподъемной для них.

Беда не только области

Мы отправили запрос в минсоцзащиты области, чтобы понять, действительно ли у нас все так плохо с комплексной реабилитацией взрослых инвалидов с ментальными заболеваниями. В официальном ответе на полторы страницы расписывается, какие мероприятия по реабилитации вообще есть, и кто за них отвечает. Все это прописывается в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида). Например, медицинской реабилитацией занимаются органы здравоохранения, профессиональной - служба занятости, психолого-педагогической - органы образования и так далее. Перечислены сразу несколько ведомств, в том числе Пенсионный фонд и соцстрах.

Но больше всего привлекает внимание вот этот абзац: «На сегодняшний день в Амурской области реабилитационные услуги детям-инвалидам оказывает подведомственное министерству государственное автономное учреждение Амурской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон». Учреждения, осуществляющие комплексную реабилитацию взрослых инвалидов на территории области отсутствуют». То есть для детей-инвалидов у нас, в принципе, можно много чего найти (да что там, даже на иппотерапию можно записаться), а потом - тишина. Как будто в 18 лет аутизм или синдром Дауна должны пройти сами по себе. Вылечили, как же.

- Я об этом два или три года назад говорила с трибуны Заксобрания - о том, что государственная политика у нас не проработана в этом плане. Не только у нас в области, а вообще по России. Вкладываются большие деньги в раннюю помощь, в детские коррекционные садики, группы коррекционного развития, коррекционные школы. А проходит девять классов, и ребенок у нас, который социализирован, которого мы сохраняли, развивали и в спорте, и в творчестве, и в труде, с ним занимались логопеды, дефектологи, развивали речь, письмо и так далее, он после девятого класса остается один дома, деградирует, - говорит председатель общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов «Дети солнца» Наталья Маскаева.

Наталья Владимировна знает, о чем говорит. Ее сын также учится в седьмой школе. Сейчас ему 14, учиться осталось два года. А потом - четыре стены. Поэтому какой-то реабилитационный центр в Благовещенске необходим, но не все так просто.

- Если смотреть по опыту других городов, я, как представитель общественной организации, не возьму на себя ответственность делать такой центр, - продолжает Наталья Маскаева. - К примеру, такие центры дневной занятости, как в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, работают при государственной поддержке: при минобре какого-то края, либо при минсоцзащиты, либо это совместная работа всех ведомств, которые заинтересованы в том, чтобы дети социализировались и развивались после школы.

«Комсомолка» продолжит тему реабилитации взрослых детей-инвалидов. Раз уж, судя по ответу министерства соцзащиты, в этом процессе должны участвовать разные ведомства, мы обратимся и к ним тоже. Иначе что получается - никому эти дети не нужны кроме своих родителей, а те, увы, жить вечно не будут…

ВАЖНО!

www.deti28.ru - на этом сайте можно найти необходимую информацию о ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в Приамурье.

Если вы можете помочь организации «Мир без границ» в поиске помещения под реабилитационный центр (или хотите оказать иную помощь), обращайтесь по телефону 8-924-840-50-75 (Татьяна Нехаева).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске появится уникальная инклюзивная площадка

Летом в Первомайском парке появится уникальная (по крайней мере, для нашего города) детская игровая площадка. Она будет инклюзивной, здесь дети-инвалиды смогут играть вместе с нормотипичными (т. е. обычными) детьми.

Как рассказала Наталья Маскаева, инициатор проекта, это площадка для всех, делить ребятишек по диагнозам тут никто не будет. Все игровые комплексы будут установлены по всем стандартам и нормам безопасности. Также рядом оборудуют комнату матери и ребенка и туалет со всеми удобствами - то, чего так не хватало Первомайскому парку.

Те, кто рядом, но другие 00:00 00:00

Подробно о том, что это будет за площадка и какой путь прошли общественники, чтобы она у нас появилась, Наталья Маскаева рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Благовещенск».

КСТАТИ

Полный ответ министерства социальной защиты населения на запрос редакции

Министерство социальной защиты населения Амурской области (далее – министерство) на Ваши вопросы в связи с подготовкой программы о социальной и медицинской реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями сообщает следующее.

1. Для каждого инвалида при медицинском освидетельствовании разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), в которой содержится перечень реабилитационных мероприятий, показанных конкретному инвалиду, в том числе мероприятия по:

- медицинской реабилитации или абилитации (органы здравоохранения);

- профессиональной реабилитации или абилитации (органы занятости населения);

- психолого-педагогической реабилитации или абилитации (органы образования);

- социальной реабилитации или абилитации (органы социальной защиты населения);

- обеспечению техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета (региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации);

- физкультурно-оздоровительному направлению, занятиям спортом (органы по физической культуре и спорту);

- направлению средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг (территориальный орган ПФР по месту жительства ребенка-инвалида);

- оказанию видов помощи, оказываемых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги населению (органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, региональное отделение Фонда социального страхования РФ, территориальный орган ПФР, определенные в соответствии с ИПРА инвалида исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий).

На сегодняшний день в Амурской области реабилитационные услуги детям-инвалидам оказывает подведомственное министерству государственное автономное учреждение Амурской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон». Учреждения, осуществляющие комплексную реабилитацию взрослых инвалидов на территории области отсутствуют.

2. Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации инвалидов на территории области осуществляют подведомственные министерству комплексные центры социального обслуживания населения.

3,4. Дополнительно сообщаем, что министерство не располагает информацией о негосударственных и коммерческих предприятиях в Амурской области, предлагающих услуги по реабилитации инвалидов (в том числе по психиатрии), а также статистическими данными о трудоустройстве людей с инвалидностью. По данным вопросам рекомендуем Вам обратиться в министерство здравоохранения Амурской области и управление занятости населения Амурской области соответственно.