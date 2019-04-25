Чаяндинское месторождение готовится к запуску магистрального газопровода «Сила Сибири»

Объекты Чаяндинского месторождения, ресурсной базы магистрального газопровода «Сила Сибири», почти готовы к запуску проекта. О завершающем этапе подготовительных работ и уникальных технологиях переработки газа журналистам рассказали специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которое ведет разработку месторождения.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» - один из ключевых элементов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа для обеспечения газификации регионов Востока России, а также формирования канала поставок «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении будет синхронизировано с запуском магистрального газопровода «Сила Сибири», намеченным на декабрь.Фото: Предоставлено рекламодателем

Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении будет синхронизировано с запуском магистрального газопровода «Сила Сибири», намеченным на декабрь. На конец 2019 года запланирован старт поставок российского «голубого топлива» по газопроводу «Сила Сибири» через Амурскую область в Китай. Ранее сообщалось, что строительство двухниточного подводного перехода магистрального газопровода через реку Амур завершено.

Другим важнейшим объектом, связанным с магистральным газопроводом «Сила Сибири» в Амурской области, является Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе города Свободного, на котором полным ходом идут строительные работы. Комплекс станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». На завод будет поступать многокомпонентный газ Иркутского и Якутского центров газодобычи. Затем переработанный газ будет поставляться в Китай.

Визит на Чаяндинское месторождение прошел удачно.Фото: Предоставлено рекламодателем

Сейчас на Чаяндинском месторождении завершаются общестроительные работы на первоочередных производственных объектах, рассказал журналистам главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей Кононов.

«До конца года будут вводиться в эксплуатацию газовые скважины, коллекторы газосборной системы, установка комплексной подготовки газа, дожимная компрессорная станция. Уже готовы полигон твердых бытовых и промышленных отходов, водозабор, очистные сооружения», - сказал Алексей Кононов.

Готовность этого объекта - 98%.Фото: Предоставлено рекламодателем

Он пояснил, что в первую очередь были построены именно объекты инфраструктуры, которые обеспечивают защиту окружающей среды.

Месторождение уже обслуживают тысячи специалистов со всей России, а с запуском магистрального газопровода число рабочих мест только увеличится. Особое внимание уделяется найму на работу местных жителей.

Подрядчики, которые работают на объекте, привлекают работников из числа жителей Якутии, отмечает начальник Ленского отделения Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Ван.

Другим важнейшим объектом, связанным с магистральным газопроводом «Сила Сибири» в Амурской области, является Амурский газоперерабатывающий завод.Фото: Предоставлено рекламодателем

Он также рассказал журналистам о ходе возведения установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3).

Монтаж основных цехов этого объекта стартовал в начале 2018 года. Сейчас на УКПГ-3 готовы закрытые цеха, почти завершены эстакады с трубопроводами.

Александр Ван продемонстрировал журналистам цех низкотемпературной сепарации.

«Готовность этого объекта - 98%, - рассказал он. - Все технологические трубопроводы смонтированы и испытаны. Также выполнен монтаж всей кабельной продукции. Осталось провести работы по антикоррозийной защите и ряд других мероприятий».

Помимо монтажа объектов подготовки газа, ведется также строительство уникальной установки мембранного выделения гелиевого концентрата.

Новые заводы - залог развития экономики региона.Фото: Предоставлено рекламодателем

Чаяндинское месторождение, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа, относится к категории уникальных. В газовый состав месторождения входит широкий спектр углеводородов и большое количество гелия. Гелий - это топливо будущего, ценный компонент, подчеркивает начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Давыдов. Он рассказал журналистам о работе установки мембранного выделения гелиевого концентрата и показал ее конструктивные элементы.

В отрасли это одна из первых установок такого масштаба, позволяющих извлекать гелий прямо на месторождении, говорит Юрий Давыдов. Процесс извлечения гелия основывается на технологии мембранного разделения газов, пояснил он. Поток, который проходит через мембрану, называется фильтратом или пермеатом, а задержанный - концентратом или ретентатом. Пермеат в данном случае - проникший через мембрану и обогащенный гелием газ, который закачивают обратно в пласт. Отраслевой институт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подобрал специальную залежь, которая имеет необходимые характеристики и будет использоваться как залежь хранения, по мере надобности этот газ возвратят в технологический процесс.

Отсчитываем дни, часы и минуты до запуска объекта!Фото: Предоставлено рекламодателем

Дело еще и в том, что богатый гелием газ перед подачей в магистральный газопровод «Сила Сибири» необходимо обеднить. Таким образом, две третьих общего объема газа пойдет на установку мембранного выделения гелия, а треть - напрямую в газопровод.