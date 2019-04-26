Портрет явления: как взрослеют неформалы Благовещенска

«И что только из тебя вырастет!» - частенько сокрушаются родители, глядючи на собственное чадо. Обычно такое бывает, если кровиночка вдруг объявляет себя готом, ролевиком или даже, не дай бог, анимешником. Родителей можно понять: в большинстве случаев они все же желают своему ребенку добра. А зеленый ирокез (кстати, автор материала как раз такой носил в свое время) или розовая челка на глазах, по мнению представителей старшего поколения, отнюдь не гарантируют отпрыску достойное будущее, хорошую работу и признание в обществе. Лет десять назад таких деточек было принято называть «неформалами» - словечком из еще советской эпохи.

«Комсомолка» поговорила с теми, кто когда-то был членом разных благовещенских субкультур. И мы попытались выяснить, что может вырасти из вчерашнего «неформала».

В далеком 1996-м...Фото: СОЦСЕТИ

Вдохновение от экскаватора

Алексей Новопашин чуть ли не первым в Благовещенске начал исполнять брейк-данс. Это было более 30 лет назад, еще в Советском Союзе. Зарубежные словечки и уж тем более танцы в то время, мягко говоря, не приветствовались. Брейкеры, как называли танцоров, существовали на полулегальной основе.

- В 1984 году смотрел музыкальную программу, уже не помню, как она называлась. В конце обычно минут пять-десять выделялось на какие-то зарубежные новинки. Ну и как-то раз показали танец «брейк» - сюжетик минуты на две-три. С тех пор и понравилось, начал потихонечку заниматься, вылавливать, что наше телевидение могло дать. Нам грозили - мол, зарубежное влияние, нельзя! А во дворе-то все можно! - вспоминает Алексей.

Информацию приходилось собирать по крупицам - какие-то обрывки все же просачивались через «железный занавес». Вдохновение искали повсюду - даже у манекенов в витринах и работающих экскаваторов.

Танцевать благовещенец продолжает до сих пор. Раза два в неделю выходит с колонкой на набережную и танцует.

- Это хобби, которое дает какой-то выхлоп, выход энергии. Опять же кругозор расширяется - с ребятами ездил в Пекин на международные соревнования. Посмотрел мир, грубо говоря. Только в нашей номинации выступали полторы тысячи человек! Брейк - это большой труд на самом деле. Надо отрабатывать движения, об этом постоянно надо думать. Работать, работать, работать с музыкой, - поделился Алексей.

Добро с палками

В самом начале двухтысячных в Благовещенске появились первые ролевики. Со стороны они выглядели, наверное, чудаками - бегают какие-то непонятные товарищи с деревянными мечами по лесам и притворяются гномами.

В самом начале двухтысячных в Благовещенске появились первые ролевики.Фото: СОЦСЕТИ

Но с тех пор движение разрослось, окрепло и «посерьезнело»: деревянные мечи поменяли на стальные, мешковину - на настоящую кольчугу, а вместо эльфов теперь «отыгрывают» реальные войска из реальных исторических эпох. А все началось с небольшой группки энтузиастов, в числе которых был ныне популярный радио- и телеведущий Илья Дементьев.

- Я не самостоятельно к этому пришел, а с помощью друзей. Они пригласили меня, как это тогда называлось - «поехали, съездим на природу», - рассказал ведущий.

В ролевом движении Илью, по его словам, больше привлекала возможность общения с друзьями, занятие общим делом - например, изготовление доспехов, оружия. И кое-что из ролевой жизни Илья перенес и в настоящую.

- Из занятий, которые пригодились, наверное, туристического содержания - умение разбить палатку, разжечь костер. Потому что фехтование палкой вряд ли поможет тебе в реальной жизни. Очень пригодился навык общения - ведь нужно было подружиться со всеми за короткий промежуток времени. Сама по себе ролевая игра накладывает отпечаток на личность, но не сильно большой. Она является такой призмой, через которую раскрываются твои положительные качества, но могут раскрыться и отрицательные. Так что, можно сказать, она не повлияла на характер, а раскрыла какие-то моменты, которые мне и самому хотелось открывать, - резюмировал Дементьев.

Еще немножечко счастья

Однако в большей степени, пожалуй, слово «неформал» относилось к поклонникам рок-музыки. Практически каждый «нефор» - заядлый меломан, а заодно играл или пытался играть в группе. Немногие пронесли это увлечение во взрослую жизнь. Например - Иван Олейников, бас-гитарист легендарной благовещенской группы «КБ Революция».

- Гитару в руки я взял, наверное, лет в 15. Это было модно, все были пацанами еще. У нас во дворе многие играли или пробовали, образовалась группа «Галлюциноген», и было просто невозможно не взять гитару в руки. Переделал дедовскую семиструнную под шестиструнную и потихоньку что-то там ковырялся. Потом уже, курсе на четвертом или на пятом, я начал играть в «КБ Революция», - рассказал музыкант.

Сейчас у Ивана большая дружная семья, работа. Но прятать бас-гитару в шкаф он не собирается.

- Я буду банален - это отдушина. У человека должно быть хобби, должно быть увлечение. Тебя может увлекать работа, но хочется чего-то связанного с творчеством, с коллективной работой, и еще - когда твои друзья в этом участвуют. Мне кажется, это очень интересно и очень важно. Это дает еще немножечко счастья к остальному счастью. Это разные виды счастья. Без этого было бы скучнее, - поделился Иван.

Легендарная Бастилия притягивала неформалов города. Пока в 2000-х здание не достроили и не открыли ОКЦ.Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Взгляд со стороны

Валентина Кобзарь, журналист:

- В конце 90-х в Амурской области издавалась газета «Молодежка», у нее было около 80 авторов. Все это были очень молодые люди, с 14 до 30. И среди них были «неформалы». Прошло 20 лет, мы поддерживаем знакомство с основным составом «Молодежки». Они выросли, им сейчас далеко за 30. Большинство из них стали серьезными людьми, профессии у них хорошие, семьи, дети.

Наблюдая со стороны, могу сказать - да, субкультура молодежная может затянуть, и человек оттуда не вернется. Он всю жизнь будет метаться, что-то искать, быть где-то на обочине - в том случае, если кроме субкультуры у него ничего нет, никаких интересов, нет какой-то базы культурной. Если родители его не поддерживают и не помогают по жизни. А если все это присутствует - они выросли, стали специалистами, отцами и матерями.

СПРАВКА «КП»

Главные неформальные движения 1990-2000-х годов:

Металлисты - фанаты тяжелой музыки;

панки - фанаты панк-рока;

ролевики - любители фэнтези, исторической реконструкции;

готы - фанаты готического металла и рока;

эмо - поклонники эмокора;

анимешники - любители японской мультипликации и комиксов манга.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Почему дети уходят в субкультуры?

Лариса Князькина, педагог-психолог:

- Одна из основных причин, по которым ребенок уходит куда-то, - если их дома не понимают, если они дома не видят поддержки, помощи. Они идут к людям, которые их понимают. Очень часто именно субкультура, где дети связаны по какому-то определенному признаку, позволяет ребенку почувствовать себя частью чего-то большего.