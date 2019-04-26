Садоводческие маршруты на 2019 год в Благовещенске

Полное расписание садоводческих маршрутов для благовещенцев на летний сезон 2019 года.

1 линия:

50 лет Октября - Красноармейская (ежедневно): 6.30, 8.25, 9.30, 11.15, 3.30, 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30

Мухинский санаторий: (6.15, 7.30 будни), 6.55, 8.00, 9.50, 11.00, 12.45, 15.00, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10

Белогорье: (6.42, 7.57 будни), 7.20, 8.27, 10.17, 11.27, 13.12, 15.27, 16.57, 17.57, 19.37, 20.37, 21.45

8 линия:

Универмаг (ежедневно): 5.40, 6.30, 7.00, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 (будни), 19.05, 20.00, 21.00, 22.00

Микрорайон: 5.55, 6.45, 7.15, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45 (будни), 19.20, 20.15, 21.15, 22.15

п. Новый: 6.40, 6.55 (будни), 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 9.45, 10.15, 11.25, 12.25, 13.25, 14.55, 15.55, 17.25, 17.55, 18.55, 19.25 (будни), 20.55

с. Игнатьево: 6.35, 7.10, 8.45, 9.10, 10.10, 11.55, 14.25, 16.55, 17.50, 18.25, 18.50, 19.55, 21.45

Аэропорт: 6.45, 7.00 (будни), 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (будни), 20.00, 21.00, 21.50, 22.45

Рейсами заходит в с. Игнатьево: 5.40, 7.50, 8.20, 9.20, 11.00, 13.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.05, 21.00

Рейсами заходит в п. Новый: 5.40, 6.30, 7.00, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 (будни), 20.00

15 линия:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.55, 8.20, 10.30, 11.45, 12.55, 14.15, 16.55, 18.10

Рейсами 8.20, 12.55 заходит на асфальтный завод

Отправление от асфальтного завода: 9.05, 13.40

с. Садовое: 6.20, 7.30, 8.55, 11.05, 12.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45

Рейсами из с. Садового: 8.55, 13.30 заходит на асфальтный завод

16 «с» линия:

27-30 апреля: ул. Б. Хмельницкого: 9.50, 10.40, 15.00, 15.50

Конечная:10.15, 11.05, 15.25, 16.15

Ежедневно с 1 мая: 7.20 (с 13.05 по 08.09), 8.10, 9.00, 9.50, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 16.35, 17.25, 18.15 (с 01.05 по 15.09), 19.05 (с 13.05 по 11.08)

Конечная: 7.45 (с 13.05 по 08.09), 8.35, 9.25, 10.15, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 17.00, 17.50, 18.40 (с 01.05 по 15.09), 19.30 (с 13.05 по 11.08)

18 «с» линия:

27-30 апреля: м-н «Благовещенск»: 9.30, 11.30, 15.30

Сады ТЭЦ: 10.30, 12.30, 16.30

Рейс на 11.30 заходит на кладбище 17-й км

Ежедневно с 1 мая: 7.10 (с13.05 по 08.09), 8.50, 11.30, 13.30, 16.30, 18.30 (с 13.05 по 11.08)

Сады ТЭЦ: 8.00 (с 13.05 по 08.09), 9.50, 12.30, 14.30, 17.30, 19.20 (с 13.05 по 11.08)

Рейсами на 11.30, 14.30 заходит на кладбище 17-й км

20 линия:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.10, 6.50, 7.20, 8.00, 9.30, 10.50, 11.30, 12.10, 12.40, 13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 16.10, 16.45, 17.30, 17.55, 18.40, 20.00, 21.20

Рейсами на 6.10 (будни), 9.30, 10.50, 12.10, 15.30, 17.30, 18.40, 20.00, 21.20 заходит в с. Садовое

Асфальтный завод: 6.15, 6.40, 7.25, 7.50, 8.35, 10.05, 11.25, 12.05, 12.45, 13.15, 14.25, 14.55, 15.35, 16.00, 16.50, 17.20, 18.05, 18.30, 19.15, 20.35, 21.55

Рейсами от асфальтного завода: 10.05, 11.25, 12.45, 16.00, 18.05, 19.15, 20.35, 21.55 заходит в с. Садовое

Отправление из с. Садового: 6.50 (будни), 10.15, 11.35, 12.55, 16.10, 18.15, 19.25, 20.45, 22.05

23 линия:

м-н «Благовещенск» (ежедневно ): 6.50, 8.20, 11.20, 14.40, 17.30, 19.05, 22.00

Рейсами на 11.20, 17.30 заходит на Сельхозхимию

Моховая Падь: 6.45, 7.30, 7.55, 9.00, 12.10, 15.30, 18.20, 19.50, 22.50

п. Сельхозхимия: 6.50, 12.00, 18.10

40 «с» линия:

27-30 апреля: Дворец профсоюзов: 9.40, 12.10, 16.00

3-й км дороги на с. Каникурган:10.30, 13.00, 16.50

Рейсами на 9.40, 16.00 заходит в п. Зазейский 27 и 28 апреля

Отправление из п. Зазейского: 10.15, 16.35( 27 и 28 апреля)

Ежедневно с 1 мая: 6.30 (с 13.05 по 08.09), 8.08, 9.45, 12.30, 14.05, 16.40, 18.30 (с 13.05 по 11.08)

3-й км дороги на с. Каникурган: 7.20 (с 13.05 по 08.09), 9.00, 10.35, 13.20, 14.55, 17.30, 19.15 (с 13.05 по 11.08)

Рейсами на 6.30, 16.40 заходит в с. Каникурган

Рейсами на 8.08, 18.30 (с 15.05 по 11.08) заходит по 3, 6, 7 дням в п. Зазейский

п. Зазейский: 8.45, 19.00 (с 15.05 по 11.08)

С 14.08.19 в п.Зазейский будет заходить рейс на 16.40, обратно из п. Зазейского в 17.15

43«с» линия:

27-28 апреля: Дворец профсоюзов: 9.30, 15.50

с. Ровное:10.10, 16.30

С 1 мая по 3, 6, 7 дням: 8.05, 11.20, 18.10 (с 01.05 по 11.08)

с. Ровное: 8.45, 12.00, 18.50 (с 02.05 по 12.08)

С 14.08.19 отправление из города в 17.10, из с. Ровного в 17.50

По 3 дням недели - по 11.09.19

101 линия:

Универмаг (будни): 7.45, 9.35, 15.30

Б. Хмельницкого: 6.20, 6.40, 7.10, 7.50, 8.20, 9.40, 11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.35, 16.20, 17.30, 18.40, 19.50, 21.25

с. Верхнеблаговещенское: 6.45, 7.10, 7.40, 8.20, 8.50, 10.10, 11.30, 12.35, 13.45, 14.55, 16.05, 16.55, 18.05, 19.15, 20.15, 21.50

Суббота, воскресенье: 6.20, 7.10, 8.20, 11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 16.20, 17.30, 18.40, 19.50, 21.25

с. Верхнеблаговещенское: 6.45, 7.40, 8.50, 11.30, 12.35, 13.45, 14.55, 16.55, 18.05, 19.15, 20.15, 21.50

106 линия:

м-н «Благовещенск» (будни): 6.05, 6.45, 7.00, 7.20, 7.40, 7.53, 8.08, 8.23, 8.50, 9.05, 9.35, 10.15, 10.50, 11.35, 11.50, 12.15, 12.35, 13.00, 13.20, 13.40, 14.05, 14.35, 15.20, 15.45, 16.00, 16.30, 16.55, 17.10, 17.30, 18.00, 18.30, 19.25, 20.00, 21.25

Рейсами на 6.45, 8.50, 10.50, 11.50, 12.35, 13.20, 16.30, 17.30, 18.30 заходит в микрорайон села Чигири

Разворот: 6.40, 6.51, 7.10, 7.21, 7.40, 8.03, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.31, 9.50, 10.15, 10.57, 11.29, 12.17, 12.31, 12.57, 13.20, 13.42, 14.00, 14.22, 14.47, 15.17, 16.12, 16.27, 16.42, 17.12, 17.35, 17.50, 18.11, 18.41, 19.11, 20.05, 20.45, 22.05

Микрорайон села Чигири: 6.55, 7.25, 9.35, 11.33, 12.35, 13.24, 14.04, 17.16, 18.15, 19.15

Суббота, воскресенье: 6.05, 7.20, 7.40, 7.53, 8.50, 9.05, 10.15, 11.35, 11.50, 12.35, 13.00, 13.20, 14.05, 14.35, 15.45, 16.00, 16.30, 17.10, 17.30, 18.05, 19.25, 20.00, 21.25

Рейсами на 8.50, 11.50, 13.20, 17.30 заходит в микрорайон села Чигири

Разворот: 6.40, 6.51, 7.10, 8.03, 8.20, 8.35, 9.31, 9.50, 10.57, 12.17, 12.31, 13.20, 13.42, 14.00, 14.47, 15.17, 16.27, 16.42, 17.12, 17.50, 18.11, 18.45, 20.05, 20.45, 22.05

Микрорайон села Чигири: 6.55, 7.14, 9.35, 12.35, 14.04, 18.15

106 «ю» линия:

м-н «Благовещенск» - микрорайон Южный (будни): 8.00, 12.00, 17.20, 18.45

Школа: 7.00, 8.30, 12.30, 17.50, 19.15

Красная: 7.08, 8.35, 12.35, 17.55, 19.20

Суббота, воскресенье: 12.00, 17.20

Школа: 7.00, 12.30, 17.50

Красная: 7.08, 12.35, 17.55