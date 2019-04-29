Куда благовещенцам бежать за новыми госномерами?

Собрались купить машину этим летом? И думаете, что за госномером нужно обращаться в ГИБДД? А вот и не угадали! В новой редакции Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» в ГАИ только назначают номер для авто, выдавать сам знак будут специальные компании с лицензией. Поправки вступают в силу с августа, а пока выясняем готовность к новшествам водителей, полиции и фирм-изготовителей.

Разделяем понятия

Если быть точнее, закон вступает в силу с 4 августа 2019 года. Основные изменения в том, что теперь в Госавтоинспекции не будут заниматься изготовлением пластин государственных номеров.

- Раньше все было в одном месте - пришел в ГАИ и зарегистрировал авто, - сокрушаются автовладельцы. - Сейчас же придется дополнительно тратить время и деньги, чтобы изготовить номер.

Дело в том, что теперь разделяются понятия «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». В первом случае - это сочетание цифр и букв, которое присуждают авто, во втором - металлическая пластина, на которую это сочетание наносится. В подразделениях ГИБДД теперь будут только назначаться номера, а выдавать их будут в специальных фирмах по изготовлению знаков.

- Планируемые изменения не затронут деятельность Госавтоинспекции, за исключением того, что выдача самих пластин государственных регистрационных знаков в подразделениях осуществляться не будет, - пояснили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Куда за пластиной?

Информация об организациях по изготовлению регистрационных номеров размещена на официальном сайте Госавтоинспекции www.гибдд.рф (во вкладке «Изготовление госномеров»). По информации справочника 2ГИС, в Благовещенске есть всего четыре фирмы по изготовлению номерных знаков. Одна из них уже не производит госзнаки, а у двух других - один хозяин. Так что официальных фирм в областной столице - раз-два и обчелся. Но те, кто работает, позитивно встретили поправки в федеральный закон.

- Мы знали о подобных изменениях еще лет пять назад, - поделился мнением благовещенский мастер по производству регистрационных знаков Сергей Осипов. - Наша компания официально имеет право производить государственные номера - нам предоставляют документы, мы делаем номера, ведем пофамильную картотеку. Только раньше занимались дубликатами, а теперь будем делать оригиналы. Это нам даже плюс, клиентов появится больше.

Конечно, пока трудно сказать, как на практике это будет работать. Скорее всего, автолюбителям понадобится время на раскачку, да и в новый режим работы придется входить Госавтоинспекции и специализированным организациям. А пока у вас есть время зарегистрировать автомобиль по старой схеме.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Арпеник Галоян, юрист:

- Пока закон не вступил в силу, нельзя однозначно сказать, как будут взаимодействовать ГИБДД, компании - изготовители госномеров и автовладельцы. Ясно одно - те, кто планирует покупку автомобиля летом, могут столкнуться с рядом проблем. В частности, остро стоит финансовый вопрос, ведь изготовление номеров - услуга не бесплатная. Во-вторых, потребуется дополнительное время. Раньше владелец транспортного средства сдавал документы на регистрацию и через три часа получал готовый регистрационный знак. Теперь же срок выдачи знаков увеличится. Отсюда вытекает третья проблема - ответственность за езду без госномеров. По закону, если автомобиль приобретается без знака, владелец обязан поставить его на регистрационный учет в течение 10 дней. После этого срока он не имеет права передвигаться без регистрационного знака. А если в компании, где изготавливают номера, будет очередь, это время увеличится. Как это будет работать, покажет практика.