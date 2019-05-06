Квест для благовещенцев: дойти до торгового центра и не умереть

Старинная невеселая шутка гласит: «Пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые». К сожалению, это справедливо не только для дорог и улиц, но и для, казалось бы, «мирных» парковок. В Благовещенске несколько крупных автостоянок, в основном - перед торговыми центрами. И иногда кажется, что водители сбавлять скорость здесь не собираются. Чуть ли не каждый раз рискуешь угодить под колеса какого-нибудь автомобиля, спешащего занять освободившееся место.

Причина банальна - проектировщики попросту не позаботились о том, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки. Корреспондент «Комсомолки» обследовал несколько крупных парковок в Благовещенске и вынес вердикт каждой.

ТРЦ «Острова»

Одна из самых крупных парковок города. Проблемы здесь начинаются еще на улице Мухина: чтобы дойти от остановки до торгового центра, нужно обогнуть маленький «карман», а затем - забетонированные трубы. Идти при этом приходится чуть ли не по самой проезжей части. Те, кто помоложе, прыгают через трубопроводы. Но, увы, не всем под силу подобные упражнения.

ТРЦ «Острова» - проблемы здесь начинаются еще на улице Мухина. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Что касается самой парковки, то тут неприятности не заканчиваются. Небольшой тротуарчик продолжается вдоль здания и обрывается. Идти ко входу в ТРЦ приходится через бетонное поле - уворачиваясь от машин и протискиваясь между припаркованными автомобилями.

«Кэш энд Кэрри» на Амурской

Здесь дела еще хуже. В узкий промежуток между зданиями пытаются протиснуться и пешеходы, и автомобили. Пройти вдоль зданий далеко не всегда представляется возможным - обе стороны обычно забиты припаркованными машинами. Особенно напряженно тут в обеденный перерыв и после рабочего дня, когда в магазин устремляются покупатели.

«Кэш энд Кэрри» на Амурской - особенно напряженно тут в обеденный перерыв и после рабочего дня. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

ТРЦ «Флагман»

Здесь, по большей части, все более-менее прилично. Есть тротуар по периметру парковки, отгороженные разделительные полосы между рядами машин - достаточно широкие, чтобы пройти. Единственное, что вызывает опасения - водители, срезающие угол через проезд от улицы Заводской. К счастью, тут есть «лежачий полицейский» - скорость приходится сбавлять.

ТРЦ «Флагман» - тут все более-менее прилично. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КОМПЕТЕНТНО

К сожалению, в действующих строительных нормативах разделение пешеходов и автомобилей на парковках не оговаривается никак.

- Строго не сказано, что на больших парковках должно быть разделение потоков и между рядами должна быть дорожка или тротуар. Здесь все зависит от разумности подхода к решению. У нас в городе парковок не хватает, и вот этот сумбур получается: одни въезжают, другие выезжают, и пешеходам негде пройти, - рассказала главный специалист-архитектор ОАО Амургражданпроект Людмила Чаюн.

МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ

Благовещенская автомобилистка Виктория:

- У меня проблем с пешеходами нет. В принципе, если люди адекватные, то никто никому не мешает. Единственное место, где возникают сложности - Амурская, 241. Там очень мало места, иногда даже автомобили не могут разъехаться. Пешеходам приходится идти впритык к припаркованным машинам, и водитель может их попросту не увидеть, если начнет сдавать назад. Сама как-то раз чуть не сбила человека - его совсем не было видно с водительского места.

КСТАТИ

Что, где и как должно быть расположено в городе, регламентирует специальный свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Касательно парковок - он устанавливает максимальное расстояние до автостоянки от объекта:

от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м;

от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

от входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

Скорость движения по стоянкам и парковкам напрямую не регулируется правилами дорожного движения. Однако в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях она не должна превышать 20 км/ч.