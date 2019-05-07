«Передай память», или Зачем нам вспоминать о войне?

Второй год подряд в пресс-центре Издательского дома «Дважды два» в преддверии Дня Победы на интеллектуальном поединке встречаются две команды. Встречаются, чтобы вспомнить о военных событиях, героях, значимых датах. В прошлый раз играли преподаватели БГПУ и студенты-историки, на этот раз за одним столом встретились ребята из клуба исторической реконструкции «Ясень» и старшеклассники - «Волонтеры Победы».

Гости проекта

Проект называется «Передай память» не просто так. Его цель - не только проверить знания истории, сообразительность и реакцию участников. Его цель - передать память о войне молодежи. В качестве гостей и экспертов на исторический поединок пришли люди, которые помогают не угаснуть памяти о наших дедах и прадедах. Это руководитель проекта «Историческая память в Приамурье», командир сводного поискового отряда Амурской области Андрей Орлов и его единомышленник, руководитель аппарата четырех федеральных проектов Роман Чукмасов.

Амурский областной краеведческий музей каждый раз живо откликается на просьбу «Комсомолки» помочь составить вопросы для исторического состязания. Именно поэтому в качестве экспертного жюри мы пригласили на баттл сотрудника музея Дарью Пожарскую.

- Мне было очень интересно участвовать в таком мероприятии, - говорит Дарья. - Я много рассказываю нашим школьникам об истории Великой Отечественной войны, поэтому решила сегодня прийти к вам на игру. Хочу напомнить, что в фондах нашего музея хранятся уникальные артефакты военного времени, всегда работают четыре экспозиционных зала, посвященные военным годам. Это здорово, что такой проект, как «Передай память» проходит на площадке ведущих СМИ Амурской области.

За одним столом встретились ребята из клуба исторической реконструкции «Ясень» и старшеклассники - «Волонтеры Победы». Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

Разминка

Правила нашего исторического квиза просты. Команды отвечают на вопросы. Кто даст больше ответов - одерживает победу. Для начала мы задали разминочные вопросы. Их участники щелкали, как орешки. Эксперты даже не пытались, как говорит молодежь, «спойлерить», то есть заранее раскрывать ответ или подсказывать. Хотя порой им очень хотелось! «Волонтеры Победы» и «Ясень» шли почти вровень.

Что самое интересное: наши гости, не зная заранее сценария, в процессе игры уточняли многие факты. Например, на вопрос «Что символизируют цвета георгиевской ленточки?» ребята-волонтеры ответили без затруднений. Но Роман вспомнил интересные моменты, связанные с этим символом, и простой ответ превратился в емкий и содержательный рассказ. В такие небольшие исторические экскурсы погружались все участники поединка, узнавая о прошлом все больше и больше от наших экспертов.

В блоке об оружии все вспомнили про «катюши», танк Т-34, немецкий «Тигр» и «Матушки». Именно так наши солдаты называли гаубицу М-30 за то, что та выручала их своим метким огнем в сложной боевой обстановке. Кстати, этот вопрос не взял никто. Но потом дело пошло на лад. Ребята говорили о переломных битвах, вспоминали известные цитаты и высказывания. В общей сложности ответили на 20 разнообразных вопросов.

Ребята из клуба исторической реконструкции «Ясень». Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

Песни военных лет

После первой части интеллектуального состязания командам нужно было угадать по вступлению военной песни ее название. И вот тут-то все сели на мель. Из пяти песен угадали только две - «Темную ночь» и «В землянке». Очень много интересных фактов связаны с песнями, которые были написаны во время войны. Например, стихи к песне «В землянке» в 41-м сочинил военный журналист и поэт Алексей Сурков. Он вместе коллегами-журналистами поехал на фронт, где попал под минометный обстрел. Как раз во время этого обстрела, пережидая огонь в землянке, он и написал известные всем стихи. Потом, когда текст был напечатан в «Комсомольской правде», песню стали петь везде: и на фронте, и в тылу. Сейчас каждое 9 Мая на площадях разных городов можно услышать эти знакомые слова: «Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой голос живой…»

Сложные вопросы

Третий блок был посложнее. Вопросы касались исторических фактов, битв, дат и, конечно, наших амурчан-фронтовиков. Обе команды отвечали достойно, лишь изредка не находили ответы на особенно каверзные вопросы. Были и споры, и обсуждения, и новые открытия.

Например, обе команды не знали, сколько улиц в Благовещенске носят имена амурчан - участников Великой Отечественной войны. Только после подсказки, что эти улицы находятся в микрорайоне, ребята догадались.

Одна из них названа в честь Михаила Абрамовича Василенко, вторая - в честь Максима Георгиевича Воронкова. Оба - Герои Советского Союза.

После достаточно сложного блока финальных вопросов пришло время подводить итоги.

Когда Дарья Пожарская посчитала количество правильных ответов, выяснилось, что «Волонтеры Победы» и «Ясень» набрали одинаковое количество баллов. Как ни тривиально это прозвучит, но победила дружба. Наверное, так и должен заканчиваться поединок, посвященный 9 Мая - мирно, по-дружески и в теплой компании.

Вопросы заставили поломать голову. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

КОМПЕТЕНТНО

Кто, если не мы

Перед тем как начать игру, наши гости в общих чертах рассказали о своей работе. Проект «Историческая память в Приамурье» начал свою работу с 2008 года. За это время удалось сделать немало: восстановить сведения о 10 тысячах пропавших без вести солдат, впервые провести Вахту памяти и поисковую экспедицию на территории Китая, собрать материал для «Книги памяти Приамурья». Активисты проекта каждое лето работают под Волгоградом, где полегла наша амурская дивизия. Кстати, волонтеры поедут туда и сейчас. И это лишь часть большой и сложной работы, которая проводится буквально каждый день.

- Мы третий год подряд в течение всего года проводим всероссийскую акцию «Судьба солдата». Любой амурчанин, гость города может подать заявку на поиск родственников, пропавших без вести, погибших или установить их судьбу. В прошлом году по России было собрано порядка 800 заявок, в Амурской области - около 100. Мы отработали каждую заявку по нашему региону в той или иной степени. Для сведения: на разработку одного человека может уйти от полутора месяцев до нескольких лет, - рассказывает Андрей Орлов. - Работы очень много. И хочется сказать, что у нас, вроде, патриотических движений много, проводятся интересные мероприятия, но все они разрознены. К сожалению, сейчас нет единой системы патриотического движения в Амурской области. Не все благовещенцы и жители области знают о тех военных событиях, которые происходили на территории Китая. Мало кто знает, что линия фронта проходила как раз по набережной Амура. Не часто вспоминают, сколько советских солдат погибло на китайской стороне… А это все и есть наша память, которую необходимо передавать новым поколениям, и историю военных событий на Дальнем Востоке нужно изучать в школах.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Гавриил Хайков, команда «Волонтеры Победы»:

- Игра мне очень понравилась. Я считаю подобные мероприятия крайне полезными, так как это не только возможность расширить кругозор, но и пообщаться с людьми различного рода деятельности. А в современном обществе новые контакты и умение получать знания и опыт - ключ к успеху.

* «Волонтеры Победы» - всероссийское общественное движение. Добровольцы: амурские школьники и студенты проводят мероприятия Дня Победы, помогают ветеранам, организуют патриотические, исторические квесты для детей и взрослых.

Иван Болотский, команда КИР «Ясень»

- Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке. Очень рад, что наш клуб смог в этом поучаствовать. Завели новые знакомства, которые, уверен, принесут свои плоды. Подобные викторины важны, ибо «кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки».

* КИР «Ясень» занимается реконструкцией дружины викингов IX - X вв., обучению детей с 10 лет современному мечевому бою. Клуб проводит городские мероприятия на исторические темы.

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Вопросы исторического поединка «Передай память»

За составленные вопросы благодарим сотрудников Амурского областного краеведческого музея им. Новикова-Даурского

1. Назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не был захвачен вражескими войсками.

2. Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время Великой Отечественной войны.

3. Кто из выдающихся советских полководцев был репрессирован в 1930-е годы, а в марте 1940 г. освобожден? После войны был министром национальной обороны Польши?

4. Как называлась Советская армия в 1918 - 1946 гг.?

5. Назовите фамилию амурчанки, которая была удостоена звания Героя Советского Союза?

6. Как было названо звено самолетов, созданных на средства комсомольцев Амурской области и Хабаровского края?

7. Назовите фамилию Героя Советского Союза, в честь которого названа одна из улиц г. Благовещенска?

8. Какие страны Западной Европы участвовали в агрессии против СССР кроме Германии?

9. Какого числа в г. Благовещенске было объявлено военное положение в связи с объявлением войны Японии?

10. Кто подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии со стороны советского командования?

11. Когда и где проходил первый парад Победы?

12. Сколько дней длилась Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.?

13. Автор гимна г. Благовещенска, она же Почётный житель г. Благовещенска, она же участница Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

14. Сколько улиц в г. Благовещенске носят имена амурчан, участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.?

ОТВЕТЫ:

1. Город Ленинград.

2. Курская битва.

3. Рокоссовский К. К.

4. РККА, Рабоче-крестьянская Красная армия (Красная армия). С февраля 1946 года - Советская армия.

5. Нина Максимовна Распопова.

6. «Амурский комсомолец».

7. Михаил Абрамович Василенко.

8. Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия. Были на советско-германском фронте на стороне Германии части из Испании («Голубая дивизия»), Хорватии, Словакии.

9. 12 августа 1945 г.

10. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в Берлине в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. С советской стороны его подписал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

11. Первый парад Победы проходил 24 июня 1945 г. на Красной площади.

12. 1418 дней

13. Релина Нина Валерьяновна

14. Две. Одна в честь Василенко Михаила Абрамовича, вторая - в честь Воронкова Максима Георгиевича, Героев Советского Союза.