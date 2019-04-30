Первомай, новые аттракционы и открытие внедорожного сезона: как провести выходные в Благовещенске

С сегодняшнего дня в Благовещенске начался долгожданный парковый сезон. Для посетителей Городского и Первомайского парков 1 мая подготовили новую программу. Посетителей ждут выступления циркачей и дрессированных животных, а также шоу мыльных пузырей, песни, танцы, фокусы и не только.

Игровые и развлекательные программы с призами и подарками ждут маленьких и больших посетителей в обоих парках. Так, в Горпарке с 12.00 на эстраде начнется концертная программа от юных артистов хореографического ансамбля «Семицветик» Центральной детской школы искусств, солистов-вокалистов города, участников цирковой студии «Фаворит» и шоу-театра «Котовасия». Также дети смогут пообщаться со сказочными героями и ростовыми куклами. Большой концерт завершится только в 19.00.

Программа с конкурсами, призами и сладкими угощениями в 12.00 начнется также в Первомайском парке. Кроме того, здесь можно будет оценить новые аттракционы, в частности, железную дорогу. Также в парке готовится к открытию живой уголок.

В Городском парке из новинок - аттракцион «Темно.так» с неоновой комнатой и необычным кинотеатром.

КСТАТИ

1 мая в Благовещенске не только открываются парки, но и отмечается Первомай. По традиции в этот день на улице Ленина (от Шевченко до площади) пройдет шествие трудовых и профсоюзных коллективов с 11.30 до 12.30.

Помимо праздничных программ в парках, будет что посмотреть и на площади перед ОКЦ. С 14.00 здесь откроется «Музей на колесах» с военной техникой.

Ну а в 17.00 на набережной стартует шестой сезон фестивального движения «Культурный город на набережной». Горожан ждут уже полюбившиеся творческие площадки возле бронекатера, Триумфальной арки и ротонды, где выступят творческие коллективы и общественные организации.

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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Благовещенске пройдет открытие внедорожного сезона

Любителям больших машин никак нельзя пропустить это событие. Открытие внедорожного сезона состоится уже в эту субботу. Организаторы обещают адреналин, море брызг и хорошее настроение всем участникам и зрителям.

В рамках автошоу пройдут гонки на внедорожниках в категории «Джип-спринт». Участники должны будут на скорость преодолеть спортивную трассу по заданному маршруту. Но не все так просто, как кажется: спортсменов будут поджидать разные препятствия - песок, рвы, грязь. Понаблюдать за действом и поболеть за своих знакомых зрители смогут со специальных мест для обозрения. А заскучать им не дадут конкурсы с призами от партнеров мероприятия. Также будут работать точки общепита.

В рамках автошоу пройдут гонки на внедорожниках в категории «Джип-спринт». Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

К слову, уже известно, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Свободного, Белогорска и Благовещенска. Заявки для участия в соревновании также можно будет подать на месте проведения с 9.00 до 10.30. Победителям достанутся грамоты и медали, а также призы от спонсора. Подробнее об участии читайте на сайте организаторов www.shatun4x4.ru.

Левый берег реки Зеи (район автодорожного моста)

4 мая в 11.00

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

«Василий Теркин»

Премьера спектакля детского театра «Фантазеры» с участием образцового хора «Детство», оркестра русских народных инструментов и хореографического ансамбля «Семицветик». Средства от продажи билетов пойдут на подарки ветеранам к Дню Победы.

Центральная детская школа искусств

ул. Горького, 145

4 мая в 15.00

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«Белоснежка и семь гномов»

Спектакль на льду по сказке братьев Гримм. Известный с детства сюжет дополнят костюмы, декорации и фигурное катание. Справки по телефону 99-11-99.

Ледовая арена ТРЦ «Острова»

ул. Мухина, 114

3 мая в 19.00

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День открытых дверей в аэрограде «Приамурье»

Познакомиться с аэроклубом, его структурой и инструкторами, а также узнать о своих возможностях участия в аэрограде можно будет 2 мая с 13.00 до 16.00. В этот же день можно будет пройти парашютную подготовку и инструктаж. Участие бесплатно.

А 3 и 4 мая с 14.00 до 16.00 пройдут экскурсия по аэродрому, тематическая игра для взрослых и детей «Я - авиатор», общение с пилотами и парашютистами. Также все желающие смогут сфотографироваться в кабине самолета с соответствующей атрибутикой. Цена билетов: 700 рублей с человека. Прыжки и полеты по предварительной записи и по погоде. Уточнить информацию и записаться можно в WhatsApp, 8 909 813-46-33.

Аэроград «Приамурье»

с. Черемхово (Ивановский район)

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Экскурсии по артиллерийскому полукапониру

Все майские праздники и выходные исторический комплекс «Артиллерийский полукапонир» будет открыт для свободного посещения. Экскурсии проведут курсанты военно-исторического общества ДВОКУ, рассказывая об исторической значимости сооружения. Он был построен на набережной Амура как часть укрепрайона для прикрытия госграницы. Несколько лет назад постройку отреставрировали и сделали здесь небольшой музей.

Набережная реки Амур (район Горпарка)

с 1 по 12 мая

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