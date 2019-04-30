Опубликован график отключения горячей воды в Благовещенске на лето-2019

Сегодня, 30 апреля, в Благовещенске завершился отопительный сезон. Правда, он пока продлится в детских садах. Как сообщает пресс-служба АО «Амурские коммунальные системы», такая просьба поступила от управления образования города.

Ну а коммунальщики, завершив один отопительный сезон, уже начинают готовиться к следующему. А это значит, что грядет традиционное летнее отключение горячей воды. В «АКС» уже составили план подготовки сетей и котельных, и первые отключения на время ремонта ждут благовещенцев уже в середине мая. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды.

График отключения котельных