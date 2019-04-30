2019-04-30T05:08:11+03:00
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Благовещенске на лето-2019

В городе завершился отопительный сезон. Пора готовиться к следующему
Юлия ГОМАН
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Готовим тазики, ведра и кипятильники!Готовим тазики, ведра и кипятильники!Фото: Ольга БАТОВА
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Сегодня, 30 апреля, в Благовещенске завершился отопительный сезон. Правда, он пока продлится в детских садах. Как сообщает пресс-служба АО «Амурские коммунальные системы», такая просьба поступила от управления образования города.

Ну а коммунальщики, завершив один отопительный сезон, уже начинают готовиться к следующему. А это значит, что грядет традиционное летнее отключение горячей воды. В «АКС» уже составили план подготовки сетей и котельных, и первые отключения на время ремонта ждут благовещенцев уже в середине мая. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды.

График отключения котельных

График отключения котельных

График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»

График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»

ИСТОЧНИК KP.RU

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