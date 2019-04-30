Из Парижа с миксером: французский шеф-кондитер провел мастер-класс для амурских студентов

В Амурском колледже сервиса и торговли в понедельник звучала французская речь вперемешку с русской. «Avec масло - 30 граммов!», - провозглашал молодой мужчина и добавлял очередной ингредиент в тесто. Студенты получили возможность перенять опыт у настоящего специалиста европейского уровня. Парижский шеф-кондитер Роже Конан показал будущим кондитерам и поварам, как приготовить шоколадный фондан, тарт и десерт из песочного теста с миндальным кремом. Сам маэстро говорит, что такие сладости можно найти в лучших кафе Европы.

Основа основ

Мастер-класс проходил на втором этаже колледжа, в лаборатории. Роже ассистировали преподаватели, а среди слушателей были не только студенты, но и педагоги. Смотрели и слушали с интересом - записывали рецепты в тетради. Не мешал даже сильный акцент Роже. Как выяснилось, язык граммов и продуктов достаточно универсален.

- Сегодня я показываю студентам классическую кондитерскую базу - тесто и крем, которые всегда используются в кондитерских изделиях. На этой основе делаются и старинные, и современные рецепты, - рассказал Конан.

Дома такое не приготовишь, говорит Роже. Вернее, приготовить-то можно, но влетит все это в копеечку: мастер использует только высококачественные ингредиенты. Разумеется, можно подобрать более дешевые аналоги, но будет ли это столь же вкусно?

Просто о сложном

Педагоги, ассистировавшие Конану, говорят: он рассказывал достаточно сложные вещи, но понять его мог даже абсолютно несведущий. Например, среди слушателей были студенты-первокурсники, которые еще не изучали кондитерское дело. Были даже и те, чья будущая профессия лежит в плоскости, несколько отличной от приготовления пищи.

- Много чего полезного узнала сегодня. Из чего он делает - мы никогда не делали, у него даже мука особенная. Конечно, этот мастер-класс будет полезным, мы же все это проходим по учебе, - рассказала третьекурсница Кристина, будущий менеджер общественного питания.

Студенты получили возможность перенять опыт у настоящего специалиста европейского уровня. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

По словам девушки, после учебы она планирует открыть свое дело. Как знать - может, в Благовещенске появятся сладости по рецепту Роже Конана.

- Подобные мастер-классы у нас проходят регулярно. Мы готовим и технологов, и поваров-кондитеров. Много групп выпускаем, по 100 человек. У нас в городе очень развито общественное питание, часто приезжают специалисты, приглашают будущие работодатели, мы стараемся посещать такие мастер-классы. Часто они на нашей базе проводятся - по кондитерским изделиям, по выпеканию хлеба. Но вот с иностранцем проводим впервые. Мы не упустили такую возможность, тем более что он согласился провести занятие бесплатно, - рассказала заместитель директора колледжа по практическому обучению Ирина Ковалева.

Амур mon amour

У плиты Роже стоит почти 11 лет. В амурской столице живет его семья - жена и дети. Впрочем, маэстро предпочитает не распространяться о личной жизни. Сейчас Конан в отпуске - до июня. Потом его ждет Монако.

Но пока что у кондитера свободное время. А сидеть сложа руки - скучно. Поэтому Роже и делится своими знаниями. Через несколько дней он собирается устроить мастер-класс по макаронам в одном из заведений Благовещенска. Конан утверждает, что ему нравится передавать свои знания другим людям.

А еще он обязательно пробует свои блюда перед тем, как угощать других. При этом свою стройность объясняет тем, что очень важно следить - когда и сколько ты съедаешь сладкого.

- Все, что я делаю, я пробую. Если мне не понравится - я не буду этим угощать другого человека. Я хочу, чтобы человек остался доволен, - объяснил Конан.

КСТАТИ

По словам Роже Конана, последний писк кондитерской моды в мире - похожие на печенье «Орео» торты с прослойками из шоколадной крошки и миндаля. А еще популярны песочные пирожные с ягодной начинкой.