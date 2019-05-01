Есть проблема: на приют «Надежда» напали подростки

На прошлой неделе, 24 апреля, в редакцию «Комсомолки» прислали весть - подростки напали на приют «Надежда», что расположен в районе 5-й стройки. Мало того что они побили там окна и покалечили камнями забор, так еще и само здание обкидали яйцами, которые отмыть удалось с трудом. И то не везде - где-то до сих пор остались следы.

По словам директора приюта Игоря Коновалова, проблемы начались еще 1,5 года назад - тогда подростки тоже били окна.

- В те времена у нас и забора не было, дети просто так подбегали и кидали камни. Пока удалось поменять лишь одно окно - в женской комнате, денег хватило только на это, - рассказывает директор.

Теперь забор у приюта есть, только вот помогает он мало - подростки умудрились повредить и его: где-то видны вмятины от камней, где-то отогнуты листы металла. Игорь Коновалов рассказал, что привести их в порядок было непросто и до конца поставить на место так и не удалось. Там, где забор деревянный, остались следы от поджога.

Разбитые окна - не единственная проблема, которую создали заведению местные хулиганы. Кроме этого они обкидали здание яйцами, а они отмываются тяжело. Там, где человек не достанет, так и остались следы, кое-где даже прилипла скорлупа.

В здании приюта побили окна. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Сейчас придется обновлять фасад заново, но на это нужны деньги, а их у нас пока нет, - говорит директор.

Если пройти на задний двор, то можно обнаружить летний душ. В прошлом году и он страдал от рук подростков - они ломали в нем двери, вырывали краны, разбивали зеркала.

Самое страшное, на что способны дети - унижение постояльцев. Игорь Коновалов рассказывает, как 10-12-летние подростки покрывают отборным матом живущих здесь людей.

Тихие и мирные

В приюте собрались бывшие алкоголики и лица без определенного места жительства, кого-то даже привезли собственные дети.

- За что ненавидеть этих людей? Никто не знает, как может повернуться жизнь - любой человек может когда-то оказаться здесь. Многие живущие тут получают пенсии, зарплату, у кого-то даже есть заслуги. У некоторых живущих в приюте дети достаточно хорошо зарабатывают, авторитетные люди в определенных кругах. Но ни один уважающий себя человек не будет так относиться к родителям и пожилым, - уверен мужчина.

Живет в приюте и 92-летняя Антонина Петровна, которую все зовут просто бабушка. Она - заслуженный ветеран труда, но и ей пришлось оказаться в приюте.

Живет в приюте и 92-летняя Антонина Петровна, заслуженный ветеран труда.Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Мэрия ее поздравляет каждый год с днем рождения, только за подарками мне приходится ездить самостоятельно. Лично поздравлять бабушку никто не хочет, - рассказывает Коновалов.

Те, кто проживает в «Надежде», точно не выглядят, как побитые жизнью алкоголики. Все улыбаются, разговаривают вежливо и только на «вы». Встретишь такого на улице и не поймешь, что это - постоялец того самого приюта.

- Они не привыкли к хорошему отношению. Они привыкли к тому, что их везде пинают. А здесь, наоборот, все люди чувствуют, что они кому-то нужны. Кто-то из пожилых людей даже создает свою семью, - говорит Игорь Коновалов.

Кстати, помогают постояльцы и самому приюту. Например, чехлы на сиденья в актовом зале женщины сшили сами - чтобы все было одинаково и красиво.

Приют располагается в здании бывшей школы. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Война с местными за школу

Ни для кого не секрет, что приют «Надежда» располагается в здании бывшего второго корпуса школы № 15. Решение о ее закрытии было принято в 2015 году. Тогда 34 ученика перевели в первый корпус, расположенный на Тайване. Родители были возмущены: писали заявления в управление образования, обращались в СМИ. Только не помогло - школу все равно пришлось закрыть.

Как оказалось, делали это не специально для размещения приюта. Игорь Коновалов рассказал, что здание пустовало пару лет, и только потом министерством социальной защиты было принято решение отдать его под приют: государство было заинтересовано в том, чтобы бомжей на улицах стало меньше.

Но наличие приюта многих родителей не обрадовало: никто не хотел, чтобы рядом с их детьми жили такие люди. Сейчас вроде бы свыклись.

- А чем эти люди могут мне помешать? Я к ним нормально отношусь, могу сигареткой угостить, если попросят, иногда даже целую пачку отдаю, - рассказал местный житель Виктор.

Многие уверены: детям в этом районе просто нечего делать. Поэтому и «шалят».

- Жалко очень детей. Что из них вырастет потом? Да и люди эти ни в чем не виноваты. Жизнь так закрутилась, что они оказались в таком положении, - говорит организатор приюта Александр Кайзер.

В !Надежде" оказываются те, кому некуда больше пойти. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Звонок в полицию

Руководство приюта сообщило, что полиция не принимает никаких заявлений, а только разговаривает с детьми. Редакция «Комсомольской правды» связалась с правоохранителями, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле.

- 22 апреля поступило два заявления. Первое о том, что в учреждении были разбиты стекла и повреждено имущество, второе - что неизвестные обкидали здание яйцами. В данный момент устанавливаются несовершеннолетние, причастные к совершению деяния, и решается вопрос о постановке их на учет. Кроме того, к ответственности будут привлечены и их родители по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подобные заявления поступали и в 2017, и в 2018 годах. Лица, причастные к ним, были установлены, - разъяснила Татьяна Кутека, специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский».

Кроме того, Татьяна Кутека пояснила, что не принимать заявлений полиция не имеет права, как и привлекать этих детей к ответственности, так как им еще не исполнилось 16 лет.