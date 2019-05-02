В Благовещенске открылся парковый сезон и фестиваль «Культурный город»

В столице Приамурья начался парковый сезон. Как сообщает управление культуры Благовещенска, городские парки пополнились новыми аттракционами. В Первомайском детском парке установлена новая «Железная дорога», а в Городском - место развлечений «Темно.так» с неоновой комнатой и необычным кинотеатром.

В Первомайском парке теперь можно полюбоваться на фазанов и не только. Фото: kultura_blag

Также на территории Первомайского парка открылся мини-зоопарк «Живой уголок». Это совместный проект городской администрации, парка и конного клуба «Аллюр». Здесь можно увидеть фазанов, кур, кроликов, поросят и других животных, сообщает управление культуры города.

Также в Благовещенске открыли шестой сезон фестиваля «Культурный город на набережной». До сентября на набережной Амура от переулка Святителя Иннокентия до переулка Уралова еженедельно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям будут проходить праздники, акции, выступления и мастер-классы.

Как сообщает правительство области, городские библиотеки возобновят проект «Читающий бульвар», который расположится в районе бронекатера. Около Триумфальной арки заработала «Аллея мастеров».

IG: rosgvard_amurobl

Тем временем на площади перед общественно-культурным центром открылся первый на Дальнем Востоке передвижной музей на колесах, посвященный воинам-мотоциклистам, участникам боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Инициаторами создания музея выступила организация мотолюбителей «МотоПатриот» при поддержке управления Росгвардии по Амурской области.

Внутри передвижного музея можно увидеть восстановленную мототехнику, участвовавшую в реальных боевых действиях, макеты оружия и форму экипажей, архивные документы и фотографии. После экспозиции в Благовещенске музей отправится по всем населенным пунктам области, сообщает Росгвардия.

Куда еще можно сходить на майских праздниках, читайте здесь.