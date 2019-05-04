2019-05-04T13:41:06+03:00
Звезды

В благовещенском Доме ремесел открылась выставка «Образы памяти»

Здесь представлены фотографии и воспоминания ветеранов и участников Великой Отечественной войны, коллекция макетов военной техники и не только [фото, аудио]
Юлия ГОМАН
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Выставка открылась в городском Доме ремесел.Выставка открылась в городском Доме ремесел.Фото: Юлия ГОМАН
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Сегодня, 4 мая, в Благовещенске открылась выставка «Образы памяти». Она посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Доме ремесел представлены фотографии ветеранов и участников той войны, архивные документы и фронтовые письма, рассказы о жизни амурчан, переживших те годы.

На выставке представлены архивные документы. письма, награды амурчан. Фото: Юлия ГОМАН

На выставке представлены архивные документы. письма, награды амурчан.Фото: Юлия ГОМАН

Кроме того, в экспозиции есть художественные работы и плакаты, награды, а также коллекция макетов военной техники в масштабе 1:35. Последнюю, к слову, сделали и принесли в Дом ремесел сами горожане - Евгений и Константин Кудины.

Коллекция макетов военной техники в масштабе 1:35. Фото: Юлия ГОМАН

Коллекция макетов военной техники в масштабе 1:35.Фото: Юлия ГОМАН

- Дом ремесел каждый год проводит выставку к Дню Победы. Мы стараемся показать тему Великой Отечественной войны с разных сторон. У нас были темы «Женщины на войне», «Детство, сгоревшее в огне» про узников концлагерей, была тема про тружеников тыла, - рассказывает заведующая отделом ДПИ городского Дома культуры Наталья Белоноженко. - Мы все знаем героический подвиг солдат. Но те, кто остался, они не просто ждали, они тоже вносили свою лепту в дело Победы. И в этот раз мы сделали выставку, где собрали информацию, имеющуюся у нас, по амурцам, которые воевали.

Заведующая отделом ДПИ городского Дома культуры Наталья Белоноженко - о выставке

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Амурчане уходили на фронт семьями. Фото: Юлия ГОМАН

Амурчане уходили на фронт семьями.Фото: Юлия ГОМАН

Экспозицию дополняют тематические плакаты. Фото: Юлия ГОМАН

Экспозицию дополняют тематические плакаты.Фото: Юлия ГОМАН

В Амурскую область весть о начале войны пришла 22 июня после обеда, а на следующий же день все военкоматы были забиты людьми. Больше половины трудоспособного населения региона ушло на фронт. Но в области остались сельскохозяйственные поля и заводы, на которых работали женщины и дети. Как, например, Антонина Петровна Мёд, которая, 16-летним подростком устроилась в 1943 году на швейную фабрику. Вот, как она вспоминала об этом: «Ее директором был бывший фронтовик, его демобилизовали, так как он потерял руку во время боя. Пришло к нему нас несколько девчонок, все маленькие, худые, перепуганные. Он смотрит на нас очень добрыми глазами и говорит: Что мне с вами делать, ведь вы совсем дети». Но работников на фабрике не хватало, взял он нас в цех, где шили обмундирование для личного состава: шили телогрейки, шинели, гимнастерки и др.»

Антонина Петровна Мёд 16-летним подростком устроилась в 1943 году на швейную фабрику. Фото: Юлия ГОМАН

Антонина Петровна Мёд 16-летним подростком устроилась в 1943 году на швейную фабрику.Фото: Юлия ГОМАН

С этими и другими воспоминаниями о Великой Отечественной войне можно познакомиться на выставке в Доме ремесел (ул. Красноармейская, 159/3) до 12 мая.

По словам организаторов, у каждого гостя выставки появилась уникальная возможность окунуться в историю и взглянуть в глаза героям войны. Фото: Юлия ГОМАН

По словам организаторов, у каждого гостя выставки появилась уникальная возможность окунуться в историю и взглянуть в глаза героям войны.Фото: Юлия ГОМАН

ИСТОЧНИК KP.RU

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