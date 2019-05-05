Амурские пограничники отметили выход на воду жареными поросятами

Сегодня, 5 мая, началась навигация у пограничных кораблей. Два судна - «Василий Поярков» и «Смерч» - а также четыре катера отдали швартовы на базе в селе Астрахановка и заступили на охрану государственной границы на реке Амур.

На дежурстве корабли проводят по 20 дней. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

С сегодняшнего дня для отряда начинается самый ответственный этап по выполнению своего прямого предназначения - охране государственной границы. С ноября по май месяц личный состав отряда готовил корабли, подтягивал теоретическую подготовку, проводил техническое обслуживание оружия.

За прошлый год пограничники отряда задержали около пяти нарушителей. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отряд пограничных кораблей был организован в 1933 году. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Право первыми выйти на дежурство нужно заработать, говорят пограничники.

В этом году навигация началась на три дня раньше, чем в 2018-м. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Первые экипажи - это те, кто сдают на «отлично» боевую подготовку корабля. Это отработка разных мероприятий, связанных с учениями по стрельбе, по спасению людей на воде, по отражению нападения противника. Корабли готовятся постоянно. Мой корабль заработал это право в пятый раз, - рассказал командир пограничного корабля Геннадий Федотов.

Лучшими в этом году стали экипажи «Василия Пояркова» и «Смерча». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

В отряде пограничных кораблей нет срочников, одни профессиональные военные. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

По традиции, экипажи первых кораблей получили специальное угощение - жареных поросят. По одному на корабль. Этой традиции уже больше ста лет, говорят пограничники.

Чтобы получить право открыть навигацию, экипажи усиленно готовятся всю зиму. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Все традиции были зарождены еще в царском флоте. Например, подводникам во время войны после возвращения лодки из похода вручали поросенка. У нас эта традиция продолжается, - рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Сергей Милехин.

Экипажи поднимаются на корабли по команде «Учебная тревога». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Это уже 86 навигация амурских пограничников. Первая состоялась в 1933 году - когда был образован отряд.