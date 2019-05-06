Семья Юрия Романова: «Обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны»

10 апреля 2019 г. экс-главе Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Уже в четвёртый раз.

В нашу редакцию обратились представители семьи Юрия Павловича. Они рассказали о подробностях сделки по приватизации муниципального имущества, в незаконности которой обвиняют бывшего градоначальника. Также родственники Юрия Романова считают, что у суда нет оснований далее оставлять обвиняемого под стражей.

Краснодар или Америка

- Экс- глава Свободного находится в заключении уже более полугода, преступление, в котором его обвиняют, относится к категории тяжких. Правоохранители считают, что Юрий Романов может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей - всё верно?

- Действительно, ст. 285 УК РФ относится к тяжким преступлениям. Но сейчас все следственные действия уже окончены, все свидетели по делу дали показания. В настоящее время Юрий Павлович уже ознакомился с делом.

Суд отказывается изменить меру пресечения: якобы обвиняемый может скрыться. Причём указывают и место, куда он может скрыться, - Краснодарский край или Южная Америка.

Почему Краснодарский край? У Романова там нет квартиры, ни другой недвижимости. Почему Южная Америка? Будучи главой Свободненского района, Юрий Павлович общался с общиной староверов, переселившихся в Россию по государственной программе возвращения соотечественников, - сейчас они проживают на землях района. Он оказывал им содействие в обустройстве на новом месте, решал различные социальные и бытовые проблемы староверов, но это же не значит, что он должен сбежать туда, откуда прибыли переселенцы.

Да и сама идея побега абсурдна - Ю. Романов пришёл на суд по повестке, уже зная, что его арестуют. Он пришёл с вещами, хотя уже тогда мог бы скрыться, если бы этого хотел. При этом он на суде передал следствию свой загранпаспорт.

У Романова шестеро детей, трое из них - несовершеннолетние. Как он может их бросить и скрываться? У него работа, семья - в общем, вся его жизнь и все дела здесь, в Амурской области. Но суд почему-то считает, что при таком обвинении человек обязательно захочет сбежать.

Юрий Романов известен в городе и районе как человек, который всегда был примером для окружающих: он пропагандирует семейные ценности, занимается патриотическим воспитанием - сам воевал в Афганистане, неоднократно награждался различными наградами, медалями.

Как глава района и города он многое сделал для жителей, неоднократно награждался руководством области, и именно его весной 2017 г. губернатор области попросил возглавить город Свободный - это большое доверие. А теперь суд, ничего не учитывая, считает, что он может скрыться? Мы считаем, это абсурд.

- В чём суть обвинений против Юрия Романова?

- Всё началось ещё в 2012 г., когда Юрий Павлович был главой Свободненского района. Бывший оздоровительный лагерь «Гвардеец» по приказу Минобороны РФ был принят на баланс района. Юрий Павлович не хотел принимать этот лагерь, он говорил, что его невозможно будет использовать по назначению. На территории района есть ещё два детских лагеря, причём они в летний период не заполняются полностью.

На момент принятия лагеря Романов был в отпуске, и документы подписали в администрации без него. Военные, которые передавали имущество району, на момент передачи не проводили оценку его стоимости. Передали по балансовой стоимости, которая, на наш взгляд, во много раз выше реальной. Некоторые объекты были списаны, а некоторые числились по завышенной цене. Мы считаем, это - первый кирпич в постройку уголовного дела вокруг Юрия Романова.

Отдельно хочется сказать, что - да, когда-то там располагался детский оздоровительный лагерь «Гвардеец». Но на тот момент, когда он перешёл в собственность района, это были ветхие деревянные палатки 1966 г. постройки, без отопления, электричества, канализации и водоснабжения, в которых уже более 10 лет дети не отдыхали, земельный участок вокруг лагеря не был огорожен - весь зарос кустарником. А СМИ пишут сейчас о продаже по дешёвке «оздоровительного лагеря», и сразу рисуется картина каких-то зданий, инфраструктуры... Ничего этого не было.

В 2015 г. администрация района обратилась к депутатам Свободненского района для того, чтобы выставить этот объект на торги. Большинством голосов это решение было поддержано, затем прокуратура проверила проект и установила, что он не противоречит требованиям федерального законодательства и может быть реализован.

В том же году лагерь был выставлен на открытые электронные торги, в которых мог участвовать любой желающий. Объявления об электронных торгах размещали в еженедельнике «Первое Алексеевское» № 17 за 2015 г., на официальном сайте Свободненского района и официальном сайте торгов torgi.gov.ru. Было два участника, желающих приобрести это имущество. Один из них выиграл торги и купил этот бывший лагерь за 1 323 100 рублей.

Ущерб погашен

- В 2018 г. Юрия Романова обвинили в том, что цена была занижена и что продажа через аффилированное лицо была произведена самому себе…

- Говорить можно что угодно. Лагерь купил бизнесмен Руслан Маковей. Он сделал это законно. Произвёл капитальный ремонт лагеря, вычистил участок, благоустроил его, поставил забор по периметру лагеря, обустроил жилые палатки и оборудовал их мебелью и бытовой техникой, восстановил водоснабжение и канализацию, в общем, создал там базу отдыха для всех желающих.

С 2017 г. начинаются проверки продажи лагеря. Этим занимаются различные органы - ФСБ, полиция, прокуратура. В 2018 г. уголовное дело по факту продажи лагеря возбуждает управление Следственного комитета РФ по Амурской области. В ходе следствия заказывают оценку лагеря на 2015 г. По материалам уголовного дела, оценка составила около 7,5 млн рублей, и, как нам известно, эта оценка была проведена по фотографиям 2013 г. из первоначальной оценки, без выезда оценщиков на место. В Свободненском городском суде сделку по приватизации лагеря в декабре 2018 г. признали ничтожной и обязали лагерь вернуть администрации Свободненского района. Сейчас возбуждено исполнительное производство, идёт процесс по передаче лагеря району.

Передачей лагеря в собственность района полностью погашен ущерб, который хотят предъявить Юрию Романову в рамках уголовного дела. Причём погашен в гораздо большем размере, ведь лагерь передаётся с проведённым ремонтом и благоустройством.

Что дальше будет с лагерем, какие планы у администрации района в отношении лагеря, нам неизвестно.

Почему сделка по приватизации лагеря привлекла внимание правоохранителей только в 2018 г., спустя три года после его покупки, восстановления и ремонта, можно только догадываться.

- Как вы думаете, это всё - борьба за власть, Романову не простили того, что он стал главой Свободного?

- Вряд ли. Юрий Павлович добровольно отказывался от кресла главы города, когда увидел, что в этой обстановке так будет лучше именно для города и горожан, так как работать всё равно не дадут. Он за власть не цеплялся.

Мало того, он ушёл бы и раньше с поста главы, но его попросили подождать - до назначения человека, который должен был стать и. о. главы города и потом пойти на выборы. Утром он написал заявление по собственному желанию, а вечером депутаты, по решению Свободненского горсуда, обязали Свободненский горсовет рассмотреть представление городского прокурора и прекратить полномочия главы города за нарушение коррупционного законодательства, проголосовать за отставку Романова. А после снятия Юрия Павловича с должности вскоре и возбудили уголовное дело в отношении него, Романова, по лагерю.

Справка

Лагерь «Гвардеец» висел финансовым бременем на бюджете Свободненского района. Его хотели отремонтировать, но денег ни в местном, ни в областном бюджете на это не нашлось. По смете, составленной в администрации района и направленной в правительство области, на приведение в соответствие лагеря для отдыха детей требовалось в 2012 г. 23 млн рублей.

Лагерь располагается в сосновом бору. Сами строения были под угрозой лесных пожаров, являющихся постоянным спутником весеннего и осеннего сезонов. Администрация района платила более миллиона рублей на содержание лагеря, охрану, электроснабжение, налоги.

В связи с ненужностью лагеря для нужд Свободненского района администрация пыталась оптимизировать расходы бюджета путём приватизации лагеря.

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