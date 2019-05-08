День Победы в Благовещенске отметят парадом, вальсом и заплывом

Уже завтра Благовещенск вместе со всей страной будет отмечать 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Хоть дата в этом году и не юбилейная, но отмечать будем, как всегда, с размахом.

Накануне праздника, 8 мая, на площади Победы в 10.30 состоится акция «Вальс Победы». Пары будут вальсировать под мелодии военных лет - как их бабушки и дедушки в 1945-м. Принять участие в акции приглашают всех желающих. А после «Вальса Победы» горожане смогут присоединиться к еще одной акции - «День Победы» - и исполнить всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова.

9 мая в 10.00 начнется торжественный парад - войска Благовещенского гарнизона пройдут по улице Ленина. А в 11.30 начнется построение участников шествия «Бессмертного полка». Каждый год в нем участвуют несколько тысяч благовещенцев, и этот не станет исключением. Выдвигаться колонны будут в 12.00 от улицы Трудовой и пройдут до площади Победы.

Также в 12.00 в Городском парке откроются 27 тематических площадок Парка Победы. Работать они будут до 17.00. Около десяти площадок будут для горожан совершенно новыми. Например, реконструкция «Бой после Победы» от клуба «МотоПатриот» и Росгвардии. Кроме того, впервые будет работать и площадка «Поисково-спасательная база». Здесь развернется палаточный лагерь, а гости смогут увидеть аварийно-спасательное оборудование. Тем, кто любит небо, будет интересна экспозиция аэроклуба «Аэроград. Приамурье» - парашютный клуб, мотодельтаплан, клуб радиомоделирования и воздушные змеи. Не обойдется и без уже традиционных полевой почты и полевой кухни. И это не считая творческих и спортивных площадок.

На набережной Амура с 12.00 до 21.00 будет проходить фестивальное движение «Культурный город на набережной». А с 16.00 до 17.00 все желающие смогут посмотреть заплыв «Амурская миля Победы - 2019». Около 40 пловцов преодолеют в честь 74-й годовщины Победы участок Амура от улицы Мухина до переулка Уралова.

В 18.00 на площадке перед ОКЦ начнется акция «Рио-Рита - радость победы» - все желающие смогут потанцевать под мелодии 40-х годов в исполнении духового оркестра. Также в шесть вечера на площади Ленина начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Он продлится до 21.50.