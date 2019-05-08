В Амурской области действуют пять природных пожаров

Приамурье продолжает гореть. По состоянию на 10.00 в регионе зарегистрировано шесть природных пожаров. Один из них, в Шимановском районе удалось потушить. Выгорело 333 гектара. Действующими остаются пять пожаров в Мазановском, Зейском и Серышевском районах. Три из них - в Мазановском и Зейском районах - удалось локализовать на площади 9258 гектаров.

Пожар в Мазановском районе. Вид с вертолета. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Ситуация в этом году, как отмечают сами пожарные, получше, чем в прошлом. Тем не менее, на всей территории области введен особый противопожарный режим. А в нескольких районах области и вовсе пришлось объявить режим ЧС в лесах. Режим ЧС в Свободненском районе сняли 7 мая в 8.00, в Магдагачинском и Зейском он продолжает действовать.

- Всего на тушении пожаров задействовано 281 человек: парашютно-пожарная служба и десантно-пожарная служба Амурской авиабазы, лесная охрана, государственная противопожарная служба, привлеченное население. Задействовано 34 единицы техники, в том числе самолеты Ан-2 и вертолеты МИ-8, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Всего на тушении пожаров задействовано 281 человек. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

В районах Приамурья установлены следующие классы пожарной опасности:

III - Мазановский, Селемджинский, Тамбовский;

IV - Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский.