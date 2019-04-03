Путь к здоровью и долголетию

В старые времена, когда большинство людей занимались преимущественно сельским хозяйством или иным физическим трудом, физической нагрузки, необходимой для здоровья, было вполне достаточно. Однако теперь, когда нормой стал сидячий, малоподвижный образ жизни, мы должны сознательно включать в свой режим дня те или иные формы физической активности, ведь есть вполне очевидные причины, почему физическая активность так необходима для здоровья.

Если хочешь быть здоров, тренируйся!

Чтобы быть физически активным, необязательно посещать спортзал и покупать дорогую спортивную форму: есть множество вариантов, не требующих особых затрат. Даже работа по дому, прогулка по дороге на работу и с работы, подвижные игры с детьми считаются физической активностью! Она является неотъемлемой частью здорового образа жизни и отличным средством сохранить здоровье, в первую очередь - сердца и сосудов.

На что мы себя обрекаем, пренебрегая движением? Прежде всего, на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы (в частности инсульта), ожирения, сахарного диабета, остеопороза и др. Физическая тренированность, наоборот, улучшит здоровье, увеличит выносливость организма, координацию движений и мышечной силы. Кроме этого, снизится уровень холестерина, что уменьшит риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, а также поспособствует снижению веса, предотвратит ожирение, уменьшит стресс.

К самым распространенным видам физической активности (ФА) относятся: ходьба, дозированный бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, ритмическая гимнастика, аэробика, гребля. Можно менять вид ФА по сезону и настроению. Главное - чтобы физические упражнения были регулярными: по 30-40 минут 3-4 раза в неделю.

Завести «мотор»

Отдельно хочется сказать о пользе движения для сердца. При нагрузке оно начинает биться чаще, что увеличивает объем крови, который выталкивается в сосуды. Как результат - к работающим мышцам, пронизанным капиллярами, поступает больше кислорода, капилляры «просыпаются» и включаются в работу. Знайте, что одним из главных признаков здорового сердца и его экономной работы является невысокая частота пульса в состоянии покоя. Подсчитайте пульс утром после сна, лежа в постели, и сравните с приведенными данными: 55-60 ударов в минуту - отлично; 60-70 -хорошо; 70-80 - удовлетворительно; больше 80 - плохо.

Основные правила оздоровительных тренировок

Систематичность. Положительных результатов можно достичь только при условии регулярности физических нагрузок. Занятия от случая к случаю не дадут необходимого эффекта. Рекомендуют еженедельно тратить 2000 ккал за счет физической активности.

Постепенное увеличение нагрузок. На начальном этапе тренировок можно увеличивать время занятий до достижения оптимальной нагрузки (частота сердечных сокращений = 85% МЧСС), не увеличивая ее интенсивности. Со временем можно увеличить интенсивность: ускорить темп упражнений, заменить ходьбу бегом и др.

Индивидуальный подбор физических упражнений и нагрузок. Режим физической активности должен соответствовать уровню тренированности организма с учетом возраста и сопутствующих заболеваний. У каждого человека свои границы зоны безопасного пульса (ЗБП), их определяют с помощью специального тестирования (физические нагрузки с помощью велоэргометра). Для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводят специальное тестирование с физнагрузкой для определения индивидуального тренировочного пульса. Для тренировки сердечно-сосудистой системы взрослому человеку надо заниматься динамическими упражнениями с умеренной интенсивностью не менее 30 минут ежедневно. Физические тренировки должны быть регулярными, затем надо постепенно увеличивать их продолжительность и только потом наращивать интенсивность, соблюдая ЗБП.

Зачем нужен врачебный контроль?

Для правильного подбора индивидуального комплекса дозированных физических нагрузок надо проконсультироваться у лечащего врача, получить рекомендации кардиолога и врача лечебной физкультуры. Необходимо помнить: для сердца полезны только аэробные (ходьба, аэробика) нагрузки. Важно знать состояние вашего позвоночника и суставов, потому что многие невинные, на первый взгляд, упражнения могут привести к серьезным последствиям.

Людям старше 30 лет, которые не занимались спортом или физкультурой в течение последних лет, необходимо пройти медицинское обследование. Мужчинам старше 35-40 лет и женщинам старше 50 лет даже при отсутствии жалоб обязательно необходимо провести ЭКГ не только в покое, но и при физической нагрузке, что позволит выявить скрытую коронарную недостаточность для установления допустимого уровня физнагрузки.

Будьте здоровы и физически активны!

ВАЖНО!

Нельзя заниматься физкультурой во время острого заболевания, включая простудное, и при обострении хронического заболевания. При возобновлении занятий рекомендуют наполовину уменьшить обычные нагрузки и постепенно их увеличивать. Больные ишемической болезнью сердца и АГ (артериальной гипертонией) при регулярных занятиях физкультурой должны систематически консультироваться с врачом.

На заметку

Сколько нужно двигаться (рекомендации ВОЗ)

Для каждого возраста есть свои нормы и рекомендации по физической активности.

Дети и подростки (5-17 лет): нужно ежедневно активно двигаться не менее 60 минут. Большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры. Упражнениям по развитию скелетно-мышечных тканей (ЛФК, гимнастика, йога, спортивные кружки) нужно уделять внимание не менее трех раз в неделю. В этом возрасте должно сформироваться правильное отношение к физической активности. В целом чем больше времени ребенок двигается, тем больше пользы это приносит его здоровью.

Взрослые люди (18-64 года): не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю при высокой интенсивности. Можно распределять это время, например заниматься 30 минут пять раз в неделю. Это могут быть велосипедные или пешие прогулки, занятия спортом, активная работа по дому, подвижные игры с детьми и т. д. В этом возрасте главное - развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем, стимулирование обмена веществ, снижение риска неинфекционных заболеваний. Не менее двух раз в неделю - силовые упражнения для поддержания основных групп мышц в тонусе. Если есть проблемы с суставами, не реже трех раз в неделю нужно выполнять упражнения на равновесие.

Пожилые люди (старше 65 лет) должны следовать тем же рекомендациям, что и взрослые, но еще включить в свой режим дня упражнения на равновесие - они помогут избежать падений. Уровень активности следует подбирать с учетом состояния здоровья. При этом стоит помнить, что регулярная физическая активность еще и помогает справиться с некоторыми заболеваниями. Например, способствует тренировке сосудов и, соответственно, снижению давления. Упражнения в сочетании с правильной диетой препятствуют развитию сахарного диабета II типа и снижают уровень сахара в крови, а значит, нужды в специальных лекарствах может не возникнуть вообще.

КСТАТИ

Как рассчитать уровень физических нагрузок по интенсивности

Необходимо помнить, что физнагрузки должны соответствовать уровню тренированности организма с учетом возраста и сопутствующих заболеваний.

У здоровых и молодых лиц до 30 лет интенсивность нагрузок рассчитывают исходя из рекомендуемой частоты сердечных сокращений - в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС): МЧСС= 220 - возраст. Минимальным считают значение физических нагрузок с частотой сердечных сокращений менее 65-75% МЧСС, оптимальная нагрузка с частотой сердечных сокращений 75-85% МЧСС (в этом случае достигается максимальный оздоровительный эффект).

Малоэффективны физические тренировки на уровне частоты сердечных сокращений ниже 60% МЧСС.

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